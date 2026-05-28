Zeekr 009 dự kiến 4,2 tỷ đồng tại Việt Nam, gần ngang Alphard: Tiện nghi sang xịn, mạnh 912hp ngang siêu xe, đầy điện đủ chạy Hà Nội - Đà Nẵng

Mẫu MPV điện hạng sang Zeekr 009 hiện bắt đầu được nhận đặt cọc tại đại lý với mức giá dự kiến khoảng 4,2 tỷ đồng. Để giữ chỗ, khách hàng cần chuẩn bị khoản tiền đặt cọc trước 100 triệu đồng. Dòng xe này hứa hẹn sẽ được ra mắt chính thức vào cuối năm nay tại thị trường Việt Nam. Mức giá dự kiến này tiệm cận Toyota Alphard (hơn 4,4 tỷ đồng).

Zeekr 009 là MPV ngang cỡ Toyota Alphard nhưng tiện nghi và công nghệ cao cấp hơn. Ảnh: Chinacardrive

Trước khi cập bến thị trường trong nước, mẫu xe này vừa trải qua một đợt nâng cấp lớn gần đây tại Trung Quốc, và phiên bản mới cải tiến này cũng chính là phiên bản sẽ được nhập khẩu về Việt Nam trong thời gian tới.

Tại thị trường nội địa, Zeekr 009 mới mang đến ba cấu hình lựa chọn với mức giá khởi điểm từ 439.800 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng). Khi áp dụng các chính sách ưu đãi hiện hành, giá bán thực tế của bản tiêu chuẩn giảm xuống còn 413.800 nhân dân tệ (khoảng 1,6 tỷ đồng). Đối với phiên bản cao cấp nhất, mức giá được niêm yết là 469.800 nhân dân tệ (khoảng 1,82 tỷ đồng) và giảm xuống còn 443.800 nhân dân tệ (khoảng 1,72 tỷ đồng).

Thiết kế ngoại thất của mẫu MPV này vẫn giữ nguyên phong cách bệ vệ mang tính biểu tượng của bản tiền nhiệm. Khu vực mặt trước nổi bật với lưới tản nhiệt kiểu thác nước táo bạo mạ chrome diện rộng, kết hợp cùng hệ thống chiếu sáng tương tác thông minh “Light of Fountain” đặc trưng.

Những tinh chỉnh tinh tế đã được thực hiện đối với phần ốp đèn sương mù phía trước nhằm nâng cao tính thẩm mỹ cao cấp. Đáng chú ý, chiếc MPV tích hợp 6 đèn màu xanh lam báo hệ thống hỗ trợ tự lái đang bật, được bố trí khéo léo vào cụm đèn chạy ban ngày hình chữ N và gương chiếu hậu bên hông.

Xe nhìn ngang khá giống Kia Carnival với kính hông kéo dài. Ảnh: Chinacardrive

Bên trong, khoang cabin đã được làm mới một cách toàn diện. Khoang lái giờ đây xuất hiện vô lăng tái thiết kế và một núm xoay bằng pha lê mới sang trọng trên bảng điều khiển trung tâm. Sự thoải mái của hành khách được ưu tiên hàng đầu với ghế chỉnh điện đa hướng, tích hợp tính năng thông gió và sưởi ấm tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng sản phẩm, đi kèm việc bổ sung hai ghế không trọng lực cao cấp.

Khoang lái có thiết tối giản nhưng các chi tiết nhỏ vẫn được trau chuốt tối đa. Ảnh: Chinacardrive

Cấu hình xe tại Việt Nam là 6-7 chỗ ngồi. Điểm đặc biệt là cơ chế ghế xoay độc quyền ở hàng ghế thứ hai, kết hợp trang bị màn hình gắn trần OLED 17 inch và hệ thống âm thanh Naim cao cấp cho các "chủ tịch".

Khoang nội thất rộng rãi, đặc biệt ở hàng ghế sau. Ảnh: Chinacardrive

Nhiều tiện nghi cao cấp đi kèm. Ảnh: Chinacardrive

Zeekr 009 cung cấp cả hai tùy chọn hệ truyền động động cơ đơn và động cơ kép. Phiên bản động cơ đơn cung cấp công suất 422 PS (416 mã lực) và mô-men xoắn 440 Nm, kết hợp với bộ pin 108 kWh cho phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC là 740 km.

Biến thể động cơ kép sẽ bán tại Việt Nam tạo ra công suất kết hợp mạnh mẽ lên đến 925 PS (913 mã lực) và mô-men xoắn 913 Nm, sử dụng thỏi pin 115 kWh cho phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC là 720 km. Phạm vi di chuyển này tương đương quãng đường Hà Nội - Đà Nẵng.

Khoang động cơ được thiết kế kín và gọn gàng. Ảnh: Chinacardrive

Hệ thống khung gầm của xe cũng được nâng cấp lên loại khung gầm kỹ thuật số Haohan AI, sở hữu hệ thống treo khí nén hai buồng vòng lặp kín và giảm chấn điện từ CCD van kép.

Một nâng cấp lớn nhất của Zeekr 009 2026 là chuyển đổi sang kiến trúc điện áp cao 900V toàn diện. Xe được trang bị chip hỗ trợ lái xe Thor-U sở hữu sức mạnh tính toán lên tới 700 TOPS, đồng thời kết hợp chặt chẽ với cảm biến LiDAR.

Hệ thống phần cứng này hỗ trợ nền tảng Haohan H7 G-ASD tiêu chuẩn, bao gồm hơn 70 tính năng an toàn chủ động như hệ thống phanh khẩn cấp va chạm phía trước (G-AEB) và hệ thống lái khẩn cấp tự động (G-AES).