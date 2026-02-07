Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Zeekr 7X đang tăng giá tại Đông Nam Á, kịch bản nào khi xe sắp về Việt Nam?

07-02-2026 - 20:28 PM | Thị trường

Giá bán của Zeekr 7X tại Malaysia đã tăng nhẹ so với năm 2025, mức khởi điểm sau quy đổi từ 1,2 tỷ đồng.

Zeekr Malaysia vừa công bố bảng giá mới nhất cho dòng xe Zeekr 7X, từng ra mắt thị trường này vào tháng 8/2025. Theo đó, giá xe đã tăng nhẹ 1,6-1,8% so với trước đây.

Cụ thể, bản Standard có giá 182.800 RM (1,2 tỷ đồng), bản Long Range có giá 193.800 RM (1,274 tỷ đồng) và bản Performance cao cấp nhất có giá 230.800 RM (1,5 tỷ đồng. So với trước đây, bản Standard và Long Range đã tăng 3.000 RM (20 triệu đồng), bản Performance tăng tới 8.000 RM (52 triệu đồng)

Zeekr 7X vừa tăng giá tại Malaysia. Ảnh: Zeekr

Về vận hành, 2 bản RWD Standard và RWD Long Range trang bị 1 động cơ điện đặt phía sau mạnh 415 mã lực 440Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 6 giây. Phiên bản Standard sử dụng pin LFP 75kWh cho phạm vi hoạt động 480km/sạc, phiên bản Long Range sử dụng pin NMC 100kWh cho phạm vi hoạt động 615km/sạc.

Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất là AWD Performance có 2 động cơ điện trước sau, mạnh 637 mã lực và 710Nm, tăng tốc 0-100km/h trong 3,8 giây. Xe vẫn trang bị pin dung lượng 100kWh giống bản RWD Long Range nhưng tầm hoạt động chỉ còn 543km/sạc.

Đối với sạc AC, dòng xe 7X hỗ trợ công suất lên đến 22kW AC trên tất cả các phiên bản, trong đó phiên bản Standard Range trang bị pin nhỏ nhất sạc nhanh nhất với 4,5 giờ để đạt từ 10-100%, hai phiên bản còn lại cần 5,5 giờ. Phiên bản Standard Range cũng có khả năng sạc DC nhanh nhất ở mức 450kW, cho phép sạc từ 10-80% trong 10,5 phút; phiên bản RWD Long Range và AWD Performance có thể nhận sạc tối đa 420kW DC nhưng cần 16 phút để sạc đầy. Cả ba phiên bản đều hỗ trợ tính năng V2L với công suất lên đến 3,3kW.

Nội thất Zeekr 7X. Ảnh: Zeekr

Bộ trang bị an toàn trên cả ba phiên bản bao gồm 7 túi khí, ga tự động thích ứng, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, chuyển làn tự động, hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) với cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, phanh khẩn cấp khi đỗ xe, cảnh báo cửa mở, giám sát điểm mù, hỗ trợ giảm thiểu va chạm phía sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và phía sau, giám sát người lái, hỗ trợ đỗ xe tự động, camera 360 độ với khung gầm trong suốt và chế độ canh gác.

Tại Việt Nam, Zeekr sẽ được phân phối bởi Tasco Auto. Theo kế hoạch được đơn vị này công bố, Zeekr sẽ được triển khai theo lộ trình từng bước, với hai mẫu xe mở bán trong giai đoạn đầu. Trong đó, Zeekr 7X dự kiến sẽ về Việt Nam ngay trong quý II/2026.

Hãng xe xây nhà máy ở Huế ra mắt xe điện dùng pin ion natri đầu tiên trên thế giới: Sạc 1 lần đi hơn 400km, hợp tác cùng ông trùm pin CATL

Theo Thùy Trag

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thuế Mỹ siết chặt, 'vàng đen' của Việt Nam vẫn lập kỷ lục hơn 2 tỷ USD, các doanh nghiệp xuất khẩu tăng trưởng hàng nghìn %

Thuế Mỹ siết chặt, 'vàng đen' của Việt Nam vẫn lập kỷ lục hơn 2 tỷ USD, các doanh nghiệp xuất khẩu tăng trưởng hàng nghìn % Nổi bật

Lỗ nặng vì làm xe điện, hãng ô tô nổi tiếng ‘đốt’ 26 tỷ USD để quay về làm xe xăng, tân CEO thừa nhận sai lầm

Lỗ nặng vì làm xe điện, hãng ô tô nổi tiếng ‘đốt’ 26 tỷ USD để quay về làm xe xăng, tân CEO thừa nhận sai lầm Nổi bật

Chợ xe máy Hà Nội ảm đạm chưa từng có, tiểu thương tính bỏ nghề

Chợ xe máy Hà Nội ảm đạm chưa từng có, tiểu thương tính bỏ nghề

19:30 , 07/02/2026
Công an phát hiện Công ty Ba Con Sư Tử sản xuất phân bón giả

Công an phát hiện Công ty Ba Con Sư Tử sản xuất phân bón giả

19:00 , 07/02/2026
Người vận chuyển đào quất 'hái ra tiền' dịp Tết

Người vận chuyển đào quất 'hái ra tiền' dịp Tết

18:25 , 07/02/2026
Hoa Tết vào vụ, chợ hoa xuân rộn ràng

Hoa Tết vào vụ, chợ hoa xuân rộn ràng

16:12 , 07/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên