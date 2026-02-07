Zeekr 7X đang tăng giá tại Đông Nam Á, kịch bản nào khi xe sắp về Việt Nam?

Zeekr Malaysia vừa công bố bảng giá mới nhất cho dòng xe Zeekr 7X, từng ra mắt thị trường này vào tháng 8/2025. Theo đó, giá xe đã tăng nhẹ 1,6-1,8% so với trước đây.

Cụ thể, bản Standard có giá 182.800 RM (1,2 tỷ đồng), bản Long Range có giá 193.800 RM (1,274 tỷ đồng) và bản Performance cao cấp nhất có giá 230.800 RM (1,5 tỷ đồng. So với trước đây, bản Standard và Long Range đã tăng 3.000 RM (20 triệu đồng), bản Performance tăng tới 8.000 RM (52 triệu đồng)

Zeekr 7X vừa tăng giá tại Malaysia. Ảnh: Zeekr

Về vận hành, 2 bản RWD Standard và RWD Long Range trang bị 1 động cơ điện đặt phía sau mạnh 415 mã lực 440Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 6 giây. Phiên bản Standard sử dụng pin LFP 75kWh cho phạm vi hoạt động 480km/sạc, phiên bản Long Range sử dụng pin NMC 100kWh cho phạm vi hoạt động 615km/sạc.

Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất là AWD Performance có 2 động cơ điện trước sau, mạnh 637 mã lực và 710Nm, tăng tốc 0-100km/h trong 3,8 giây. Xe vẫn trang bị pin dung lượng 100kWh giống bản RWD Long Range nhưng tầm hoạt động chỉ còn 543km/sạc.

Đối với sạc AC, dòng xe 7X hỗ trợ công suất lên đến 22kW AC trên tất cả các phiên bản, trong đó phiên bản Standard Range trang bị pin nhỏ nhất sạc nhanh nhất với 4,5 giờ để đạt từ 10-100%, hai phiên bản còn lại cần 5,5 giờ. Phiên bản Standard Range cũng có khả năng sạc DC nhanh nhất ở mức 450kW, cho phép sạc từ 10-80% trong 10,5 phút; phiên bản RWD Long Range và AWD Performance có thể nhận sạc tối đa 420kW DC nhưng cần 16 phút để sạc đầy. Cả ba phiên bản đều hỗ trợ tính năng V2L với công suất lên đến 3,3kW.

Nội thất Zeekr 7X. Ảnh: Zeekr

Bộ trang bị an toàn trên cả ba phiên bản bao gồm 7 túi khí, ga tự động thích ứng, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, chuyển làn tự động, hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) với cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, phanh khẩn cấp khi đỗ xe, cảnh báo cửa mở, giám sát điểm mù, hỗ trợ giảm thiểu va chạm phía sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và phía sau, giám sát người lái, hỗ trợ đỗ xe tự động, camera 360 độ với khung gầm trong suốt và chế độ canh gác.

Tại Việt Nam, Zeekr sẽ được phân phối bởi Tasco Auto. Theo kế hoạch được đơn vị này công bố, Zeekr sẽ được triển khai theo lộ trình từng bước, với hai mẫu xe mở bán trong giai đoạn đầu. Trong đó, Zeekr 7X dự kiến sẽ về Việt Nam ngay trong quý II/2026.