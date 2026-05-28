C.P. Việt Nam và năng lực chuẩn hóa toàn chuỗi thực phẩm chế biến

Xuất khẩu thực phẩm chế biến không còn là cuộc cạnh tranh thuần túy về sản lượng, giá thành hay quy mô nhà máy. Ở các thị trường có yêu cầu kỹ thuật cao, lợi thế nghiêng về doanh nghiệp có khả năng chuẩn hóa quy trình, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng đồng bộ trên toàn chuỗi.

Bối cảnh thị trường cho thấy dư địa tăng trưởng của ngành còn lớn. Theo báo cáo thường niên năm 2026 của Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, quy mô ngành chế biến thực phẩm Việt Nam đạt khoảng 88 tỷ USD năm 2025, tăng 11% so với năm trước. Cục Chăn nuôi và Thú y cũng cho biết kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi năm 2025 đạt 628 triệu USD, tăng 17,4% so với năm 2024.

Những con số này cho thấy cơ hội đang mở ra, nhưng đi cùng với đó là yêu cầu cao hơn về sản xuất có kiểm soát. Riêng các sản phẩm có nguồn gốc chăn nuôi, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc ngày càng trở thành điều kiện để mở rộng thị trường.

Trong bức tranh đó, C.P. Việt Nam đang phát triển mô hình chuỗi giá trị tích hợp với CPV Food Bình Phước là một nền tảng sản xuất trọng điểm. Tổ hợp này có tổng vốn đầu tư 250 triệu USD, cung ứng sản phẩm thịt gà chế biến cho các thị trường như Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông…

Xuất khẩu thực phẩm chế biến: Cuộc chơi của tiêu chuẩn

Một lô hàng thực phẩm chế biến xuất khẩu ngày nay phải đi kèm hồ sơ quản trị phía sau sản phẩm. Ngoài chất lượng đầu ra, doanh nghiệp còn phải chứng minh được quy trình sản xuất nhất quán, dữ liệu kiểm soát rõ ràng và khả năng tuân thủ yêu cầu kỹ thuật.

Việc CPV Food Bình Phước trở thành đơn vị tiên phong tại Việt Nam và ngoài Thái Lan đạt chứng nhận CPF Food Standard PS 7818:2023 là dấu mốc quan trọng. Điểm khác biệt là không đánh giá từng nhà máy riêng lẻ, mà hướng tới chuẩn hóa toàn bộ hệ thống vận hành chuỗi Feed - Farm - Food.

Theo đó, hệ thống tiêu chuẩn bao phủ từ thức ăn chăn nuôi, ấp trứng, trang trại chăn nuôi, giết mổ đến chế biến. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo tính đồng nhất về chất lượng trên toàn chuỗi, tạo cơ sở để truy xuất và kiểm chứng với đối tác quốc tế.

Ở góc độ quản trị, thực phẩm chế biến không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm cuối cùng, mà còn bằng độ tin cậy của cả hệ thống phía sau sản phẩm đó.

Vai trò của hệ quy chiếu độc lập

Chuẩn hóa chuỗi sẽ thuyết phục hơn khi có sự tham gia của bên đánh giá độc lập. Đối với chứng nhận CPF Food Standard PS 7818:2023, Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) tham gia xây dựng khung tiêu chuẩn, đánh giá và xác nhận độc lập cho hệ thống này.

Sự tham gia của BSI giúp tăng tính minh bạch, khả năng đối chiếu và độ tin cậy của tiêu chuẩn. Đây là yếu tố quan trọng với thực phẩm chế biến xuất khẩu, bởi nhà nhập khẩu ngày càng quan tâm đến cách doanh nghiệp kiểm soát toàn chuỗi.

Đối với C.P. Việt Nam, việc áp dụng hệ thống có thể chứng minh được giúp củng cố năng lực quản trị chuỗi. Quy trình vận hành được đặt trong khung tiêu chuẩn có đánh giá từ tổ chức độc lập, hỗ trợ doanh nghiệp khi làm việc với các thị trường có yêu cầu cao.

Từ xuất khẩu đến chuẩn thị trường nội địa

Câu chuyện của CPV Food Bình Phước không chỉ nằm ở một chứng nhận của một tổ hợp sản xuất. Nhìn rộng hơn, đây là một phần trong chiến lược của C.P. Việt Nam nhằm đưa thực phẩm chế biến tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc đáp ứng yêu cầu xuất khẩu cũng kéo theo quá trình nâng chuẩn hệ thống vận hành trong nước. Đây là tác động hai chiều: chuẩn hóa để phục vụ thị trường quốc tế, đồng thời góp phần nâng chuẩn sản phẩm cho người tiêu dùng nội địa.

Mô hình chuỗi tích hợp cũng khiến các yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc không chỉ phục vụ xuất khẩu. Những tiêu chuẩn này cũng tạo nền tảng để phát triển sản phẩm trong nước theo cùng logic quản trị.

Từ CPV Food Bình Phước có thể thấy hướng đi của C.P. Việt Nam trong thực phẩm chế biến không dừng ở một chứng nhận riêng lẻ. Trọng tâm nằm ở việc tổ chức một hệ thống vận hành có tiêu chuẩn, có dữ liệu kiểm chứng và có khả năng đáp ứng yêu cầu khác nhau của thị trường.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng phụ thuộc vào tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực quản trị chuỗi, những khoản đầu tư như CPV Food Bình Phước cho thấy hướng đi cần thiết của doanh nghiệp thực phẩm chế biến: xây dựng năng lực để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời góp phần nâng chuẩn thị trường nội địa.