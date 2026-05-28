SCommerce thành công phát hành trái phiếu lần đầu trị giá 580 tỷ đồng

Quỹ bảo lãnh tín dụng đầu tư (CGIF), quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á, đã bảo lãnh đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của Công ty Cổ phần Đầu tư SCommerce – trái phiếu có lãi suất cố định trả dần kỳ hạn 7 năm trị giá 580 tỷ đồng (tương đương 22,3 triệu USD). Trái phiếu được phát hành với lãi suất coupon 6,70%/năm. Giao dịch này đánh dấu trái phiếu được CGIF bảo lãnh đầu tiên trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam, đồng thời là lần phát hành trái phiếu đầu tiên của SCommerce – một cột mốc quan trọng trong chiến lược tài chính của công ty. Kỳ hạn 7 năm cung cấp cho SCommerce nguồn vốn ổn định, dài hạn, phù hợp hơn với dòng tiền dự án trong khi vẫn duy trì thanh khoản cho nhu cầu vốn lưu động.

Nguồn vốn từ trái phiếu sẽ được dùng để xây dựng một trung tâm phân loại hàng hóa tại khu vực phía Nam Việt Nam, mở rộng cơ sở hạ tầng logistics của SCommerce và hỗ trợ ngành thương mại điện tử và kinh tế số đang tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam. Maybank Investment Bank ("Maybank") đóng vai trò là Đơn vị Thu xếp Duy nhất cho giao dịch này.

Minh chứng cho năng lực thể chế xuất sắc

Là một tổ chức đa phương tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, CGIF tiến hành thẩm định kỹ lưỡng đối với các tổ chức phát hành tiềm năng – bao gồm đánh giá tài chính, rà soát quản trị doanh nghiệp và kiểm toán Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) nhiều vòng theo khung Tiêu chuẩn Thực hiện của ADB, bao gồm điều kiện lao động, quản lý rủi ro môi trường, hiệu quả sử dụng tài nguyên và sức khỏe – an toàn cộng đồng.

Đối với một công ty logistics hoạt động với quy mô như SCommerce – với hàng nghìn nhân viên kho bãi, hàng chục nghìn nhân viên giao hàng trên toàn quốc, và mạng lưới trải rộng hơn 1.000 bưu cục và hơn 100 kho hàng tại 34 tỉnh thành – việc đáp ứng các tiêu chuẩn này đặt ra những thách thức mà hầu hết các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam chưa từng phải đối mặt. Mô hình lao động phân tán, kết hợp giữa nhân viên chính thức, nhà thầu và lao động thời vụ, đòi hỏi các tiêu chuẩn an toàn lao động ở mọi cấp độ phải được áp dụng nhất quán. Chuỗi vận hành trải dài trên khắp các khu vực địa lý yêu cầu việc quản lý rủi ro không còn giới hạn trong phạm vi nội bộ công ty mà mở rộng đến hàng trăm đối tác và nhà thầu phụ. Bên cạnh đó, lực lượng lao động hoạt động hàng ngày tại các trung tâm phân loại và trên đường phố đòi hỏi cơ chế khiếu nại minh bạch, dễ tiếp cận và được giám sát độc lập – vượt xa những gì các kênh không chính thức có thể đáp ứng.

SCommerce đã triển khai một nỗ lực có hệ thống, kéo dài nhiều năm để giải quyết từng thách thức này, xây dựng Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMS) toàn diện với tám khung quản trị liên kết chặt chẽ: từ cam kết chính sách và nhận diện rủi ro, đến xây dựng năng lực tổ chức, quy trình ứng phó khẩn cấp, tham vấn các bên liên quan, và cơ chế khiếu nại minh bạch dành cho cả người lao động lẫn cộng đồng xung quanh các cơ sở vận hành. Mỗi khung không chỉ được xây dựng như một bài tập tuân thủ, mà còn như một hệ thống chặt chẽ với các chỉ số đo lường được, trách nhiệm được xác định rõ ràng và được ban lãnh đạo đánh giá hàng năm. Kết quả là một bộ hồ sơ tuân thủ toàn diện, thể hiện không chỉ cam kết mà còn cả năng lực vận hành, đây là yếu tố then chốt để một tổ chức như CGIF quyết định có cấp bảo lãnh hay không.

Bà Noriko Nasu, Giám đốc Điều hành của CGIF, phát biểu: "Chúng tôi vui mừng được hỗ trợ đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của SCommerce, đánh dấu trái phiếu được CGIF bảo lãnh đầu tiên trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam. Giao dịch này cho phép SCommerce – một tổ chức phát hành lần đầu – tiếp cận nguồn tài chính dài hạn bằng đồng nội tệ với kỳ hạn 7 năm, phù hợp với dòng tiền của dự án đầu tư trung tâm phân loại. Đợt phát hành nhấn mạnh cam kết liên tục của CGIF trong việc thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân tại Việt Nam, mở rộng đa dạng ngành nghề trên thị trường trái phiếu nội tệ, và giúp các tổ chức phát hành lần đầu tiếp cận nguồn vốn dài hạn hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng chiến lược của họ."

Chuẩn bị ra mắt siêu dự án Trung tâm phân loại Tân Kim, Tây Ninh

Nguồn vốn từ trái phiếu sẽ tài trợ cho việc xây dựng một trung tâm phân loại hiện đại tại Tân Kim, tỉnh Tây Ninh – một trung tâm trọng yếu nằm ở cửa ngõ khu vực phía Nam Việt Nam – với lễ khởi công dự kiến vào tháng 8 năm 2026. Trung tâm phân loại này sẽ đóng vai trò là điểm neo phía Nam trong mạng lưới logistics toàn quốc của SCommerce, mở rộng đáng kể năng lực vận hành để đáp ứng nhu cầu của nền thương mại điện tử và kinh tế số đang tăng trưởng nhanh chóng của Việt Nam.

Khoản đầu tư này tiếp nối thành công của GHN Express trong việc đưa vào vận hành một trung tâm phân loại tự động quy mô lớn tại tỉnh Hưng Yên vào đầu năm 2026, thiết lập tiêu chuẩn mới về công nghệ logistics tại miền Bắc Việt Nam. Trung tâm phân loại Tân Kim mang cùng trình độ tự động hóa tiên tiến và xuất sắc vận hành vào khu vực phía Nam – hoàn thiện một hành lang logistics năng lực cao trải dài khắp đất nước, định vị SCommerce là lớp hạ tầng không thể thiếu của nền kinh tế số Việt Nam.

Ông Lương Duy Hoài, Tổng Giám đốc SCommerce, phát biểu: "Đợt phát hành trái phiếu này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình tăng trưởng của SCommerce. Với sự bảo lãnh của CGIF, chúng tôi có thể tiếp cận nguồn tài chính dài hạn bằng đồng nội tệ – không chỉ tối ưu hóa cấu trúc vốn mà còn đặt nền tảng vững chắc cho đầu tư sâu hơn vào cơ sở hạ tầng logistics. Trung tâm phân loại Tân Kim tại khu vực phía Nam là sự phản ánh cụ thể tầm nhìn của SCommerce: xây dựng một hệ sinh thái logistics công nghệ cao có khả năng theo kịp tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam trong thập kỷ tới."

Giao Hàng Nặng (GHN Logistics): Thương hiệu Vận chuyển Hàng nặng B2B Cao cấp Đầu tiên của Việt Nam

Bên cạnh giao dịch này, SCommerce công bố việc tái định vị thương hiệu chiến lược toàn diện cho mảng logistics B2B thành Giao Hàng Nặng, phục vụ khách hàng doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, với toàn bộ dịch vụ và đầu tư công nghệ tập trung vào vận chuyển hàng nặng B2B.

Về mặt vận hành, Giao Hàng Nặng đã đạt tỷ lệ hàng hư hỏng dưới 1% và tỷ lệ giao hàng đúng hạn trên 98%, được hậu thuẫn bởi hệ thống giám sát kho hàng bằng AI trên toàn bộ mạng lưới cơ sở. Định tuyến đội xe và điều phối được quản lý thông qua các công cụ tối ưu hóa độc quyền được xây dựng riêng cho điều kiện đường bộ và môi trường pháp lý của Việt Nam – cung cấp độ chính xác lập kế hoạch mà các giải pháp thông thường không thể đáp ứng ở quy mô lớn. Tài xế được trang bị hệ thống dẫn đường chặng cuối do nội bộ xây dựng, được thiết kế sát với thực tế đường phố và hạ tầng đô thị tại Việt Nam, trong khi nền tảng thông minh vận hành được hỗ trợ bởi AI cung cấp cho mọi thành viên trong nhóm quyền truy cập tức thời vào dữ liệu thời gian thực trên toàn chuỗi logistics.

Về Công ty Cổ phần Đầu tư SCommerce

Được thành lập năm 2014, Công ty Đầu tư SCommerce là công ty quản lý các công ty là nhà cung cấp dịch vụ logistics tích hợp được dẫn dắt bởi nền tảng công nghệ tại Việt Nam. Khởi đầu là GHN Express, Công ty đã phát triển thành một hệ sinh thái logistics toàn diện và là đơn vị tiên phong giới thiệu công nghệ phân loại tự động vào thị trường Việt Nam. SCommerce vận hành thông qua ba công ty con chuyên biệt — GHN Express, GHN Logistics và Ahamove — bao gồm giao hàng chặng cuối toàn quốc, vận tải B2B, kho bãi và giao hàng nội thành theo yêu cầu.

SCommerce là một trong những công ty e-logistics hàng đầu Việt Nam tính theo sản lượng, và đóng vai trò là đối tác logistics thiết yếu cho ngành thương mại điện tử của đất nước.

Về CGIF

CGIF là một tổ chức đa phương được thành lập bởi các thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á ("ASEAN"), Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc ("ASEAN+3") và Ngân hàng Phát triển Châu Á ("ADB"). CGIF được thành lập dưới hình thức quỹ tín thác của ADB với vốn góp đã nộp là 1.158 triệu USD từ các bên đóng góp. Là thành phần then chốt của Sáng kiến Thị trường Trái phiếu Châu Á ("ABMI"), CGIF được thành lập để phát triển và củng cố thị trường trái phiếu nội tệ và khu vực tại các nước ASEAN+3. CGIF bắt đầu hoạt động bảo lãnh từ ngày 1 tháng 5 năm 2012 và tìm cách cung cấp các công cụ nâng cao tín dụng, chủ yếu bằng đồng nội tệ, cho các tổ chức phát hành trái phiếu có uy tín tín dụng trong khu vực ASEAN+3.