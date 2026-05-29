Yêu cầu Shopee không áp dụng các loại phí mới

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu Shopee đánh giá lại cơ sở áp dụng cũng như các tác động phát sinh đối với cộng đồng nhà bán hàng.

Ngày 28-5, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia - Bộ Công Thương cho biết đã yêu cầu Shopee chưa triển khai các loại phí mới đối với người bán hàng trên nền tảng này.

Trước đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã ghi nhận nhiều phản ánh liên quan việc một số sàn thương mại điện tử điều chỉnh mức phí hoặc bổ sung chính sách thu phí mới. Những thay đổi này có thể làm tăng chi phí vận hành của nhà bán hàng, từ đó ảnh hưởng đến giá sản phẩm và môi trường cạnh tranh trên thị trường thương mại điện tử.

Trong đó, Shopee dự kiến áp dụng "Chương trình duy trì hiển thị" từ ngày 29-5. Theo cơ chế được công bố, sàn này sẽ tự động trích một phần doanh thu từ các đơn hàng thành công của người bán để nạp vào tài khoản quảng bá, nhằm duy trì khả năng hiển thị sản phẩm trên nền tảng.

Qua quá trình rà soát, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu Shopee đánh giá lại cơ sở áp dụng cũng như các tác động phát sinh đối với cộng đồng nhà bán hàng.

Ngày 27-5, Công ty TNHH Shopee đã gửi báo cáo đến cơ quan quản lý, đồng thời chủ động đề xuất hoãn triển khai chính sách phí mới.

Theo L.Thuý

Người lao động

