Một cây cầu nặng tới 25.000 tấn vừa được xoay ngang trên không chỉ trong hơn một giờ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, trong một chiến dịch có sự hỗ trợ của cảm biến vệ tinh, mô phỏng số và hệ thống điều khiển chính xác đến từng milimet. Công trình được xem là một trong những dự án xoay cầu phức tạp nhất tại miền Nam Trung Quốc khi phải thi công ngay phía trên các tuyến đường sắt cao tốc đang hoạt động.

Theo truyền thông Trung Quốc, vào rạng sáng ngày 8/5/2026, cây cầu thuộc dự án đường Lingnan tại quận Nam Hải, thành phố Phật Sơn đã được xoay 80 độ ngược chiều kim đồng hồ để kết nối với đoạn đường dẫn đã quy hoạch từ trước. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 80 phút.

Cây cầu có chiều dài khoảng 144 m, rộng 42 m và trọng lượng ước tính hơn 25.000 tấn. Điều đặc biệt là công trình này bắc qua nhiều tuyến đường sắt cao tốc quan trọng như Nanguang và Guiguang – nơi lưu lượng tàu chạy dày đặc mỗi ngày. Để tránh ảnh hưởng đến hoạt động đường sắt, các kỹ sư không xây trực tiếp trên ray mà lựa chọn phương án lắp ráp cầu bên cạnh, sau đó mới tiến hành xoay toàn bộ kết cấu vào vị trí cuối cùng.

Đây là kỹ thuật thường được áp dụng tại các khu vực có hạ tầng giao thông dày đặc, nơi việc thi công trực tiếp có thể gây gián đoạn lớn. Với mô hình này, toàn bộ thân cầu được hoàn thiện ở vị trí song song với tuyến đường sắt, sau đó từ từ xoay trên hệ thống trụ đỡ cho đến khi đạt đúng góc thiết kế.

Theo báo Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, đây là một ca xoay cầu “bất đối xứng và không cân bằng”, bởi hai đầu cầu có tải trọng và chiều dài khác nhau. Để đảm bảo ổn định, các kỹ sư phải sử dụng thêm đối trọng nặng tới 1.750 tấn nhằm cân bằng lực trong suốt quá trình di chuyển.

Trước thời điểm xoay cầu, nhóm kỹ thuật đã tiến hành hàng loạt mô phỏng số để tính toán độ lệch tâm, mô-men xoắn, lực ma sát và tốc độ quay phù hợp. Hệ thống điều khiển phải bảo đảm cây cầu di chuyển theo đúng quỹ đạo và dừng chính xác tại vị trí thiết kế.

Trong suốt quá trình vận hành, hàng loạt cảm biến được gắn trên thân cầu để theo dõi ứng suất, tốc độ quay và độ ổn định của kết cấu. Dữ liệu được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành thông qua hệ thống định vị vệ tinh BeiDou của Trung Quốc, cho phép nhóm kỹ sư giám sát liên tục và điều chỉnh kịp thời nếu phát sinh sai số.

Các nguồn tin địa phương cho biết độ chính xác của toàn bộ thao tác đạt mức milimet, điều đặc biệt quan trọng với một công trình có tải trọng hàng chục nghìn tấn nằm ngay phía trên tuyến đường sắt cao tốc đang khai thác.

Dự án do Tập đoàn Kỹ thuật Đường sắt số 2 Trung Quốc thực hiện, phối hợp với các đơn vị quản lý đường sắt tại Quảng Châu. Ngoài hệ thống đối trọng, cây cầu còn được thiết kế với phần thân dầm nghiêng 10 độ nhằm giảm nhu cầu tạo khe co giãn ở khu vực có không gian thi công hạn chế.

Theo kế hoạch, cây cầu là một phần của tuyến đường Lingnan dài khoảng 1,3 km với 6 làn xe mỗi chiều và tốc độ thiết kế 40 km/h. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối các khu vực phía bắc và phía nam bị chia cắt bởi hệ thống đường sắt cao tốc, góp phần giảm áp lực giao thông tại quận Nam Hải.

Dự án tại Phật Sơn cho thấy xu hướng ngày càng phổ biến của việc ứng dụng công nghệ số, mô phỏng kỹ thuật và giám sát vệ tinh trong các công trình hạ tầng quy mô lớn tại Trung Quốc. Thay vì phong tỏa dài ngày để thi công trực tiếp trên đường ray, kỹ thuật xoay cầu giúp rút ngắn thời gian can thiệp vào hệ thống giao thông trọng yếu, đồng thời giảm đáng kể nguy cơ gián đoạn vận hành.