Hãng xe xây nhà máy tại Huế ra mắt SUV cỡ nhỏ: Giá quy đổi 510 triệu đồng, một lần sạc đi 462km

Mẫu SUV điện cỡ nhỏ Changan Nevo Q05 vừa chính thức ra mắt tại Thái Lan, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng toàn cầu của hãng xe Trung Quốc Changan Automobile. Với mức giá từ 629.900 – 709.900 baht (khoảng 19.400 – 21.800 USD), Nevo Q05 được định vị cạnh tranh trực tiếp với BYD Atto 2 trong phân khúc SUV điện đô thị.

Trong giai đoạn ưu đãi đến hết ngày 30/6, mẫu xe được giảm xuống còn 599.900 – 679.900 baht (tương đương 18.500 – 20.900 USD), tạo lợi thế đáng kể về giá bán tại thị trường Đông Nam Á.

Nevo Q05 áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Digital Flying Wing 2.0" đặc trưng của Changan, với phần đầu xe bo tròn, lưới tản nhiệt kín và dải đèn LED định vị kéo dài toàn chiều ngang. Cụm đèn pha LED thanh mảnh đặt thấp giúp mẫu SUV điện này mang phong cách tương lai tương tự nhiều dòng EV thế hệ mới của Trung Quốc.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.435 x 1.855 x 1.600 mm, chiều dài cơ sở 2.735 mm – thông số khá cạnh tranh trong nhóm SUV điện cỡ B. Hệ số cản gió đạt 0,265 Cd, hỗ trợ tối ưu hiệu quả vận hành và tiết kiệm năng lượng.

Khách hàng tại Thái Lan có thể lựa chọn 5 màu ngoại thất gồm Xanh lá thông, Tím vàng, Bạc ánh trăng, Xám mây và Trắng mây.

Khoang cabin của Nevo Q05 được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại với bố cục dạng vòng cung. Xe có hai tùy chọn màu nội thất là Trắng Ngọc Bích và Đen.

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 14,6 inch kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,17 inch. Hệ thống hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và HiCar, đồng thời có khả năng liên kết với hệ sinh thái nhà thông minh Haier.

Về tính thực dụng, Nevo Q05 sở hữu khoang hành lý tiêu chuẩn 540 lít, đi kèm ngăn chứa đồ phụ 90 lít dưới sàn. Khi gập hàng ghế sau, dung tích chứa đồ có thể mở rộng lên tới 1.380 lít.

Mẫu SUV điện của Changan sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 120 kW (161 mã lực), cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,2 giây.

Xe được trang bị bộ pin 51,9 kWh do CATL cung cấp, cho phạm vi hoạt động tối đa 462 km theo tiêu chuẩn công bố. Công nghệ sạc nhanh 3C giúp xe có thể bổ sung thêm khoảng 120 km quãng đường chỉ sau 15 phút sạc.

Ngoài ra, Nevo Q05 còn tích hợp chức năng cấp điện ngoài V2L công suất 6,6 kW, phù hợp cho nhu cầu dã ngoại hoặc sử dụng thiết bị điện bên ngoài.

Về an toàn, xe được trang bị gói hỗ trợ lái cấp độ L2 với nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và phanh khẩn cấp tự động (AEB).

Theo kế hoạch của Changan, Nevo Q05 sẽ là một trong những mẫu xe chủ lực trong chiến lược quốc tế hóa thương hiệu. Sau Thái Lan, hãng dự kiến mở rộng sang Uzbekistan trong tháng 6, tiếp đến là Indonesia và nhiều thị trường Trung – Nam Mỹ vào tháng 8 trước khi tiến vào châu Âu trong tháng 10.

Tại thị trường Trung Quốc, thương hiệu Changan Nevo ghi nhận doanh số 30.621 xe trong tháng 4/2026, tăng 170,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng mẫu Q05 đóng góp 15.814 xe, cho thấy đây đang là sản phẩm bán chạy nhất của dòng Nevo.



