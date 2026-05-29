Cần Thơ phát hiện cơ sở sản xuất phân bón trái phép quy mô lớn

Ngày 29/5, Công an phường Cái Răng (TP. Cần Thơ) cho biết, đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ sản xuất phân bón trái phép vừa bị phát hiện trên địa bàn.

Nhiều can chứa chất lỏng không nhãn mác được phát hiện bên trong kho hàng không biển hiệu. Ảnh: CACT

Trước đó, sáng 28/5, Công an phường Cái Răng phát hiện một nhà kho không biển hiệu có dấu hiệu hoạt động sản xuất hàng hóa không rõ nguồn gốc. Lực lượng chức năng đã phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Cần Thơ kiểm tra hành chính cơ sở này.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 6 người đang thực hiện các công đoạn sang chiết, đóng can, đóng chai và dán nhãn các sản phẩm phân bón mang tên "Prima 05 siêu tẩy rong", "Ốc ăn rong" và "Cá lau kiếng".

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 516 can phân bón thành phẩm loại 2 lít được đóng trong 43 thùng carton; 100 can chứa chất lỏng chưa dán nhãn; 57 chai chứa dung dịch không rõ nguồn gốc cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất như máy trộn nguyên liệu, máy chiết rót, máy khoan khuấy hóa chất, cân điện tử và hàng trăm tem nhãn các loại.

Ngoài ra, công an còn thu giữ 4 bao phân bón vi lượng, nhiều hóa chất dùng để pha chế, hai thùng phi chứa dung dịch đã pha trộn, 100 can nhựa chưa sử dụng và 13 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty CP Đầu tư nghiên cứu và phát triển canh tác xanh toàn cầu.

Tại cơ quan công an, những người có mặt tại cơ sở thừa nhận việc sản xuất phân bón được thực hiện theo chỉ đạo của ông Trần Kim Tính, Giám đốc Công ty CP Đầu tư nghiên cứu và phát triển canh tác xanh toàn cầu, có trụ sở tại phường Tân An, TP Cần Thơ.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, từ khoảng tháng 12/2025, ông Tính đã tổ chức sản xuất phân bón vi lượng tại nhà kho nói trên. Nguyên liệu được pha trộn trong các thùng phi, sau đó sang chiết vào can nhựa và chai nhựa, dán nhãn thành các sản phẩm thương mại để bán cho các cửa hàng vật tư nông nghiệp trong và ngoài TP. Cần Thơ.

Theo lời khai, các sản phẩm được bán với giá từ 60.000 đồng đến 233.000 đồng/can, tùy chủng loại. Riêng số lượng 516 can thành phẩm bị thu giữ tại thời điểm kiểm tra có giá trị ước tính hơn 70 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan công an, ông Trần Kim Tính thừa nhận đã tự thiết kế và in nhãn sản phẩm, mua nguyên liệu, hóa chất để pha chế phân bón. Đáng chú ý, hoạt động này không được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, không đăng ký kinh doanh và cũng không đăng ký địa điểm lưu kho theo quy định.

Qua xác minh, đại diện Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Thu Loan (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, doanh nghiệp chỉ ký hợp đồng gia công một số sản phẩm cho ông Tính, không có hợp đồng hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân này tự tổ chức sản xuất các loại phân bón nêu trên.