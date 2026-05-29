Đồng bạc xanh suy yếu, dòng tiền quay lại thị trường kim loại quý

Sau chuỗi giảm 7 phiên liên tiếp, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đã phục hồi trong phiên giao dịch ngày hôm qua (28/5) khi lực mua quay trở lại trên nhiều nhóm mặt hàng, nhất là nhóm kim loại và nông sản. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index quay đầu tăng gần 1%, lên mức 2.848 điểm.

Lực mua quay lại nhóm kim loại quý

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm kim loại đồng loạt khởi sắc trong phiên hôm qua (28/5), trong đó bạc COMEX tiếp tục là tâm điểm dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường.

Kết phiên, giá hợp đồng bạc kỳ hạn tháng 7 tăng 1,4% so với phiên trước, tiến sát mốc 76 USD/ounce.

Động lực chính đến từ thông tin Mỹ và Iran đã đạt được biên bản ghi nhớ liên quan tới việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày.

Kỳ vọng căng thẳng khu vực hạ nhiệt cũng khiến áp lực từ giá năng lượng phần nào dịu bớt. Điều này hỗ trợ tâm lý trên thị trường tài chính, đồng thời giúp dòng tiền quay trở lại nhóm kim loại quý.

Trong bối cảnh đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về mức 4,46%, trong khi chỉ số đồng USD (DXY) giảm 0,2%, xuống còn 99,02 điểm. Đồng USD suy yếu giúp các mặt hàng định giá bằng đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, qua đó hỗ trợ lực mua trên thị trường bạc.

Bên cạnh yếu tố tài chính, triển vọng tiêu thụ bạc trong lĩnh vực công nghiệp cũng được đánh giá tích cực hơn khi rủi ro chi phí năng lượng có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây là yếu tố hỗ trợ đáng kể đối với bạc, mặt hàng có tỷ trọng tiêu thụ công nghiệp lớn bên cạnh vai trò là tài sản trú ẩn.

Tuy nhiên, MXV cho rằng thị trường bạc vẫn đối mặt với không ít thách thức trong ngắn hạn. Áp lực lạm phát tại Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 4 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong vòng ba năm. Đồng thời, tăng trưởng GDP quý I/2026 của Mỹ cũng bị điều chỉnh giảm xuống còn 1,6%, phản ánh những khó khăn nhất định của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Về trung hạn, các chuyên gia từ Bank of America vẫn duy trì quan điểm tích cực khi dự báo giá bạc có thể chạm mốc 100 USD/ounce trong quý IV năm nay. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng lưu ý rằng mặt bằng giá quá cao có thể khiến một số ngành tiêu thụ lớn phải cắt giảm nhu cầu hoặc tìm kiếm vật liệu thay thế nhằm tối ưu chi phí sản xuất.

Tại thị trường trong nước, giá bạc tiếp tục biến động theo xu hướng quốc tế. Kết thúc ngày 28/5, giá bạc miếng đầu tư 999 được niêm yết trong khoảng 2,8 - 2,9 triệu đồng/lượng. Đến sáng nay, mặt bằng giá đã được điều chỉnh tăng trở lại lên 2,9 - 3 triệu đồng/lượng.

Dầu đậu tương dẫn dắt đà tăng của nhóm nông sản

Ở nhóm nông sản, thị trường ghi nhận diễn biến khởi sắc khi có tới 6/7 mặt hàng đóng cửa trong sắc xanh. Trong đó, tổ hợp đậu tương tiếp tục thu hút lực mua mạnh nhờ sự hỗ trợ từ thị trường dầu thực vật và nhu cầu nhiên liệu sinh học tại Mỹ.

Kết phiên, giá đậu tương kỳ hạn tháng 7 trên sàn CBOT tăng 0,8%, lên mức 438,91 USD/tấn. Trong khi đó, giá dầu đậu tương tăng 1,9%, đóng cửa tại mức 1.691 USD/tấn.

Theo MXV, dầu đậu tương tiếp tục là mặt hàng dẫn dắt xu hướng tăng của toàn bộ nhóm họ đậu tương trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu sinh học tại Mỹ gia tăng mạnh.

Các nhà máy sản xuất diesel sinh khối hiện đang đẩy nhanh tiến độ nâng công suất vận hành nhằm đáp ứng yêu cầu từ chương trình Tiêu chuẩn Nhiên liệu Tái tạo (RFS) với hạn ngạch cao kỷ lục cho giai đoạn 2026 - 2027. Điều này kéo theo nhu cầu lớn đối với dầu thực vật, đặc biệt là dầu đậu tương - một trong những nguyên liệu đầu vào quan trọng của ngành nhiên liệu sinh học.

Lực mua trên thị trường dầu đậu tương vì vậy tiếp tục được duy trì và trở thành động lực chính hỗ trợ giá đậu tương trong phiên hôm qua.

Bên cạnh câu chuyện cung - cầu, diễn biến trên thị trường tài chính cũng phần nào hỗ trợ tâm lý giao dịch. Đồng USD suy yếu sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ không tạo thêm áp lực lên triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), giúp nông sản Mỹ cải thiện sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.

Tại thị trường nội địa, hoạt động nhập khẩu đậu tương và khô đậu tương tiếp tục diễn ra sôi động nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất thức ăn chăn nuôi và ép dầu trong nước.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, tính đến giữa tháng 5, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 1,37 triệu tấn đậu tương với kim ngạch vượt 652 triệu USD. Riêng nửa đầu tháng 5, lượng nhập khẩu đạt hơn 236.000 tấn, cho thấy nhu cầu nguyên liệu cho ngành chăn nuôi và chế biến vẫn duy trì ở mức cao.





