Không phải Trung Quốc, một quốc gia châu Á đang tăng mạnh nhập khẩu thanh long Việt Nam: Nhu cầu liên tục tăng mạnh, nước ta cạnh tranh với Thái Lan, Israel

Lượng thanh long nhập khẩu từ Việt Nam vào Ấn Độ đang tăng mạnh khi bước vào mùa thu hoạch cao điểm, bất chấp thời tiết nắng nóng kéo dài và áp lực ngày càng lớn lên hệ thống logistics lạnh tại thị trường Nam Á này.

Ông Shubham Patel, đại diện công ty Patel Impex có trụ sở tại bang Gujarat, cho biết các lô thanh long Việt Nam hiện cập cảng Ấn Độ với tần suất đều đặn hơn thay vì rải rác như trước đây. Theo ông, giai đoạn từ tháng 3-4 đến tháng 8-9 là mùa nhập khẩu chính, trùng với cao điểm thu hoạch tại Việt Nam.

"Giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 thường khan hiếm hơn do Việt Nam vào vụ trái mùa. Tuy nhiên, hiện nay lượng hàng nhập khẩu tăng mạnh phản ánh sự khởi đầu của vụ thu hoạch chính, với nhiều container cập cảng cùng lúc", ông Patel cho biết.

Thị trường Ấn Độ hiện chủ yếu tiêu thụ thanh long ruột trắng nhập khẩu từ Việt Nam, trong khi thanh long ruột đỏ chỉ xuất hiện với sản lượng nhỏ và hướng tới phân khúc cao cấp hơn. Ngoài Việt Nam, một số nguồn cung từ Thái Lan, Israel và các nước Đông Nam Á khác cũng hiện diện trên thị trường nhưng quy mô còn hạn chế.

Theo giới nhập khẩu, nhu cầu tiêu thụ thanh long tại Ấn Độ tiếp tục tăng trong những năm gần đây, đặc biệt tại các đô thị lớn và nhóm người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe. Việt Nam vẫn duy trì vị thế nguồn cung chủ đạo nhờ lợi thế về giá cạnh tranh, nguồn hàng ổn định và sự quen thuộc của người tiêu dùng với giống thanh long ruột trắng.

Chất lượng thanh long Việt Nam hiện được đánh giá đáp ứng tốt yêu cầu thị trường, với trái cây giữ được độ tươi và độ cứng tốt sau vận chuyển. Tuy nhiên, đợt nắng nóng kéo dài tại nhiều khu vực ở Ấn Độ đang tạo thêm áp lực cho chuỗi cung ứng.

Ông Patel cho biết nhiệt độ cao khiến trái cây dễ hư hỏng nhanh hơn nếu chuỗi lạnh bị gián đoạn tại cảng, trong quá trình vận chuyển hoặc tại các chợ đầu mối. Điều này buộc doanh nghiệp phải tăng cường đầu tư vào xe tải lạnh, kho bảo quản và đẩy nhanh tốc độ phân phối hàng hóa.

Trong những tuần gần đây, giá thanh long Việt Nam tại Ấn Độ dao động khoảng 1,5-2 USD/kg, thấp hơn nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các nhà nhập khẩu, nguyên nhân chủ yếu đến từ nguồn cung dồi dào trong mùa thu hoạch cao điểm của Việt Nam, thay vì do nhu cầu suy yếu.

Việc nhiều container cập cảng cùng lúc đang gây áp lực giảm giá trên thị trường. Đồng thời, sản lượng thanh long nội địa tại các bang Gujarat, Maharashtra, Karnataka và Andhra Pradesh tăng lên cũng làm gia tăng cạnh tranh với hàng nhập khẩu, nhất là khi trái cây nội địa có lợi thế về độ tươi và giá bán thấp hơn.

Ngoài yếu tố thời tiết, chi phí logistics cao và tình trạng chậm trễ trong thủ tục hải quan vẫn là những thách thức đáng chú ý đối với các doanh nghiệp nhập khẩu trái cây tại Ấn Độ.

Trong thời gian tới, các doanh nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ mùa tại Việt Nam cũng như điều kiện thời tiết tại Ấn Độ để điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu và phân phối. Dù vậy, giới kinh doanh đánh giá triển vọng dài hạn của thị trường thanh long tại Ấn Độ vẫn tích cực nhờ xu hướng tiêu dùng thực phẩm lành mạnh và sự mở rộng của các kênh bán lẻ hiện đại cũng như thương mại điện tử.