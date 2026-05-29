Phát hiện Trung Quốc đổ bê tông khối cọc khổng lồ liên tục 60 giờ, quyết thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Các kỹ sư Trung Quốc vừa hoàn thành một cột mốc rực rỡ trong ngành xây dựng dân dụng khi tiến hành đổ bê tông liên tục suốt 60 giờ đồng hồ. Hoạt động này nhằm định hình khối móng cọc (giếng chìm công trình) được đánh giá là lớn nhất thế giới trong một dự án đường bộ, chuẩn bị nền móng vững chắc cho siêu cầu Hannan bắc qua sông Dương Tử.

Dự án cầu Hannan là một nút giao thông trọng điểm có tổng vốn đầu tư lên tới 27,33 tỷ NDT (tương đương khoảng 106.000 tỷ đồng). Công trình do Tập đoàn Phát triển Đô thị Vũ Hán góp vốn và được thi công bởi Road & Bridge International – công ty con của Tập đoàn Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC) thuộc sở hữu nhà nước.

Theo thiết kế, cầu Hannan sở hữu nhịp chính dài 1.600m, gồm hai trụ cầu lớn đỡ mặt cầu bằng thép hình hộp với quy mô 8 làn xe. Khi hoàn thành, đây sẽ là cây cầu treo 8 làn xe lớn nhất với hai dây cáp chính tại tỉnh Hồ Bắc. Công trình cho phép tốc độ thiết kế lên đến 120 km/h, kết nối trực tiếp với đường vành đai đô thị của Vũ Hán.

Sông Dương Tử là con sông dài nhất châu Á, chảy qua các trung tâm công nghiệp và đô thị huyết mạch của Trung Quốc. Cầu Hannan dự kiến là tuyến đường thứ 13 vượt con sông này tại khu vực Vũ Hán, đóng vai trò chiến lược trong việc tối ưu hóa hạ tầng giao thông, hậu cần và thúc đẩy hội nhập kinh tế vùng.

Trong kỹ thuật xây dựng, "giếng chìm" (caisson) là thuật ngữ chỉ loại nền móng khổng lồ dùng để nâng đỡ các trụ hoặc mỏ neo cầu tại những khu vực có địa hình phức tạp, vùng ngập lụt hoặc bờ sông. Đối với cầu Hannan, khối móng này chịu trách nhiệm hấp thụ và phân phối toàn bộ lực kéo khổng lồ từ hệ thống dây cáp chính của cầu treo.

Chiến dịch đổ bê tông liên tục suốt 60 giờ được áp dụng cho phần trên của giếng neo phía nam. Cấu trúc này có kích thước mặt bằng cực đại: dài 76,4m, rộng 76,4m và cao 43m. Bên trong khối móng được chia nhỏ thành 36 ô vách ngăn định hình. Cấu hình đặc biệt này giúp các kỹ sư dễ dàng kiểm soát hình học, hạ giếng chìm và thi công theo từng giai đoạn.

Thách thức lớn nhất là việc đổ hàng nghìn mét khối bê tông liên tục trong 2,5 ngày đêm đòi hỏi quy trình cung ứng vật liệu không ngắt quãng, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đội công nhân luân phiên và hệ thống giám sát kỹ thuật nghiêm ngặt. Việc duy trì tiến độ liên tục là bắt buộc để kiểm soát sự thay đổi nhiệt độ nội khối, giảm thiểu rủi ro nứt vỡ hoặc phân lớp giữa các bề mặt bê tông.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, đơn vị thi công đã ứng dụng hàng loạt công nghệ hiện đại như hệ thống giám sát thông minh theo thời gian thực, kỹ thuật gia cố móng đặc biệt trên nền đất phù sa yếu và hệ thống ván khuôn kiểu console chịu lực cao.

Tại các dự án cầu treo nhịp lớn, dây cáp chính phải chịu tải trọng cực kỳ khủng khiếp từ mặt cầu, phương tiện giao thông và áp lực gió. Thay vì chỉ là một khối bê tông thông thường, giếng chìm của cầu Hannan được thiết kế để chôn sâu dưới lòng đất, đóng vai trò neo giữ toàn bộ hệ thống cáp.

Do địa hình bờ sông Dương Tử chủ yếu là đất phù sa dễ dịch chuyển, các kỹ sư phải xây dựng giếng chìm theo từng giai đoạn và kiểm soát quá trình hạ chìm cấu trúc này xuống lòng đất một cách chậm rãi. Trong suốt quá trình hạ giếng, các thông số kỹ thuật như áp lực đất, mực nước ngầm, ứng suất bên trong và độ nghiêng của khối bê tông được theo dõi từng giây. Nhờ hệ thống cảm biến thông minh, mọi sai lệch nhỏ nhất đều được điều chỉnh kịp thời để đảm bảo móng cầu hạ cánh chính xác theo đúng bản vẽ thiết kế.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc liên tục đầu tư mạnh vào các công trình cầu và hầm vượt sông Dương Tử nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa các vùng kinh tế trọng điểm. Nhiều cây cầu tại nước này hiện giữ các kỷ lục thế giới về chiều dài nhịp, chiều cao tháp hoặc quy mô kết cấu.