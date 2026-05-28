Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam trong tháng 4 đạt 1.370 tấn với trị giá hơn 5,4 triệu USD, so với cùng kỳ tháng 4/2025 lượng xuất khẩu giảm 43,8% và so với tháng trước lượng xuất khẩu tăng 13,8%, kim ngạch tăng 15,9%. Lâm Sơn Hà Spices là doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất trong tháng.

Lũy kế trong 4 tháng đầu năm 3036, 'sản vật' này đã mang về hơn 17,2 triệu USD với hơn 4,3 nghìn tấn, giảm 26% về lượng và giảm 21% về trị giá so với cùng kỳ.

Giá bình quân trong tháng 4 đạt 3.941 USD/tấn.

Trên thực tế, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước duy nhất có thể sản xuất hồi với số lượng lớn nhờ điều kiện thuận lợi. Theo thống kê, sản lượng hồi của Việt Nam đứng thứ 2 trên thế giới, sau Trung Quốc, với sản lượng hàng năm ước đạt 22.000 tấn trên diện tích trồng khoảng 55.000 ha.

Hoa hồi được đánh giá là một trong những loại nông sản có giá trị cao, được ưa chuộng không chỉ trong nước mà còn ở nhiều thị trường quốc tế. Nhờ vào hương thơm đặc trưng và những công dụng phong phú trong ngành thực phẩm, dược phẩm và công nghiệp mỹ phẩm, đến nay, hoa hồi Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường thế giới.

Trong những năm gần đây, ngành xuất khẩu hoa hồi đã có nhiều bước phát triển đáng kể. Các doanh nghiệp xuất khẩu đã chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng các quy trình sản xuất hiện đại và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, việc thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chế biến từ hoa hồi cũng đã góp phần làm gia tăng giá trị xuất khẩu. Các sản phẩm như tinh dầu hoa hồi, chiết xuất hoa hồi và các sản phẩm mỹ phẩm từ hoa hồi đang ngày càng được ưa chuộng và có nhu cầu cao trên thị trường quốc tế.

Sản xuất hồi theo tiêu chuẩn hữu cơ không những giúp nâng cao giá trị sản phẩm, mà còn đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu chế biến và xuất khẩu. Hồi tươi sau khi thu hoạch được đem phơi khô hoặc sấy và chiết xuất tinh dầu, tạo thành các sản phẩm chế biến sâu, đem lại giá trị kinh tế cao, sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: dược liệu, hương liệu, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ thị trường tiêu thụ rộng.

Thậm chí những phụ phẩm từ cây hồi như lá, cành… cũng được tận dụng để làm túi thơm, gối, hương, các sản phẩm thảo lược trị liệu…

Hoa hồi Việt Nam cũng đã có mặt tại nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Anh, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Đức... Ngoài xuất khẩu trực tiếp cho các đối tác nước ngoài và được quảng bá, mở rộng kênh tiêu thụ trên các sản thương mại quốc tế như Alibaba, Amazon.

Trước xu hướng gia tăng nhu cầu nguyên liệu trong các ngành công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, dược phẩm trên thế giới… cùng nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết, điều này sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi và tạo động lực cho sản phẩm hồi Việt Nam phát triển.