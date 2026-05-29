Ngân hàng Mỹ dự báo giá bạc có thể tăng lên 100 USD/ounce trong năm nay, nhưng cảnh báo một điều đáng lo

Thị trường bạc toàn cầu đang trải qua giai đoạn đầy thách thức khi giá cả duy trì quanh mốc 75 USD/ounce. Dù được kỳ vọng có thể bứt phá vào cuối năm, kim loại quý này đang phải đối mặt với nhiều lực cản lớn xuất phát từ sự sụt giảm trong nhu cầu tiêu thụ công nghiệp.

Kỳ vọng chạm mốc 100 USD ngắn hạn

Trong báo cáo mới nhất về thị trường kim loại quý, các nhà phân tích hàng hóa tại Ngân hàng Mỹ Bank of America (BofA), dẫn đầu bởi ông Michael Widmer – Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại, nhận định giá bạc vẫn có cơ hội chạm mức 100 USD/ounce trong quý IV năm nay. Tuy nhiên, ngân hàng này đưa ra cảnh báo nghiêm túc rằng đà tăng trưởng này sẽ không mang tính bền vững.

"Mặc dù sức bật từ giá vàng có thể đẩy giá bạc vượt ngưỡng 100 USD/ounce trong những tháng tới, chúng tôi không cho rằng bạc sẽ duy trì được sự vượt trội này do các yếu tố nhu cầu cơ bản đang có xu hướng giảm bớt", các chuyên gia BofA phân tích.

Nhìn về dài hạn, BofA dự báo giá bạc sẽ hạ nhiệt và quay trở lại giao dịch quanh mức 75 USD/ounce vào quý II năm 2027.

Giá bạc biến động kể từ đầu năm đến nay (Trading Economics)

Lực cản từ việc cắt giảm nhu cầu công nghiệp

Rào cản lớn nhất đối với kim loại này chính là việc giá cả leo thang đang buộc các ngành công nghiệp chủ chốt phải tìm giải pháp tiết kiệm hoặc thay thế hoàn toàn bằng các nguyên liệu giá rẻ hơn. Nhu cầu từ lĩnh vực công nghiệp được cho là đã đạt đỉnh vào năm ngoái.

Sự sụt giảm này trở nên nghiêm trọng hơn khi sản lượng điện mặt trời tại Trung Quốc có dấu hiệu chững lại, đi kèm với khả năng sụt giảm lượng lắp đặt năng lượng mặt trời trong năm nay. Dù nhu cầu về bạc vẫn ghi nhận tăng trưởng ở một vài lĩnh vực khác, song quy mô quá nhỏ để tạo ra cú hích đáng kể cho bức tranh công nghiệp chung.

Việc giá bạc tăng theo cấp số nhân thời gian qua đã tạo ra áp lực tỷ suất lợi nhuận khổng lồ cho các nhà sản xuất tấm pin mặt trời, thúc đẩy làn sóng loại bỏ bạc ra khỏi quy trình sản xuất. Hệ quả là tình trạng thâm hụt bạc toàn cầu có thể giảm tới 90% trong năm nay. BofA dự báo mức thâm hụt vào năm 2026 sẽ nhỏ đến mức chỉ cần một động thái bán tháo nhỏ từ các nhà đầu tư cũng đủ khiến thị trường rơi vào trạng thái dư cung.

Trước bối cảnh đó, cấu trúc thị trường đang dịch chuyển: bạc sẽ bắt đầu được giao dịch giống như một tài sản tài chính tiền tệ thuần túy (kim loại quý) hơn là một vật liệu sản xuất (kim loại công nghiệp). Do đó, dòng vốn của các nhà đầu tư sẽ là yếu tố cốt lõi quyết định xu hướng giá trong tương lai.

Rủi ro địa chính trị và xung đột thương mại

Dù nhu cầu công nghiệp giảm tốc, nhóm nghiên cứu của Widmer lưu ý rằng bạc vẫn đóng vai trò không thể thay thế trong lĩnh vực năng lượng xanh. Đặc biệt, cuộc xung đột kéo dài tại Iran đang tiếp tục thúc đẩy các quốc gia tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế dầu mỏ, giữ cho nhu cầu tiêu thụ không bị sụt giảm quá sâu.

Thị trường hiện tại cũng tiềm ẩn nguy cơ biến động mạnh do tình trạng thiếu thanh khoản cục bộ. Đầu năm nay, giá bạc từng có thời điểm nhảy vọt lên 120 USD/ounce khi giới đầu tư và các doanh nghiệp sản xuất tranh nhau gom nguồn cung vật chất đang cạn kiệt.

Đáng chú ý, rủi ro lớn nhất hiện nay nằm ở các cuộc đàm phán thương mại tự do Bắc Mỹ giữa Mỹ, Canada và Mexico. Việc Mỹ đe dọa áp thuế đối với bạc đã buộc các ngân hàng giao dịch và doanh nghiệp phải duy trì lượng tồn kho cao tại nội địa Mỹ, đẩy thị trường quốc tế vào tình trạng khan hiếm nguồn cung sẵn có.

Sự bất ổn từ các cuộc đàm phán này là lý do chính khiến giá bạc quay đầu vượt ngưỡng 80 USD/ounce mới đây, bất chấp việc tài sản tại các quỹ ETF bạc vật chất liên tục sụt giảm và vị thế mua ròng trên thị trường tương lai (CFTC) vẫn còn rất hạn chế.