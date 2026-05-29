Chi tiết đắt giá trong MV mới của Sơn Tùng M-TP

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP chính thức phát hành MV Come My Way, đánh dấu màn trở lại với một sản phẩm âm nhạc mang màu sắc quốc tế khi hợp tác cùng rapper người Mỹ Tyga.

Ngay sau khi ra mắt, MV nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ phần hình ảnh được đầu tư công phu với nhiều bối cảnh trải dài từ Việt Nam đến Mỹ.

Bên cạnh những phân cảnh quay tại Los Angeles, một trong những chi tiết được người xem quan tâm là sự xuất hiện của chiếc DeLorean DMC-12, mẫu xe được xem là biểu tượng của văn hóa đại chúng thế giới. Trong MV, chiếc xe xuất hiện nổi bật giữa khung cảnh đô thị hiện đại, góp phần tạo nên màu sắc hoài cổ pha lẫn tương lai cho sản phẩm âm nhạc mới của nam ca sĩ.

DeLorean DMC-12 được sản xuất trong giai đoạn 1981-1983 bởi hãng DeLorean Motor Company

Mẫu xe gây ấn tượng với thiết kế cửa cánh chim (gull-wing) đặc trưng cùng phần thân xe làm từ thép không gỉ không sơn phủ

Dù chỉ được sản xuất trong thời gian ngắn với khoảng 9.000 chiếc xuất xưởng, DMC-12 vẫn trở thành một trong những mẫu xe nổi tiếng nhất lịch sử nhờ xuất hiện trong loạt phim khoa học viễn tưởng kinh điển Back to the Future, nơi nó được biến thành cỗ máy thời gian

Ngày nay, DeLorean DMC-12 được giới sưu tầm đánh giá cao nhờ số lượng hạn chế và giá trị biểu tượng đặc biệt. dao động từ 50.000 USD đến hơn 110.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đến 2,8 tỷ VNĐ) tùy thuộc vào tình trạng. Việc đưa mẫu xe này vào MV được xem là một điểm nhấn thú vị, góp phần hoàn thiện phong cách hình ảnh mà Sơn Tùng M-TP theo đuổi trong dự án lần này

Không chỉ gây chú ý bằng những đạo cụ mang tính biểu tượng, Come My Way còn tiếp tục cho thấy xu hướng lồng ghép các yếu tố văn hóa Việt Nam trong sản phẩm của Sơn Tùng M-TP. MV xuất hiện nhiều hình ảnh lấy cảm hứng từ chim Lạc, nghệ thuật múa Xuân Phả, họa tiết rồng thời Lý, lễ hội đua bò An Giang hay bối cảnh danh thắng Tràng An.

Sự kết hợp giữa những biểu tượng văn hóa truyền thống với bối cảnh quốc tế và các chi tiết mang tính biểu tượng của phương Tây như DeLorean DMC-12 đã tạo nên một tổng thể hình ảnh giàu tính giao thoa trong sản phẩm âm nhạc mới của nam ca sĩ.