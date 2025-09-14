Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giải mã status #CuốnHútThật gây bão MXH, Sơn Tùng M-TP chính thức trở thành đại sứ một thương hiệu công nghệ toàn cầu!

Giải mã status #CuốnHútThật gây bão MXH, Sơn Tùng M-TP chính thức trở thành đại sứ một thương hiệu công nghệ toàn cầu!

Vén màn thương vụ “cuốn” cả mạng xã hội mấy ngày nay. Bí ẩn đằng sau status "E" gây bão của Sơn Tùng M-TP cuối cùng đã có lời giải. Sơn Tùng M-TP chính thức bắt tay ông lớn công nghệ toàn cầu và trở thành đại sứ thương hiệu đầu tiên của hãng Ecovacs tại Việt Nam.

Tối 11/9, mạng xã hội đã bùng nổ khi Sơn Tùng M-TP bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái chỉ với một ký tự duy nhất: "E", kèm hashtag #CuốnHútThật. Dù cực kỳ ngắn gọn, status này đã nhanh chóng thu về hơn 170 nghìn lượt tương tác, khiến cộng đồng mạng không ngừng đồn đoán và giải mã. Hashtag #CuốnHútThật cũng ngay lập tức viral khắp nơi, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nam ca sĩ.

Giải mã status #CuốnHútThật gây bão MXH, Sơn Tùng M-TP chính thức trở thành đại sứ một thương hiệu công nghệ toàn cầu!- Ảnh 1.

Status chỉ một chữ "E" của Sơn Tùng M-TP đã làm khuấy đảo MXH

Đến trưa hôm nay (14/9), bí ẩn đã được vén màn. Chữ "E" chính là viết tắt của ECOVACS – thương hiệu robot hút bụi đang thống trị thị trường. Sơn Tùng M-TP đã tạo nên một cú nổ truyền thông mới khi chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu đầu tiên của hãng tại Việt Nam. Cú bắt tay giữa "ông hoàng V-pop" và "vua robot" ngay lập tức tạo ra một sự bùng nổ, đánh dấu sự kết hợp đầy bất ngờ giữa nghệ thuật đỉnh cao và công nghệ tiên phong.

Giải mã status #CuốnHútThật gây bão MXH, Sơn Tùng M-TP chính thức trở thành đại sứ một thương hiệu công nghệ toàn cầu!- Ảnh 2.

Sơn Tùng M-TP chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của ECOVACS

Sự hợp tác này được xem là một sự kết nối hoàn hảo khi Sơn Tùng M-TP là một biểu tượng không thể bàn cãi trong âm nhạc, người luôn phá vỡ các giới hạn và kiến tạo xu hướng, thì ECOVACS cũng là một "người dẫn đầu" trong lĩnh vực của mình. Tại thị trường Việt Nam, ECOVACS liên tiếp dẫn đầu 5 năm liền với thị phần lên đến 40%, đặc biệt năm 2024 ghi nhận mức doanh thu kỷ lục tăng 600%

Lý giải về sự kết hợp này, đại diện ECOVACS Việt Nam, ông Đào Hải Đăng, cho biết đây là một quyết định chiến lược quan trọng, bởi Việt Nam là thị trường then chốt và người tiêu dùng luôn sẵn sàng đón nhận những công nghệ đột phá. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi nhận thấy sự tương đồng đặc biệt giữa triết lý sáng tạo không ngừng của Sơn Tùng M-TP và tinh thần ECOVACS theo đuổi: tiên phong, khác biệt và luôn dẫn đầu."

Giải mã status #CuốnHútThật gây bão MXH, Sơn Tùng M-TP chính thức trở thành đại sứ một thương hiệu công nghệ toàn cầu!- Ảnh 3.

Nam ca sĩ sẽ xuất hiện với vai trò mới trong một sự kiện mang tầm quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

Sự kiện đầu tiên đánh dấu màn hợp tác này sẽ diễn ra vào ngày 22/9 tới đây, được giới thiệu là một sự kiện mang tầm vóc quốc tế với chủ đề “Xtra in Every Way, Ahead in Every Play”. Tại đây, ECOVACS cùng đại sứ Sơn Tùng M-TP sẽ trình làng một "siêu phẩm" robot hút bụi mới với công nghệ độc quyền. Sự xuất hiện của Sơn Tùng trong một "vai trò đặc biệt", cùng dàn khách mời hơn 500 KOLs và chuyên gia từ 7 quốc gia, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm bùng nổ.

Giải mã status #CuốnHútThật gây bão MXH, Sơn Tùng M-TP chính thức trở thành đại sứ một thương hiệu công nghệ toàn cầu!- Ảnh 4.

Liệu Sơn Tùng M-TP sẽ mang đến điều gì bất ngờ ở sự kiện sắp tới?

Màn hợp tác này không chỉ mở ra một kỷ nguyên sống thông minh mới tại Việt Nam mà còn một lần nữa khẳng định vị thế của Sơn Tùng M-TP: một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài lĩnh vực âm nhạc, trở thành người truyền cảm hứng cho một phong cách sống hiện đại và đẳng cấp.


Theo KV

Đời sống và Pháp luật

