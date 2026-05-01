Phát hiện 68 sà lan đã đổ 80.000 tấn bê tông từ một cây cầu bị phá hủy xuống đáy biển, tạo nên cả một hệ sinh thái đặc biệt dưới đại dương

Việc đổ bê tông xuống biển để tái tạo san hô là một trong dự án tái chế công trình biển lớn nhất từng được triển khai tại Mỹ. Thay vì đưa vật liệu phá dỡ đến bãi chôn lấp hoặc xử lý như rác thải xây dựng thông thường, chính quyền bang đã quyết định biến toàn bộ kết cấu cây cầu thành các công trình ngầm dưới đáy biển.

Cầu Herbert C. Bonner trước đây nối đảo Hatteras với khu vực Outer Banks và bắc qua eo biển Oregon – một trong những vùng ven biển có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nhất tại Bắc Carolina. Sau khoảng 55 năm hoạt động, cây cầu được thay thế bằng cầu Marc Basnight từ năm 2019 trước khi bị tháo dỡ hoàn toàn do hết tuổi thọ kết cấu.

Theo Cục Thủy sản biển Bắc Carolina, dự án đã huy động tổng cộng 68 chuyến sà lan để vận chuyển khoảng 80.000 tấn bê tông từ cây cầu cũ ra khơi. Khối lượng tái chế bao gồm nhịp bê tông, trụ cột, cọc, lan can bảo vệ và nhiều khối cấu trúc khác.

Toàn bộ vật liệu được phân bổ tại tám khu vực rạn san hô nhân tạo gồm AR-130, AR-140, AR-145, AR-160, AR-250, AR-255, AR-320 và AR-340. Những khu vực này cũng nằm gần Oregon Inlet, Ocracoke Inlet, Beaufort Inlet và Bogue Inlet.

Các cấu kiện bê tông được đặt trực tiếp xuống đáy biển nhằm tạo thành các rạn san hô nhân tạo vĩnh cửu. Mục tiêu của dự án là chuyển đổi lượng lớn chất thải xây dựng nặng thành các công trình ngầm ổn định và có tuổi thọ cao.

Ông Jordan Byrum, điều phối viên chương trình rạn san hô nhân tạo của Bắc Carolina, cho biết với Đài Phát thanh Công cộng phía Đông rằng, việc nghiền nhỏ, vận chuyển và xử lý toàn bộ số bê tông tại các bãi chôn lấp sẽ tiêu tốn “hàng triệu và hàng triệu USD”.

Theo ông Byrum, phương án tái sử dụng này giúp bang tiết kiệm đáng kể chi phí xử lý chất thải, đồng thời tránh việc phải vận chuyển hàng chục nghìn tấn bê tông đến các bãi thải công nghiệp.

Bắc Carolina thực tế đã nghiên cứu việc sử dụng cầu cũ làm vật liệu cho rạn san hô nhân tạo từ những năm 1980. Các tài liệu của bang cho thấy Bộ Giao thông vận tải và Cục Thủy sản biển đã phối hợp tái sử dụng nhiều công trình ven biển ngoài khơi trong nhiều thập kỷ qua.

Trước đây, phần còn lại của cầu Atlantic Beach cũ cũng từng được sử dụng cho mục đích tương tự. Tuy nhiên, dự án cầu Bonner là dự án lớn nhất trong lịch sử chương trình rạn san hô nhân tạo của bang.

Theo dữ liệu chính thức, Bắc Carolina hiện duy trì hàng chục rạn san hô nhân tạo trải dài từ khu vực cửa sông đến các vùng biển cách bờ gần 38 dặm.

Từ một công trình giao thông trên mặt nước, cầu Bonner giờ đây đã trở thành “cơ sở hạ tầng” dưới đáy đại dương. 80.000 tấn bê tông sẽ tạo nên tám rạn san hô nhân tạo quy mô lớn, mang lại “vòng đời thứ hai” cho một công trình vốn đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.