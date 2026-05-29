Người Nhật mua ốp lưng dày cộp chỉ để có iPhone 17 Pro Max lưng phẳng

Phụ kiện kỳ lạ dành cho những ai ghét cụm camera lồi

Công ty phụ kiện Mynus của Nhật Bản vừa giới thiệu một sản phẩm mới dành cho iPhone 17 Pro. Thay vì là một chiếc ốp lưng bảo vệ thông thường, hãng gọi đây đơn giản là một "tấm lưng từ tính" được thiết kế để làm phẳng hoàn toàn mặt sau của chiếc smartphone cao cấp từ Apple.

Sản phẩm có trọng lượng chỉ 32g, sử dụng hệ thống nam châm neodymium kết hợp cùng lớp vật liệu vi hút có thể tái sử dụng để bám chặt vào mặt lưng thiết bị. Khi lắp vào, phần camera lồi vốn là đặc điểm gây tranh cãi trên iPhone 17 Pro sẽ được che phủ hoàn toàn, tạo nên một mặt lưng phẳng đồng nhất.

Theo Mynus, thiết kế này dựa trên triết lý "aesthetics of subtraction" (tạm dịch: thẩm mỹ của sự tối giản), hướng tới việc loại bỏ các chi tiết thừa để tạo cảm giác gọn gàng hơn cho thiết bị. Nhìn từ phía sau, iPhone 17 Pro gần như mang một diện mạo hoàn toàn khác so với thiết kế nguyên bản của Apple.

Một điểm đáng chú ý là sản phẩm không che kín thân máy như các loại ốp lưng truyền thống. Khung nhôm nguyên khối cùng toàn bộ các nút bấm vật lý vẫn được để lộ ra ngoài.

Biến nhược điểm thành ưu điểm

Tấm lưng của Mynus được thiết kế dạng nêm, với phần trên dày hơn phần dưới. Hãng cho biết cách thiết kế này giúp người dùng cầm nắm chắc tay hơn, đồng thời giải quyết tình trạng máy bị cập kênh khi đặt trên mặt bàn do cụm camera quá lồi.

Ngoài tác dụng làm phẳng mặt lưng, phụ kiện còn giúp bảo vệ kính lưng và các ống kính camera khỏi những vết xước khi đặt máy trên các bề mặt cứng. Tuy nhiên, Mynus cũng nhấn mạnh đây không phải là sản phẩm chống va đập và không cung cấp khả năng bảo vệ khi rơi như những chiếc ốp lưng thông thường.

Hãng khẳng định iPhone 17 Pro vẫn tương thích đầy đủ với hệ sinh thái MagSafe cũng như sạc không dây Qi ngay cả khi đang sử dụng phụ kiện này.

Sản phẩm hiện có 4 phiên bản màu sắc gồm Rubber Black, Orange, Navy và Sand White. Trong đó, một số phiên bản sử dụng lớp phủ mềm khi chạm vào, còn phiên bản Sand White được hoàn thiện với bề mặt mô phỏng chất liệu đá sa thạch.

Giá từ khoảng 1 triệu đồng, sắp có bản cho iPhone Air

Tấm lưng từ tính Mynus dành cho iPhone 17 Pro được bán với giá khởi điểm 39 USD (khoảng 1 triệu đồng). Công ty cho biết cũng đang chuẩn bị tung ra phiên bản dành cho mẫu iPhone Air siêu mỏng trong tháng 6 tới.

Mynus hiện hỗ trợ giao hàng quốc tế, nhưng lưu ý người mua ở một số quốc gia có thể phải trả thêm thuế và các loại phí nhập khẩu tùy theo nơi nhận hàng.

Ý tưởng biến một chiếc iPhone có cụm camera lồi thành thiết bị sở hữu mặt lưng phẳng hoàn toàn là điều khá hiếm gặp trên thị trường phụ kiện hiện nay. Dù vậy, hiệu quả thực tế của sản phẩm vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng, đặc biệt về độ bám, độ bền trong quá trình sử dụng hàng ngày cũng như những ảnh hưởng có thể có tới trải nghiệm cầm nắm lâu dài.