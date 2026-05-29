BYD Seal 5 giảm giá mạnh còn 626 triệu đồng, đấu Mazda3, K3 bằng PHEV chạy 120km không cần xăng

Theo thông tin từ đại lý, BYD Seal 5 đang được giảm giá tới 70 triệu đồng, kéo giá bán thực tế từ 696 triệu xuống còn 626 triệu đồng. Xe mua vẫn được tặng kèm bộ sạc 2,2 kW.

Trong phân khúc sedan hạng C, BYD Seal 5 là mẫu xe duy nhất sở hữu công nghệ lai điện cắm sạc (PHEV), tạo sự khác biệt trước các đối thủ thuần xăng như Mazda3, Kia K3, hay bản hybrid tự sạc (HEV) của Honda Civic. Tầm giá 626 triệu đồng hiện nay của BYD Seal 5 tương đương giá bản tầm trung của Mazda3 hay K3.

Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.780 mm, 1.837 mm, 1.495 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.718 mm. So với Honda Civic, Seal 5 dài hơn về tổng thể nhưng trục cơ sở ngắn hơn.

Về thiết kế ngoại thất, mẫu sedan này mang phong cách giống xe xăng hơn thay vì xe điện vì thiết kế mặt tản nhiệt lớn. Hệ thống trang bị bên ngoài gồm đèn pha LED tự động, đèn định vị ban ngày LED, đèn hậu LED, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp báo rẽ và bộ mâm hợp kim 17 inch.

Không gian cabin đi theo xu hướng tối giản với điểm nhấn là màn hình trung tâm 12,8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch. Các tiện nghi nổi bật bao gồm sạc điện thoại không dây, hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 và hệ thống âm thanh 8 loa. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da tổng hợp, với ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Sức mạnh của xe đến từ hệ truyền động DM-i Super Hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất 209 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm, sử dụng hộp số tự động E-CVT.

Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe này có khả năng di chuyển thuần điện tối đa 120 km. Tổng quãng đường hỗn hợp khi kết hợp xăng và điện đạt khoảng 1.200 km. Xe sử dụng pin Blade do BYD tự phát triển, kết hợp động cơ xăng cho mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 3,8 lít/100 km khi dung lượng pin còn trên 25%.

Hệ thống an toàn trên xe được trang bị đầy đủ với 6 túi khí, kiểm soát hành trình, chống tăng tốc ngoài ý muốn và kiểm soát thân xe chủ động cùng camera 360 độ.

Về chính sách hậu mãi, BYD áp dụng chế độ bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km đối với tổng thể xe, riêng pin và mô-tơ điện được bảo hành dài hơn với thời hạn 8 năm hoặc 160.000 km.