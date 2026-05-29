Lệnh bắt tạm giam bà chủ kho bỉm Đỗ Thị Tuyết SN 1982

Thông tin từ Bộ Công an ngày 29/5/2026 cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thị Tuyết (sinh năm 1982, thường trú tại thôn Trai Trang, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Sản xuất hàng giả”.

Trước đó, ngày 17/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên kiểm tra kho xưởng sản xuất băng vệ sinh, bỉm trẻ em tại thôn Đỗ Xá, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên do Đỗ Thị Tuyết làm chủ.

Công an kiểm tra kho xưởng của Tuyết - Ảnh: Bộ Công an

Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ: 655.650 gói băng vệ sinh thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như “Diana”, “Kotex”, “Việt Thái”, “Ánh Dương”, “Lisa”, “Thạch Thảo” và tã bỉm trẻ em mang các nhãn hiệu nổi tiếng như “Dadyber” và “Molfix”. Gần 2.000 kilogam bao bì hàng hoá để đóng gói và 1 số vật chứng liên quan.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Tuyết khai nhận đã đặt mua tem nhãn, túi nilon in tên các thương hiệu băng vệ sinh của các hãng nổi tiếng với giá loại túi bé 300đ/1 cái, loại túi to 130.000 đồng/1kg và băng vệ sinh thành phẩm chưa có dán tem, mác khoảng 200.000 đồng/1kg.

Công an đọc các quyết định với bị can - Ảnh: Bộ Công an

Sau đó thuê gần 10 công nhân đóng gói sản phẩm và bán ra ngoài thị trường với giá tiền dao động khoảng 200.000 đồng/1 bịch.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.