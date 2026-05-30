Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá gạo tại châu Á tăng cao nhất 2 thập kỷ, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam sắp đón 'sóng gió'?

| | Thị trường

Các quốc gia xuất khẩu lớn như Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ vừa đón tin vui sau thời gian ‘ảm đạm’.

Giá gạo tại châu Á tăng cao nhất 2 thập kỷ, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam sắp đón 'sóng gió'?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Giá gạo tại châu Á đã tăng vọt trong tháng 5, ghi nhận mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ khi dữ liệu được theo dõi từ năm 2008, trong bối cảnh lo ngại về thời tiết bất lợi và chi phí sản xuất leo thang có thể ảnh hưởng đến nguồn cung trong thời gian tới.

Theo dữ liệu thị trường, giá gạo trắng Thái Lan - một trong những tiêu chuẩn tham chiếu quan trọng của thị trường gạo châu Á - đã tăng khoảng 20% trong tháng 5. Trong khi đó, giá gạo tương lai giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago tăng khoảng 15% trong cùng kỳ.

Các chuyên gia nhận định xu hướng tăng giá có thể chưa dừng lại. Bà Bin Hui Ong, nhà phân tích hàng hóa tại BMI (đơn vị thuộc Fitch Solutions), cho biết hiện tượng El Niño được dự báo xuất hiện trong thời gian tới có thể khiến nhiều khu vực châu Á đối mặt với điều kiện thời tiết nóng và khô hơn, qua đó làm gia tăng áp lực đối với sản xuất lúa gạo.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, chi phí năng lượng và phân bón tăng cao cũng đang trở thành thách thức lớn đối với ngành lúa gạo khu vực. Những gián đoạn trong nguồn cung nhiên liệu và phân bón khiến nông dân tại nhiều quốc gia châu Á phụ thuộc vào nhập khẩu phải đối mặt với chi phí đầu vào cao hơn đáng kể, làm giảm động lực mở rộng sản xuất.

Lúa gạo là mặt hàng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh lương thực tại châu Á, đồng thời khu vực này cũng là nguồn cung chủ lực cho thị trường thế giới, với các quốc gia xuất khẩu lớn như Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ.

Tại Việt Nam, áp lực chi phí đang tác động trực tiếp đến quyết định sản xuất của nông dân. Ông Trần Văn Bàn Vịnh, một nông dân tại tỉnh Vĩnh Long, cho biết gia đình dự kiến sẽ giảm số vụ canh tác trong năm nay do giá phân bón tăng mạnh và điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.

Lúa gạo là loại cây trồng tiêu thụ lượng phân bón lớn, trong khi hoạt động bơm tưới trên các cánh đồng ngập nước cũng phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu diesel. Điều này khiến chi phí sản xuất tăng mạnh khi giá năng lượng leo thang.

Theo Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI), giá phân đạm tại Thái Lan, Campuchia và Philippines đã tăng khoảng 40-50% kể từ đầu năm. Mặc dù các quốc gia này vẫn duy trì được nguồn cung trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ thiếu hụt có thể xuất hiện nếu hoạt động thương mại phân bón toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn.

Những rủi ro về nguồn cung đang làm gia tăng lo ngại đối với thị trường gạo thế giới. Philippines đã cảnh báo một đợt El Niño mạnh có thể khiến sản lượng lúa của nước này giảm khoảng 700.000 tấn, tương đương 3,5% mục tiêu sản lượng hàng năm.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng đà tăng giá gạo trên thị trường quốc tế có thể được kiềm chế phần nào nhờ lượng tồn kho tương đối lớn. Ông Peter Clubb, nhà phân tích thị trường tại Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC), nhận định dự trữ gạo dồi dào tại Ấn Độ - quốc gia sản xuất gạo lớn nhất thế giới - cùng với nhu cầu toàn cầu chưa thực sự mạnh có thể hạn chế tốc độ tăng giá trong thời gian tới.

Dù vậy, trong ngắn hạn, thị trường gạo vẫn đang chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố bất lợi, bao gồm thời tiết cực đoan, chi phí sản xuất cao và những bất ổn trong chuỗi cung ứng đầu vào nông nghiệp. Đây sẽ tiếp tục là những yếu tố được giới giao dịch và các quốc gia nhập khẩu gạo theo dõi sát sao trong các tháng tới.

Đắt hơn sầu riêng, Việt Nam có một sản vật chỉ rất ít quốc gia trồng được: Giá gần 4.000 USD/tấn, vừa mang về hơn 17 triệu USD

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một quốc gia Đông Nam Á vừa nhận lô dầu 'quý như vàng' từ Iran: Là nước phụ thuộc 98% vào dầu Trung Đông, từng phải ban bố tình trạng khẩn cấp

Một quốc gia Đông Nam Á vừa nhận lô dầu 'quý như vàng' từ Iran: Là nước phụ thuộc 98% vào dầu Trung Đông, từng phải ban bố tình trạng khẩn cấp Nổi bật

Trên một mảnh đất rộng 10 ha, một trung tâm đặc biệt được dựng lên để 'tra tấn' pin bằng sét đánh, đoản mạch và nhiệt độ 100 độ C, mục tiêu phía sau mới đáng chú ý

Trên một mảnh đất rộng 10 ha, một trung tâm đặc biệt được dựng lên để 'tra tấn' pin bằng sét đánh, đoản mạch và nhiệt độ 100 độ C, mục tiêu phía sau mới đáng chú ý Nổi bật

Nhu cầu vàng thấp, chuyên gia chỉ ra vùng giá có thể xuất hiện lực mua mới

Nhu cầu vàng thấp, chuyên gia chỉ ra vùng giá có thể xuất hiện lực mua mới

17:11 , 30/05/2026
Hà Nội đề xuất chưa cấm xe ôm công nghệ chạy xăng vào vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

Hà Nội đề xuất chưa cấm xe ôm công nghệ chạy xăng vào vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

15:48 , 30/05/2026
Shopee, TikTok Shop, Lazada nói gì về cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái trên sàn?

Shopee, TikTok Shop, Lazada nói gì về cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái trên sàn?

15:15 , 30/05/2026
Phát hiện Trung Quốc dựng một 'quái vật' nặng 6.000 tấn giữa thung lũng, cao hơn tòa nhà 35 tầng, âm thầm quan sát thứ con người không nhìn thấy

Phát hiện Trung Quốc dựng một 'quái vật' nặng 6.000 tấn giữa thung lũng, cao hơn tòa nhà 35 tầng, âm thầm quan sát thứ con người không nhìn thấy

14:37 , 30/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên