Một quốc gia Đông Nam Á vừa nhận lô dầu 'quý như vàng' từ Iran: Là nước phụ thuộc 98% vào dầu Trung Đông, từng phải ban bố tình trạng khẩn cấp

1 triệu thùng dầu thô rời đảo Kharg của Iran từ cuối tháng 3 nhưng phải đến giữa tháng 5 mới có thể được vận chuyển đến nhà máy lọc dầu của Philippines.

Theo Reuters đưa tin hôm 29/5, trích dẫn dữ liệu theo dõi tàu chở dầu từ Kpler và Vortexa, Philippines đã nhận được lô hàng dầu thô đầu tiên từ Iran.

Một tàu Suezmax có khả năng chở tới 1 triệu thùng dầu thô đã khởi hành từ đảo Kharg của Iran vào cuối tháng 3, thực hiện chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác ngoài khơi Singapore, và tàu này đã vận chuyển dầu đến nhà máy lọc dầu Bataan ở Philippines vào giữa tháng 5, theo dữ liệu.

Đây là lô hàng dầu thô đầu tiên của Iran đến Philippines, một trong những quốc gia châu Á bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất thế giới.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào giữa tháng 3 đã ban hành giấy phép chung, về cơ bản cho phép nhập khẩu dầu thô của Iran được chất lên tàu vào ngày 20/3 cho đến ngày 19/4.

Một số nền kinh tế Đông Nam Á như Philippines, Indonesia, Malaysia là những nước đầu tiên cảm nhận được tình trạng thiếu nhiên liệu sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, cắt đứt phần lớn nguồn cung dầu thô và nhiên liệu thường xuyên của họ từ Trung Đông.

Philippines, quốc gia trước chiến tranh phụ thuộc 98% vào nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia ngay từ giữa tháng 3.

Nhiều quốc gia Đông Nam Á đã chuyển sang các nhà cung cấp thay thế, bao gồm cả dầu mỏ của Nga, hiện được Bộ Tài chính Mỹ cho phép bán mà không bị trừng phạt cho đến giữa tháng 6, sau nhiều lần gia hạn một tháng đối với dầu của Nga đã được chất lên tàu chở dầu.

Ngoài ra, Bộ trưởng Thương mại Philippines Cristina Roque cho biết tháng trước rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang tìm cách phê chuẩn một thỏa thuận an ninh dầu mỏ, khi các quốc gia châu Á đang chao đảo vì cuộc khủng hoảng nguồn cung dầu mỏ do chiến tranh Trung Đông gây ra.

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu và tình trạng thiếu hụt, giá cả tăng vọt và lạm phát gia tăng, ASEAN sẽ tìm cách phê chuẩn hiệp ước chia sẻ dầu mỏ, nhằm mục đích tăng cường an ninh năng lượng và khả năng phục hồi trước các cú sốc trong khu vực, quan chức Philippines cho biết.

Đức Nam

