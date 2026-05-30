Trải nghiệm Volkswagen Teramont Pro tại Việt Nam: Máy 2.0L nhưng cân được mọi loại địa hình, hiểu lý do vì sao có người sẵn sàng chi gần 3 tỷ để 'nóc nhà' được vui

Volkswagen Teramont vốn không còn là cái tên xa lạ trong nhóm SUV cỡ lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, phiên bản Teramont Pro vừa ra mắt cách đây khoảng 2 tháng lại mang đến một cảm giác khác biệt rõ rệt. Không đơn thuần là một bản nâng cấp trang bị, mẫu SUV mới của Volkswagen cho thấy tham vọng phủ khắp tệp khách hàng cao cấp.

Hành trình hơn 200 km từ TP.HCM đến Phan Thiết là quãng đường đủ dài để cảm nhận được tính cách của Teramont Pro, từ vị trí sau vô lăng đến các hàng ghế còn lại, từ khả năng vận hành trên cao tốc đến những đoạn đường gồ ghề tại các trang trại phong điện.

Volkswagen Teramont Pro có giá bán 2,799 tỷ đồng.

Nhân vật chính không phải người ngồi sau vô lăng

Nếu chỉ nhìn thông số, Teramont Pro đã dễ tạo thiện cảm ngay từ đầu. Chiều dài tổng thể lên tới 5.158 mm giúp chiếc SUV này vượt qua cả Hyundai Palisade lẫn Ford Explorer. Trục cơ sở 2.980 mm cũng là một con số đáng chú ý, bởi đây là yếu tố quyết định trực tiếp đến không gian bên trong.

Và thực tế trải nghiệm cho thấy Volkswagen không phóng đại về sự rộng rãi của chiếc xe này.

Ghế "Queen Seat" trên Teramont Pro.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở ghế phụ phía trước – thứ mà Volkswagen gọi bằng cái tên "Queen Seat". Trên thực tế, đây là ghế chỉnh điện 14 hướng tích hợp massage, làm mát và sưởi. Những tính năng này vốn không hiếm trên hàng ghế sau của các mẫu xe sang, nhưng việc xuất hiện đầy đủ ở vị trí ghế hành khách trên một mẫu SUV phổ thông lại là điều khá khác biệt.

Đây cũng là kiểu trang bị đánh trúng tâm lý khách hàng gia đình, nơi người ngồi ghế phụ đôi khi mới là người có "quyền quyết định" cuối cùng. Trong suốt hành trình dài đến Phan Thiết, Queen Seat cho cảm giác ngồi thư giãn, phần đệm lưng ôm người vừa phải cùng chế độ massage hoạt động nhẹ nhàng khiến những chặng đường dài trở nên dễ chịu hơn.

Khu vực dành cho người lái trên xe.

Đối với người lái, cụm thông tin và giải trí trung tâm có lẽ là điều đáng giá nhất. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình 15 inch độ phân giải 2K, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Màn hình được đặt hơi nghiêng về phía người lái, các thao tác vuốt chạm khá nhạy và hiếm khi xảy ra tình trạng giật, lag – điều vốn thường xảy ra trên các màn hình kích thước lớn nhưng phần mềm không đủ mạnh để xử lý.

Dãy phím cảm ứng điều chỉnh nhiệt độ và âm lượng đặt ngay bên dưới cũng dễ làm quen sau một thời gian ngắn sử dụng. Đặc biệt, cụm núm xoay ở bệ tỳ tay trung tâm là chi tiết thú vị khi vừa đảm nhiệm vai trò điều chỉnh âm lượng, vừa là nơi chuyển đổi chế độ lái. Đây là kiểu thiết kế mang tính thực dụng cao, giúp thao tác tự nhiên hơn trong quá trình lái xe dù đôi khi người lái vẫn phải liếc nhìn vào màn hình trung tâm để xem thứ đang điều chỉnh là âm lượng hay chế độ lái.

Động cơ đủ dùng nhưng 4MOTION mới là thứ gây chú ý

Nếu phần cabin là thứ giúp Teramont Pro ghi điểm về trải nghiệm gia đình cho "nóc nhà", thì khả năng vận hành mới là thứ khiến mẫu SUV này tạo được thiện cảm với cánh nam giới.

Động cơ 2.0 TSI cho công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm kết hợp cùng hộp số DSG 7 cấp và hệ dẫn động 4MOTION. Con số 2.0L nghe qua có vẻ hơi nhỏ so với một chiếc xe hơn 2,1 tấn nhưng trải nghiệm thực tế vẫn mang lại cảm giác di chuyển khá linh hoạt, tất nhiên sẽ không thể nào mong chờ một chiếc SUV full-size dùng máy 2.0L tăng áp cho cảm giác dính ghế mỗi khi đạp thốc ga.

Xe trang bị động cơ 2.0L TSI mạnh gần 270 mã lực.

Ở dải tốc độ thấp trong đô thị, Teramont Pro vận hành nhẹ nhàng, vô-lăng không quá nặng và khả năng cách âm duy trì ở mức tốt. Khi lên cao tốc, khối động cơ tăng áp vẫn tiếp tục duy trì theo hơi hướm nhẹ nhàng, vẫn đủ để người lái có những pha vượt xe dứt khoát, nhưng đồng thời vẫn đủ để các hành khách trên xe không bị cảm giác khó chịu.

Chiếc SUV này vẫn mang đúng tính cách mà Volkswagen hướng đến cho Teramont, đó là ưu tiên sự mượt mà thay vì cảm giác thể thao. Nếu người lái đạp ga kiểu dồn dập, hiện tượng "turbo lag" vẫn xuất hiện đôi chút. Điều này khá dễ hiểu bởi hộp số DSG trên Teramont Pro được lập trình theo hướng luôn duy trì vòng tua thấp nhằm tối ưu sự êm ái và mức tiêu hao nhiên liệu, trong khi turbo cần đạt một ngưỡng vòng tua nhất định mới phát huy tối đa hiệu quả.

Hệ dẫn động 4MOTION cho cảm giác vận hành tự tin trên nhiều dạng địa hình khác nhau.

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất vẫn là hệ dẫn động 4MOTION. Trên những cung đường sỏi đá với độ dốc khoảng 10-20%, hệ thống này hoạt động hiệu quả hơn kỳ vọng. Lực kéo được ưu tiên phân bổ nhiều về cầu sau nên xe bám đường tốt, gần như không xuất hiện hiện tượng trượt bánh ngay cả khi tăng ga ở địa hình xấu.

Khi quay lại mặt đường nhựa ổn định, hệ thống sẽ tự động chuyển phần lớn lực kéo sang cầu trước nhằm tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Toàn bộ quá trình này diễn ra gần như "vô hình" với người lái. Việc cần làm đơn giản chỉ là kiểm soát chân ga và vô-lăng, còn chiếc xe sẽ tự xử lý phần còn lại.

Không gian hàng ghế thứ 2, thứ 3 và khoang chứa hành lý.

Ở khía cạnh an toàn, mức giá 2,799 tỷ đồng đi kèm đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như kiểm soát hành trình thích ứng, giới hạn tốc độ, giám sát phía trước và phanh khẩn cấp, bảo vệ hành khách chủ động trước va chạm hay cảnh báo mất tập trung. Đáng chú ý, Teramont Pro là dòng xe hiếm hoi trong phân khúc trang bị tính năng bảo vệ hành khách chủ động trước va chạm. Đây đều là những tính năng ngày càng được khách hàng SUV cỡ lớn quan tâm, đặc biệt với nhóm người dùng gia đình thường xuyên di chuyển đường dài.

Sau hành trình từ TP.HCM đến Phan Thiết, Teramont Pro cho thấy đây lựa chọn SUV hướng đến nhóm khách hàng gia đình nhiều hơn là phục vụ công việc hay trải nghiệm lái. Xe đủ khỏe để đi nhiều loại địa hình khác nhau và cũng đủ đặc biệt với Queen Seat để trở thành "vũ khí thuyết phục" rất hiệu quả với người bạn đồng hành ngồi bên cạnh.'

Hình ảnh chi tiết Volkswagen Teramont Pro: