Xe máy điện Honda ICON e: tạo 'đáy' mới tại Việt Nam: Giá chỉ còn từ 15,52 triệu, quyết đấu với VinFast lẫn Yadea

Sau khoảng 1,5 tháng điều chỉnh giá bán, Honda Việt Nam tiếp tục tung ưu đãi cho ICON e: - mẫu xe máy điện có giá bán dễ tiếp cận nhất của thương hiệu. Từ ngày 15/5 đến hết tháng 7/2026, khách hàng mua ICON e: tiếp tục được giảm thêm 5 triệu đồng.

Honda ICON e: có giá bán mới từ 15,52 triệu đồng. Ảnh: Honda

Với mức giá khởi điểm 20,52 triệu đồng cộng dồn cùng ưu đãi mới nhất, giá xe ICON e: chỉ còn từ 15,52 triệu đồng - mức thấp nhất từ trước đến nay. Với giá bán mới, mẫu xe máy điện nhà Honda sẽ tạo áp lực cạnh tranh trực tiếp với VinFast Flazz Max (14,99 triệu đồng) cũng như Yadea iCUTE H (15,49 triệu đồng).

Giá bán 15,52 triệu đồng của iCON e: chưa bao gồm pin. Khách hàng có thể lựa chọn mua thêm pin với giá khoảng 8,84 triệu đồng hoặc thuê pin với mức phí khoảng hơn 245.000 đồng/tháng.

Honda ICON e: có tổng cộng 3 phiên bản là Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao. Tất cả đều được trang bị động cơ điện đặt ở bánh sau với công suất khoảng 1,5 kW, tốc độ tối đa 48 km/h. Khi sạc đầy, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa khoảng 71 km. Con số này không quá chênh lệch với các đối thủ.

Về trang bị an toàn, mẫu xe của Honda sở hữu 2 chế độ lái là Tiêu chuẩn và Tiết kiệm, hệ thống phanh kết hợp CBS,... Các tính năng đáng chú ý có thể kể đến như hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB, cốp xe 26 lít có thể chứa vừa một mũ bảo hiểm 3/4.

ICON e: là mẫu xe máy điện dễ tiếp cận nhất của Honda Việt Nam. Ảnh: Honda

Ngoài ICON e:, Honda Việt Nam còn phân phối mẫu xe máy điện CUV e: với giá bán gần 44,2 triệu đồng chưa bao gồm pin. Dự kiến trong tương lai gần, thương hiệu này tiếp tục mở bán thêm dòng UC3 thuộc phân khúc cao hơn, gây chú ý với quãng đường di chuyển lên đến 120 km/lần sạc và tốc độ tối đa 82 km/h. Ghi nhận trên thị trường đã có một vài đại lý Honda nhận đặt cọc UC3 với mức giá dự kiến 58-60 triệu đồng, thời gian giao hàng dự kiến khoảng tháng 8 năm nay.