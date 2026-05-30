Bộ Công thương giải đáp lo ngại về xăng E10

Cẩm nang do Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công thương, biên soạn; đồng thời dành một phần nội dung giải đáp 85 câu hỏi thường gặp liên quan đến xăng E10.

Theo cẩm nang, hầu hết xe máy và ô tô đang lưu hành tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10. Nhiều hãng sản xuất như Honda, Toyota, Ford, Yamaha đã có khuyến nghị cho phép sử dụng nhiên liệu có pha ethanol ở tỷ lệ phù hợp.

Một số phương tiện cần lưu ý khi sử dụng gồm xe sản xuất trước năm 2000, xe dùng bộ chế hòa khí đời cũ, xe lâu năm chưa bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu hoặc xe phục chế, xe sưu tầm.

Bộ Công thương cho biết, việc sử dụng xăng E10 có thể làm thay đổi công suất động cơ ở mức rất nhỏ, khoảng 0%-3%. Xăng E10 có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng khoảng 3,4%, song quá trình cháy được đánh giá triệt để hơn, giúp giảm phát thải khí HC và CO khoảng 20%-30%.

Về băn khoăn xăng E10 có gây hao nhiên liệu hay không, Bộ Công thương cho rằng, một số trường hợp có thể ghi nhận mức tiêu hao tăng nhẹ. Tuy nhiên, mức chênh lệch thường không lớn trong điều kiện vận hành bình thường.

Về khả năng hút ẩm của ethanol, tài liệu cho rằng hiện tượng này chủ yếu xảy ra khi nước lọt vào bình nhiên liệu, nắp bình xăng không kín hoặc phương tiện bị ngập nước. Hiện tượng tách lớp nhiên liệu chỉ xuất hiện khi lượng nước tích tụ vượt quá khả năng hòa tan của nhiên liệu.

Cẩm nang cũng khuyến cáo người sử dụng bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu, gồm bình xăng, bơm xăng, lọc xăng, đường ống dẫn nhiên liệu và bộ chế hòa khí hoặc kim phun. Người dân không nên tự pha chế ethanol vào xăng, mà cần sử dụng các sản phẩm nhiên liệu được kinh doanh hợp pháp trên thị trường.

Người sử dụng có thể chuyển đổi giữa các loại nhiên liệu E5 RON92, E10 và RON95 theo hướng dẫn của nhà sản xuất phương tiện.

Bộ Công thương cho rằng, xăng E10 đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia. Tại Mỹ, E10 được sử dụng phổ biến trên phạm vi toàn quốc; tại Thái Lan, E10 và E20 được phân phối rộng rãi; trong khi Brazil áp dụng tỷ lệ phối trộn ethanol trong xăng ở mức cao hơn, phổ biến khoảng E30.



Bộ Công thương khuyến nghị người dân lựa chọn các cửa hàng xăng dầu uy tín, tham khảo thông tin từ các cơ quan quản lý và nguồn thông tin chính thống khi tìm hiểu về xăng E10. Cơ quan quản lý khẳng định sẽ tiếp tục kiểm soát chất lượng nhiên liệu, giám sát hệ thống phân phối, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tiếp nhận phản ánh trong quá trình triển khai.

>>> Một số hướng dẫn của Bộ Công thương trong Cẩm nang hướng dẫn, trả lời 85 câu hỏi về xăng E10. Nguồn: Bộ Công thương