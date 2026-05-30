Mazda CX-5 thế hệ mới xuất hiện tại Hà Nội, cho thấy ngày ra mắt không còn xa, thiết kế giống hệt xe nhập Nhật

Chiếc Mazda CX-5 thế hệ mới xuất hiện ở trung tâm thử nghiệm khí thải cho thấy nhiều khả năng xe sẽ được lăn bánh trên đường, thay vì phục vụ mục đích trưng bày.

Một chiếc Mazda CX-5 thế hệ hoàn toàn mới vừa bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Dù đây không phải lần đầu mẫu xe này xuất hiện tại Việt Nam, việc có mặt tại trung tâm kiểm định cho thấy chiếc xe nhiều khả năng đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục cần thiết để có thể lăn bánh hợp pháp trên đường.

Điều này cũng làm dấy lên khả năng mẫu SUV của Mazda đang bước vào giai đoạn chạy thử nghiệm hoặc chuẩn bị cho kế hoạch mở bán trong thời gian tới.

Chiếc Mazda CX-5 thế hệ mới xuất hiện ở Hà Nội. Ảnh: Bí mật Xe Biz

Trước đó, hồi tháng 12/2025, trong sự kiện giới thiệu showroom Mazda kiểu mới tại TP.HCM, đại diện THACO Auto từng cho biết Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 11/2026. Vì vậy, việc xe bắt đầu xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở thời điểm hiện tại được xem là động thái khá hợp lý trước khi mở bán chính thức.

Quay trở lại xe xuất hiện tại Hà Nội, chiếc Mazda CX-5 thế hệ mới mang màu sơn đỏ đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản. Bộ mâm đi kèm là loại 19 inch đa chấu sơn đen bóng. Cảm quan ngoại hình không có khác biệt nào so với xe từng trưng bày tại TP. HCM hồi tháng 12/2025.

Ngoại hình dường như không khác biệt so với xe trưng bày hồi tháng 12/2025. Ảnh: Bí mật Xe Biz

Trước đây, một tư vấn bán hàng cho biết Mazda CX-5 thế hệ mới tại Việt Nam sẽ sử dụng động cơ hybrid. Thông tin về giá bán vẫn là một ẩn số, nhưng được cho rơi vào khoảng 1,1 tỷ đồng đối với bản cao nhất. Hiện nay, mẫu CX-5 đang bán trên thị trường có giá niêm yết 749 - 979 triệu đồng tùy phiên bản.

Mazda CX-5 hoàn toàn mới là thế hệ thứ 3 của dòng xe này. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.690 x 1.860 x 1.695 (mm), trục cơ sở 2.775mm. So với xe đang bán tại Việt Nam, thế hệ mới dài hơn 100mm, rộng hơn 15mm, cao hơn 15mm và trục cơ sở lớn hơn 75mm. Điều này hứa hẹn giúp không gian cabin rộng rãi hơn, đặc biệt ở hàng ghế sau và khoang hành lý, điều mà khách hàng Việt Nam rất chú trọng khi chọn xe cho gia đình.

Về thiết kế, Mazda CX-5 mới có lưới tản nhiệt viền đen liền mạch cùng cụm đèn LED mảnh mai, tạo cảm giác hiện đại và cao cấp hơn. Các hốc bánh xe vuông vức, thân xe mở rộng hơn giúp tổng thể trở nên khỏe khoắn và vững chãi hơn trước.

Khoang nội thất của xe thay đổi rõ rệt. Mazda CX-5 mới trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình trung tâm kích thước 15,6 inch. Gần như toàn bộ phím vật lý bao gồm cả hệ thống điều hoà bị loại bỏ và tích hợp vào màn hình trung tâm. Một số tính năng khác có thể kể đến như cửa sổ trời toàn cảnh panorama, hàng ghế trước chỉnh điện 10 hướng, dàn âm thanh 12 loa Bose.

Theo Hoàng Dũng

Từ Khóa:
