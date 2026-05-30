MG Việt Nam thay tướng, hé lộ dải sản phẩm mới có cả PHEV, HEV, hướng tới lắp ráp trong nước

Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam (SMV), đơn vị phân phối thương hiệu MG tại Việt Nam, vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao khi bổ nhiệm ông Tang Donghui giữ vị trí Tổng giám đốc kể từ tháng 5/2026. Ông sẽ thay thế người tiền nhiệm Lu Minjie và trực tiếp điều hành các hoạt động chiến lược của hãng tại thị trường Việt Nam.

Theo SMV, việc thay đổi vị trí điều hành nằm trong kế hoạch phát triển dài hạn của SAIC Motor tại khu vực Đông Nam Á. Doanh nghiệp cho biết MG đã hoàn thành giai đoạn mở rộng thị trường từ năm 2020 đến 2025 và bước sang giai đoạn phát triển mới từ năm 2026, với định hướng đẩy mạnh sản phẩm, công nghệ và nghiên cứu khả năng nội địa hóa.

Trong chia sẻ đầu tiên trên cương vị mới, ông Tang Donghui cho biết Việt Nam tiếp tục được xem là một trong những thị trường trọng điểm của SAIC Motor tại Đông Nam Á. Đại diện hãng khẳng định MG sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cấp dịch vụ hậu mãi và tăng cường hiện diện tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Theo kế hoạch được công bố, chiến lược của MG Việt Nam giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào ba nhóm chính gồm sản phẩm, hệ thống đại lý và nội địa hóa.

Ở mảng sản phẩm, hãng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng danh mục xe sử dụng nhiều loại hệ truyền động khác nhau, bao gồm động cơ đốt trong truyền thống (ICE), hybrid (HEV), hybrid sạc ngoài (PHEV) và xe thuần điện (BEV). Trong đó, nhóm SUV được xác định là dòng sản phẩm chủ lực trong các kế hoạch ra mắt sắp tới.

Về hệ thống phân phối, MG đặt mục tiêu củng cố mạng lưới đại lý và nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi. Hãng cho biết sẽ phối hợp cùng các đại lý để chuẩn hóa quy trình vận hành, cải thiện khả năng cung ứng phụ tùng chính hãng cũng như tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Đáng chú ý, SMV cũng lần đầu đề cập rõ hơn đến kế hoạch đánh giá khả năng sản xuất nội địa đối với một số dòng xe chiến lược. Theo doanh nghiệp, việc nghiên cứu lắp ráp trong nước nhằm tối ưu vận hành, đồng thời giúp hãng tiếp cận sát hơn nhu cầu và thói quen sử dụng ô tô của khách hàng Việt Nam.

Hiện phía MG chưa công bố thời điểm cụ thể cho kế hoạch nội địa hóa hay danh mục sản phẩm dự kiến được lắp ráp tại Việt Nam. Tuy nhiên, động thái này cho thấy thương hiệu Trung Quốc đang muốn tăng mức độ hiện diện tại thị trường trong bối cảnh cạnh tranh ở phân khúc xe phổ thông và xe điện ngày càng mạnh lên.