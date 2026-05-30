Shopee, TikTok Shop, Lazada nói gì về cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái trên sàn?

Nếu xác định có vi phạm về hàng giả, hàng nhái, nền tảng thương mại điện tử sẽ gỡ bỏ sản phẩm, cùng với đó áp dụng điểm phạt, thậm chí khóa tài khoản.

Thời gian gần đây, TPHCM liên tiếp phát hiện các vụ buôn bán hàng giả quy mô lớn. Mới nhất, Công an TPHCM đã khởi tố Lưu Phát Thuận, Giám đốc Công ty Thale Group, với cáo buộc thu lợi hơn 3,5 tỉ đồng từ việc bán giày dép, vớ giả các thương hiệu như Nike, Adidas, Converse…, chủ yếu qua Facebook, Instagram, TikTok và Shopee.

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh Chí Phát Luxury (phường Chợ Lớn) cũng phát hiện nhiều hàng hóa nghi giả mạo các thương hiệu cao cấp. Từ năm 2021 đến tháng 5-2026, cơ sở này được xác định đã thu lợi bất chính hơn 4,5 tỉ đồng từ bán trực tiếp và online.

Các vụ việc liên tiếp bị phát hiện đặt ra câu hỏi về hiệu quả kiểm soát hàng giả trên môi trường số.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện sàn thương mại điện tử Shopee cho hay còn nhiều thách thức trong cuộc chiến chống hàng giả hàng nhái do các hành vi gian lận ngày càng tinh vi và liên tục thay đổi.

Cụ thể, trong một số trường hợp, các hồ sơ, chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hàng hóa có thể được làm giả với mức độ tinh vi cao, đòi hỏi quá trình xác minh cần có thêm đối chiếu và phối hợp từ các bên liên quan, hoặc sự hướng dẫn, hỗ trợ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra kết luận.

Một số đối tượng vi phạm có thể liên tục điều chỉnh cách thức hiển thị thông tin sản phẩm, bao gồm tên gọi hoặc hình ảnh đăng bán, nhằm che giấu hoặc hạn chế khả năng nhận diện các dấu hiệu vi phạm từ hệ thống.

"Shopee đã nắm bắt được các thách thức nêu trên và không ngừng cải tiến hệ thống công nghệ, tăng cường các biện pháp kiểm soát và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan tới hàng giả, hàng nhái vi phạm quyền sở hữu trí tuệ"- đại diện Shopee nhấn mạnh.

Theo Shopee, nền tảng đang áp dụng đồng thời AI và rà soát thủ công dựa trên hóa đơn, chứng từ do nhà bán cung cấp. Khi tiếp nhận phản ánh, Shopee kiểm tra và phản hồi trong 3-7 ngày. Nếu xác định vi phạm sẽ gỡ bỏ sản phẩm, áp dụng điểm phạt, thậm chí khóa tài khoản.

Đặc biệt, từ ngày 26-6, Shopee triển khai định danh người bán qua chip CCCD bằng công nghệ NFC, kết nối dữ liệu với cơ quan chức năng và đối chiếu thông tin mã số thuế nhằm nâng cao độ chính xác, ngăn chặn gian lận.

Đại diện Lazada cho biết sàn đang ứng dụng công nghệ AI và máy học, kết hợp với đội ngũ nhân sự để kiểm duyệt hàng nghìn sản phẩm mỗi ngày. Người tiêu dùng khi phát hiện vi phạm có thể phản ánh qua hotline, chat trực tuyến hoặc gửi khiếu nại đến trung tâm hỗ trợ.

Ngoài ra, Lazada áp dụng cơ chế đồng kiểm và cho phép hoàn trả hàng trong vòng 30 ngày. Đối với trường hợp xác định là hàng giả, hàng nhái, người mua có thể được bồi thường gấp đôi, đồng thời người bán sẽ bị xử lý theo chính sách của sàn.

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

Từ Khóa:
hàng giả, TMĐT

