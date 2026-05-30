Không cần 30-40 triệu, đây là chiếc flagship toàn diện cho người dùng trẻ: Ống kính Leica, pin 7.000 mAh mà giá chỉ 20 triệu

Xiaomi 17T Series ra mắt thị trường với định vị tập trung vào trải nghiệm nhiếp ảnh di động, hiệu năng cao và thời lượng pin lớn, hướng đến nhóm người dùng trẻ, nhà sáng tạo nội dung cũng như những người thường xuyên sử dụng điện thoại cho công việc và giải trí.

Theo Xiaomi, điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Xiaomi 17T Series nằm ở hệ thống camera hợp tác cùng Leica. Cả hai phiên bản đều được trang bị ống kính Leica 5x Telephoto với tiêu cự tương đương 115 mm, hỗ trợ zoom quang học 5x và AI Ultra Zoom lên tới 120x. Hệ thống này đi kèm thấu kính Leica Summilux, cho phép người dùng chụp chân dung hoặc ghi lại các khung hình ở khoảng cách xa với độ chi tiết cao hơn.

Xiaomi gọi đây là định hướng “Bậc thầy Telephoto”, khi dòng máy tập trung vào khả năng chụp ảnh chân dung và nhiếp ảnh đường phố theo phong cách điện ảnh. Nhờ khả năng tách chủ thể tốt và kiểm soát chiều sâu trường ảnh, thiết bị được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu sáng tạo nội dung ngày càng phổ biến trong giới trẻ.

Bên cạnh phần cứng camera, Xiaomi 17T Series còn tích hợp tính năng Leica Live Moment trên cả camera chính lẫn camera tele. Tính năng này cho phép thiết bị ghi lại một đoạn chuyển động ngắn độ phân giải 1440p trước thời điểm người dùng bấm chụp, giúp lựa chọn được khoảnh khắc có biểu cảm hoặc bố cục phù hợp hơn.

Riêng phiên bản Xiaomi 17T Pro được nâng cấp lên chuẩn Live cinematography Ultra HD 4K, hướng đến nhóm người dùng yêu thích quay video bằng điện thoại. Đồng thời, dòng sản phẩm cũng được tích hợp bộ công cụ Xiaomi HyperAI hỗ trợ xử lý hậu kỳ bằng AI như tách nền, thay đổi bầu trời hay xóa vật thể không mong muốn chỉ với vài thao tác.

Về cấu hình, Xiaomi 17T sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 8500-Ultra tiến trình 4nm, trong khi Xiaomi 17T Pro được trang bị chip Dimensity 9500 tiến trình 3nm. Kết hợp cùng hệ thống tản nhiệt Xiaomi 3D IceLoop, thiết bị hướng tới khả năng duy trì hiệu suất ổn định trong các tác vụ nặng như chơi game hoặc chỉnh sửa video.

Một trong những điểm đáng chú ý khác là dung lượng pin trên phiên bản Pro đạt 7.000mAh với công nghệ Silicon - Carbon thế hệ mới. Theo công bố từ hãng, thiết bị có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng kéo dài tới hai ngày. Máy đồng thời hỗ trợ sạc nhanh 100W HyperCharge với thời gian sạc đầy khoảng 46 phút.

Ở trải nghiệm hiển thị, Xiaomi 17T Series sở hữu màn hình độ phân giải 1.5K, độ sáng tối đa 3.500 nits và được tích hợp hệ thống Xiaomi Vision Care nhằm hỗ trợ giảm tình trạng mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Thiết kế của dòng máy năm nay cũng được Xiaomi tinh chỉnh theo hướng mềm mại và thời trang hơn, với các tùy chọn màu sắc như Deep Violet hay Opal White. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên dòng T Series được trang bị tính năng NFC hỗ trợ tích hợp thẻ ra vào, thẻ thang máy hoặc một số loại thẻ điện tử khác ngay trên điện thoại.

Hiện Xiaomi 17T Series đã được phân phối tại Thế Giới Di Động với giá bán từ 20,09 triệu đồng. Trong thời gian từ ngày 29/05 đến 07/06, hệ thống triển khai chương trình ưu đãi giảm giá trực tiếp tổng cộng tới 5,5 triệu đồng, kèm chính sách thu cũ đổi mới hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%.

Người dùng mua sản phẩm trong giai đoạn từ 29/05 đến 30/06/2026 cũng được áp dụng chính sách bảo hành chính hãng 24 tháng. Ngoài ra còn có các ưu đãi đi kèm như bảo hiểm rơi vỡ màn hình trong 6 tháng hoặc chính sách 1 đổi 1 nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất trong thời gian quy định.

Với việc kết hợp giữa hệ thống camera Leica, cấu hình hiệu năng cao cùng viên pin dung lượng lớn, Xiaomi 17T Series được định vị ở phân khúc flagship hướng tới nhóm người dùng trẻ yêu thích sáng tạo nội dung, giải trí và sử dụng điện thoại với cường độ cao.