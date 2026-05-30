HONOR tăng trưởng mạnh toàn cầu quý I/2026, vươn lên vị trí số 2 tại Trung Đông

Theo báo cáo từ Omdia, HONOR ghi nhận đà tăng trưởng mạnh trong quý I/2026 tại nhiều thị trường lớn như Trung Đông, châu Phi, Đông Nam Á và châu Âu, nhờ chiến lược tập trung vào phân khúc trung – cao cấp cùng danh mục sản phẩm AI.

Theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Omdia, thương hiệu công nghệ HONOR đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trên quy mô toàn cầu trong quý I/2026, đồng thời thiết lập nhiều cột mốc mới tại các thị trường trọng điểm như Trung Đông, châu Phi, Đông Nam Á, Mỹ Latinh và châu Âu.

Tại khu vực Trung Đông và châu Phi (MEA), HONOR lần đầu tiên vươn lên vị trí nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai toàn khu vực, với mức tăng trưởng 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Omdia, kết quả này đến từ việc hãng mở rộng hệ thống phân phối, tăng độ phủ bán lẻ cũng như nâng cao nhận diện thương hiệu tại các quốc gia vùng Vịnh.

Đáng chú ý, trong phân khúc smartphone có giá từ 300 – 500 USD, HONOR đạt mức tăng trưởng tới 130%, chiếm khoảng 24% thị phần và rút ngắn khoảng cách với Samsung tại nhiều thị trường trọng điểm. Tại châu Phi, hãng cũng ghi nhận mức tăng trưởng thường niên lên tới 101%, trở thành thương hiệu có tốc độ tăng mạnh nhất toàn ngành trong khu vực.

Theo HONOR, việc hợp tác với các nhà mạng lớn tại Nam Phi cùng các chương trình hỗ trợ tài chính đã giúp hãng mở rộng tệp khách hàng, đồng thời nâng giá bán trung bình của sản phẩm lên nhóm phân khúc cao hơn.

Ở Đông Nam Á, thị trường smartphone quý I/2026 được đánh giá gặp nhiều thách thức khi tổng sản lượng xuất xưởng toàn ngành giảm khoảng 9%. Tuy nhiên, HONOR vẫn đạt mức tăng trưởng 28% so với cùng kỳ. Riêng tại Singapore, thương hiệu này lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ ba về thị phần smartphone nhờ kết quả bán hàng khả quan ở các chuỗi bán lẻ và sức hút từ nhóm sản phẩm tầm trung.

Tại khu vực Mỹ Latinh, HONOR tiếp tục duy trì vị trí thứ tư toàn thị trường với mức tăng trưởng 30% dù chi phí linh kiện gia tăng trong giai đoạn đầu năm 2026 tạo nhiều áp lực lên ngành smartphone.

Bên cạnh các thị trường mới nổi, châu Âu tiếp tục là điểm sáng đáng chú ý của HONOR trong quý đầu năm. Báo cáo của Omdia cho thấy đây là thương hiệu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số các hãng smartphone lớn đang hiện diện tại châu Âu, với sản lượng xuất xưởng tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, toàn thị trường smartphone châu Âu chỉ tăng khoảng 2%.

HONOR cho biết chiến lược tập trung vào phân khúc trung và cao cấp là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Ở nhóm smartphone cao cấp trên 1.000 USD, dòng HONOR 600 Series ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số tại nhiều thị trường nhờ các tính năng AI về hình ảnh và độ bền phần cứng.

Trong khi đó, dòng HONOR X9d ở phân khúc khoảng 500 USD đã đạt sản lượng xuất xưởng quốc tế hơn 5 triệu máy. Thiết bị này hiện dẫn đầu thị phần phân khúc tại một số thị trường như Ả Rập Xê Út, UAE, Malaysia, Philippines và Trung Mỹ.

Theo HONOR, kết quả kinh doanh quý I/2026 phản ánh sự mở rộng của hãng trên thị trường smartphone toàn cầu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đồng thời cho thấy nhu cầu của người dùng đối với các thiết bị tích hợp AI đang tiếp tục gia tăng.

Tiêu Dao

Nhịp sống thị trường

