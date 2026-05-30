Giá cà phê hôm nay 30-5: Arabica lao dốc, người Việt uống cà phê nhiều hơn
Giá cà phê hôm nay lại giảm sau một tuần tăng giảm đan xen, tiêu thụ cà phê nội địa tăng cùng với sự thay đổi khẩu vị đáng kể.
- 30-05-2026Phát hiện khối bê tông nặng 3.700 tấn cao 13m đặt giữa đại dương, âm thầm làm một nhiệm vụ quan trọng
- 28-05-2026Đắt hơn sầu riêng, Việt Nam có một sản vật chỉ rất ít quốc gia trồng được: Giá gần 4.000 USD/tấn, vừa mang về hơn 17 triệu USD
- 29-05-2026Không phải Trung Quốc, một quốc gia châu Á đang tăng mạnh nhập khẩu thanh long Việt Nam: Nhu cầu liên tục tăng mạnh, nước ta cạnh tranh với Thái Lan, Israel
- 28-05-2026Không phải vải hay sầu riêng, Trung Quốc lo mất mùa một loại nông sản Việt Nam đang trồng rất nhiều: Diện tích trồng hơn 800.000 ha, đang xuất khẩu đứng đầu thế giới
Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 30-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm từ 1,98% đến 2,19%; giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm mạnh hơn, từ 2,92% đến 3,15%.
Arabica lao dốc
Theo đó, hợp đồng Robusta giao tháng 7-2026 giảm 78 USD/tấn, xuống còn 3.476 USD/tấn; Arabica cùng kỳ hạn giảm 190 USD/tấn, còn 5.860 USD/tấn.
Trên thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay được dự báo giảm trở lại sau khi chạm mốc 89.100 đồng/kg trong ngày hôm qua.
Dù giá cà phê liên tục biến động, nhu cầu tiêu thụ trong nước vẫn tăng đều. Theo báo cáo công bố tháng 5-2026 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tiêu thụ cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2026-2027 được dự báo đạt 5 triệu bao, tương đương 300.000 tấn, tăng khoảng 6.000 tấn so với niên vụ trước.
Gu uống cà phê người Việt thay đổi
USDA cho rằng sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, tăng trưởng kinh tế tích cực với GDP năm 2025 tăng trên 8%, cùng lượng khách quốc tế đạt khoảng 21 triệu lượt, tăng 20% so với năm trước, là những động lực chính thúc đẩy tiêu dùng cà phê.
Đáng chú ý, khẩu vị của người tiêu dùng Việt Nam đang thay đổi theo hướng ưu tiên các sản phẩm chất lượng cao, hiện đại hơn là các dòng cà phê truyền thống.
Nhu cầu đối với cà phê Arabica đặc sản, Robusta chất lượng cao, cà phê pha máy, các phương pháp pha hiện đại và cà phê sử dụng tại nhà ngày càng gia tăng.
Tuy vậy, tiêu thụ nội địa hiện chỉ chiếm khoảng 15% tổng sản lượng cà phê của Việt Nam.
Tỉ lệ này gần như không thay đổi trong những năm gần đây, cho thấy thị trường trong nước vẫn chưa đủ lớn để trở thành bệ đỡ cho giá cà phê.
Vì vậy, diễn biến giá cà phê vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tình hình xuất khẩu và cung - cầu của thị trường thế giới.
Người lao động