Giá cà phê hôm nay 30-5: Arabica lao dốc, người Việt uống cà phê nhiều hơn

Giá cà phê hôm nay lại giảm sau một tuần tăng giảm đan xen, tiêu thụ cà phê nội địa tăng cùng với sự thay đổi khẩu vị đáng kể.

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 30-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) giảm từ 1,98% đến 2,19%; giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm mạnh hơn, từ 2,92% đến 3,15%.

Arabica lao dốc

Theo đó, hợp đồng Robusta giao tháng 7-2026 giảm 78 USD/tấn, xuống còn 3.476 USD/tấn; Arabica cùng kỳ hạn giảm 190 USD/tấn, còn 5.860 USD/tấn.

Trên thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay được dự báo giảm trở lại sau khi chạm mốc 89.100 đồng/kg trong ngày hôm qua.

Dù giá cà phê liên tục biến động, nhu cầu tiêu thụ trong nước vẫn tăng đều. Theo báo cáo công bố tháng 5-2026 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tiêu thụ cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2026-2027 được dự báo đạt 5 triệu bao, tương đương 300.000 tấn, tăng khoảng 6.000 tấn so với niên vụ trước.

Giá cà phê hôm nay 30 - 5: Arabica giảm mạnh , người Việt tiêu thụ cà phê tăng trưởng - Ảnh 3.

Người Việt uống cà phê ngày càng nhiều

Gu uống cà phê người Việt thay đổi

USDA cho rằng sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, tăng trưởng kinh tế tích cực với GDP năm 2025 tăng trên 8%, cùng lượng khách quốc tế đạt khoảng 21 triệu lượt, tăng 20% so với năm trước, là những động lực chính thúc đẩy tiêu dùng cà phê.

Đáng chú ý, khẩu vị của người tiêu dùng Việt Nam đang thay đổi theo hướng ưu tiên các sản phẩm chất lượng cao, hiện đại hơn là các dòng cà phê truyền thống.

Nhu cầu đối với cà phê Arabica đặc sản, Robusta chất lượng cao, cà phê pha máy, các phương pháp pha hiện đại và cà phê sử dụng tại nhà ngày càng gia tăng.

Tuy vậy, tiêu thụ nội địa hiện chỉ chiếm khoảng 15% tổng sản lượng cà phê của Việt Nam.

Tỉ lệ này gần như không thay đổi trong những năm gần đây, cho thấy thị trường trong nước vẫn chưa đủ lớn để trở thành bệ đỡ cho giá cà phê.

Vì vậy, diễn biến giá cà phê vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tình hình xuất khẩu và cung - cầu của thị trường thế giới.

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

