Phát hiện khối bê tông nặng 3.700 tấn cao 13m đặt giữa đại dương, âm thầm làm một nhiệm vụ quan trọng

Tây Ban Nha đang vận hành một công trình bê tông cốt thép khổng lồ dưới biển để thu nước từ Địa Trung Hải, phục vụ cho nhà máy khử muối Torrevieja – được xem là nhà máy khử muối lớn nhất châu Âu về công suất.

Theo tài liệu kỹ thuật của chính phủ Tây Ban Nha, công trình đặt tại cảng Torrevieja, tỉnh Alicante, là một khối bê tông nặng hơn 3.700 tấn, hoạt động như trạm thu nước biển quy mô công nghiệp trước khi nước được dẫn vào hệ thống xử lý trên bờ.

Cấu trúc này, được gọi là "cajón de toma", có chiều dài hơn 50,7 m, rộng 10,6 m và cao trên 13m. Công trình được thiết kế với 12 cửa sổ dưới nước để nước biển có thể liên tục chảy vào hệ thống, đáp ứng nhu cầu vận hành của nhà máy khử muối công suất lớn.

Theo số liệu công bố từ các cơ quan công cộng Tây Ban Nha, nhà máy Torrevieja có khả năng sản xuất khoảng 80 hectomet khối nước mỗi năm, tương đương khoảng 240.000 m3 nước khử muối mỗi ngày. Dự án do Acuamed – doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Chuyển đổi Sinh thái Tây Ban Nha – triển khai và quản lý.

Để tạo ra lượng nước sạch nói trên, hệ thống phải thu nhận lượng nước biển lớn hơn đáng kể do quá trình thẩm thấu ngược không thể chuyển đổi toàn bộ nước đầu vào thành nước sử dụng được. Theo thiết kế kỹ thuật, cơ sở này tiếp nhận khoảng 533.000 m3 nước biển mỗi ngày, với hiệu suất chuyển đổi khoảng 45%.

Trong quy trình vận hành, một phần nước được tách thành nước ngọt phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu, trong khi phần còn lại trở thành nước muối đậm đặc và được xả trở lại môi trường thông qua hệ thống xử lý riêng biệt.

Từ cảng Torrevieja, nước biển được dẫn vào nhà máy thông qua đường ống GRP gia cường sợi thủy tinh dài khoảng 2.120 m, đường kính 2.400 mm. Hệ thống này kết nối trực tiếp công trình ngoài khơi với khu xử lý trên đất liền.

Trước khi đi qua màng thẩm thấu ngược, nước biển trải qua nhiều công đoạn tiền xử lý vật lý và hóa học nhằm loại bỏ tạp chất và giảm hàm lượng hạt lơ lửng. Sau đó, nước được đưa vào hệ thống áp suất cao để tách muối.

Tài liệu kỹ thuật cũng cho biết nhà máy được trang bị các buồng tăng áp nhằm thu hồi một phần năng lượng trong quá trình vận hành, giúp giảm mức tiêu thụ điện của hệ thống bơm áp lực cao – vốn là công đoạn tiêu tốn nhiều năng lượng nhất trong công nghệ khử muối.

Đáng chú ý, khối bê tông thu nước không được xây dựng trực tiếp tại Torrevieja mà được chế tạo tại xưởng đóng tàu Navantia ở Cartagena. Sau khi hoàn thiện, cấu trúc được thả nổi và kéo bằng đường biển quãng đường khoảng 43 hải lý đến vị trí lắp đặt.

Trong quá trình vận chuyển, một phần công trình nổi trên mặt nước, kết hợp với các hệ thống cân bằng và bịt kín nhằm duy trì độ ổn định. Bên trong cấu trúc được chia thành 22 khoang với các vách ngăn gia cường, giúp tăng độ cứng và giảm rủi ro trong quá trình kéo, định vị và kết nối với hệ thống nhà máy.

Nhà máy Torrevieja hiện đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước cho khu vực đông nam Tây Ban Nha – nơi thường xuyên đối mặt với tình trạng khô hạn và áp lực thiếu nước phục vụ nông nghiệp cũng như đô thị.