Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 cơ sở bánh mì gây ngộ độc bị phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng

| | Thị trường

Hai cơ sở Tiệm bánh mì Quỳnh ở xã Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị xử phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng do cung cấp thực phẩm không bảo đảm an toàn, gây ngộ độc ảnh hưởng sức khỏe của nhiều người.

Ngày 30/5, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh vừa ban hành quyết định số 02/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ 2 cơ sở Tiệm bánh mì Quỳnh tại xã Diễn Châu do cung cấp thực phẩm không bảo đảm an toàn, gây ngộ độc cho nhiều người.

Theo đó, bà N.T.Q (SN 1995, trú xã Diễn Châu) - chủ Tiệm bánh mì Quỳnh cơ sở tại khối 4 và xóm Trung Hồng - đã có hành vi chế biến, cung cấp và bán thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm, dẫn đến vụ ngộ độc ảnh hưởng sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan chức năng xác định vụ việc không có tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, bà Q. được xem xét hai tình tiết giảm nhẹ gồm đang mang thai và tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, tích cực khắc phục hậu quả.

Với hành vi vi phạm trên, UBND tỉnh Nghệ An quyết định xử phạt hành chính 80 triệu đồng đối với bà N.T.Q.

Hai cơ sở tiệm bánh mì Quỳnh bị xử phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng.

Ngoài hình phạt tiền, cơ quan chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong thời hạn 3 tháng đối với cả hai cơ sở Tiệm bánh mì Quỳnh. Đồng thời, chủ cơ sở phải chi trả toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc, khám và điều trị cho các nạn nhân.

UBND tỉnh giao UBND xã Diễn Châu tổ chức thực hiện quyết định xử phạt, bảo đảm thu nộp đầy đủ số tiền phạt, xử lý tang vật vi phạm theo quy định và giám sát việc chấp hành của cơ sở.

Như đã đưa tin, từ ngày 17/4, hàng chục người dân tại xã Diễn Châu phải nhập viện với các biểu hiện như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số trường hợp sốt cao, nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Số bệnh nhân tăng nhanh vào buổi tối cùng ngày và tiếp tục ghi nhận rải rác trong các ngày sau đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm hỏi các bệnh nhân, đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan lấy mẫu xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc.

Đây là vụ ngộ độc bánh mì thứ hai xảy ra tại Nghệ An từ đầu năm đến nay. Trước đó, gần 140 người ở Tân Kỳ cũng phải nhập viện sau khi ăn bánh mì nghi nhiễm khuẩn.

Phát hiện khối bê tông nặng 3.700 tấn cao 13m đặt giữa đại dương, âm thầm làm một nhiệm vụ quan trọng

Theo Thu Hiền

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một quốc gia Đông Nam Á vừa nhận lô dầu 'quý như vàng' từ Iran: Là nước phụ thuộc 98% vào dầu Trung Đông, từng phải ban bố tình trạng khẩn cấp

Một quốc gia Đông Nam Á vừa nhận lô dầu 'quý như vàng' từ Iran: Là nước phụ thuộc 98% vào dầu Trung Đông, từng phải ban bố tình trạng khẩn cấp Nổi bật

Trên một mảnh đất rộng 10 ha, một trung tâm đặc biệt được dựng lên để 'tra tấn' pin bằng sét đánh, đoản mạch và nhiệt độ 100 độ C, mục tiêu phía sau mới đáng chú ý

Trên một mảnh đất rộng 10 ha, một trung tâm đặc biệt được dựng lên để 'tra tấn' pin bằng sét đánh, đoản mạch và nhiệt độ 100 độ C, mục tiêu phía sau mới đáng chú ý Nổi bật

HONOR tăng trưởng mạnh toàn cầu quý I/2026, vươn lên vị trí số 2 tại Trung Đông

HONOR tăng trưởng mạnh toàn cầu quý I/2026, vươn lên vị trí số 2 tại Trung Đông

10:50 , 30/05/2026
Giá cà phê hôm nay 30-5: Arabica lao dốc, người Việt uống cà phê nhiều hơn

Giá cà phê hôm nay 30-5: Arabica lao dốc, người Việt uống cà phê nhiều hơn

10:25 , 30/05/2026
Phát hiện khối bê tông nặng 3.700 tấn cao 13m đặt giữa đại dương, âm thầm làm một nhiệm vụ quan trọng

Phát hiện khối bê tông nặng 3.700 tấn cao 13m đặt giữa đại dương, âm thầm làm một nhiệm vụ quan trọng

09:23 , 30/05/2026
Trải nghiệm Volkswagen Teramont Pro tại Việt Nam: Máy 2.0L nhưng cân được mọi loại địa hình, hiểu lý do vì sao có người sẵn sàng chi gần 3 tỷ để 'nóc nhà' được vui

Trải nghiệm Volkswagen Teramont Pro tại Việt Nam: Máy 2.0L nhưng cân được mọi loại địa hình, hiểu lý do vì sao có người sẵn sàng chi gần 3 tỷ để 'nóc nhà' được vui

09:09 , 30/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên