Mitsubishi Pajero đời mới chốt lịch ra mắt toàn cầu tại ĐNÁ: Chung gầm Triton, dễ thêm PHEV cạnh tranh Land Cruiser

Sau nhiều năm vắng bóng, Mitsubishi Pajero thế hệ mới đã được hãng hé lộ teaser đầu tiên cùng thời điểm ra mắt dự kiến vào tháng 9/2026.

Mitsubishi vừa tung thêm hình ảnh nhá hàng mới nhất của Pajero thế hệ hoàn toàn mới, đồng thời hé lộ thời điểm ra mắt toàn cầu dự kiến vào tháng 9/2026. Đây được xem là màn tái xuất đáng chú ý của dòng SUV biểu tượng sau gần 5 năm bị khai tử.

Dòng chữ trên hình ghi "Tháng 9 năm 2026". Ảnh: Autolifethailand

Hình ảnh teaser mới nhất cho thấy Pajero mới sở hữu phong cách vuông vức hơn trước với kính lái dựng đứng, nắp ca-pô phẳng và thân xe cơ bắp đậm chất SUV địa hình. Xe được cho là phát triển trên nền tảng khung gầm rời dùng chung với Triton thế hệ mới thay vì cấu trúc unibody như đời cũ.

Nhiều nguồn tin cho biết Pajero thế hệ mới sẽ sử dụng động cơ diesel 2.4L Bi-Turbo mã 4N16 tương tự Triton. Khối động cơ này hiện cho công suất khoảng 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm, đi kèm hệ dẫn động Super Select 4WD II.

Pajero mới nhiều khả năng dùng nền tảng Triton. Ảnh: AP Team

Ngoài bản diesel truyền thống, Mitsubishi cũng được cho là đang cân nhắc bổ sung phiên bản plug-in hybrid nhằm đáp ứng xu hướng điện hóa toàn cầu. Nếu xuất hiện, đây sẽ là lần đầu tiên Pajero có biến thể hybrid sạc điện.Điểm đáng chú ý là Thái Lan được cho sẽ trở thành cứ điểm sản xuất chính của Mitsubishi Pajero mới cho khu vực ASEAN. Điều này mở ra khả năng mẫu xe có thể sớm được đưa về Việt Nam sau khi ra mắt toàn cầu.

Thiết kế vuông vức đậm chất SUV địa hình. Ảnh: AP Team

Pajero từng là một trong những mẫu SUV nổi tiếng nhất của Mitsubishi với hơn 40 năm lịch sử phát triển và hơn 3,3 triệu xe bán ra toàn cầu trước khi dừng sản xuất vào năm 2021. Sự trở lại của dòng xe này được kỳ vọng sẽ giúp Mitsubishi tăng sức cạnh tranh trước Toyota Land Cruiser Prado, Ford Everest hay Isuzu mu-X trong phân khúc SUV khung gầm rời.

Theo Bảo Lâm

Đời sống Pháp luật

