Nhu cầu vàng thấp, chuyên gia chỉ ra vùng giá có thể xuất hiện lực mua mới

Ảnh minh họa

Nhu cầu vàng tại Ấn Độ tiếp tục ở mức thấp trong tuần này khi người mua tỏ ra thận trọng trước đà tăng mạnh của giá vàng và việc chính phủ nâng thuế nhập khẩu. Trong khi đó, mức chênh lệch giá vàng tại Trung Quốc - thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới - cũng đang thu hẹp do tâm lý chờ đợi của nhà đầu tư.

Theo các nhà giao dịch, các đại lý vàng tại Ấn Độ hiện chào bán vàng với mức chiết khấu lên tới 106 USD/ounce so với giá chính thức trong nước (đã bao gồm thuế nhập khẩu 15% và thuế bán hàng 3%). Mức chiết khấu này tăng đáng kể so với mức 78 USD/ounce của tuần trước, phản ánh nhu cầu mua suy yếu.

Một nhà kinh doanh vàng tại Chennai cho biết lượng khách đến các cửa hàng trang sức đang ở mức rất thấp. Theo ông, người tiêu dùng bán lẻ gặp khó khăn trong việc xác định xu hướng giá vàng và vì vậy có xu hướng đứng ngoài thị trường để quan sát thêm.

Giá vàng trong nước tại Ấn Độ đã tăng nhẹ trở lại vào ngày thứ Sáu sau khi giảm xuống còn 153.451 rupee/10 gram trong phiên trước đó - mức thấp nhất trong hai tuần.

Tâm lý thị trường càng trở nên thận trọng hơn sau quyết định của Chính phủ Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15% hồi đầu tháng. Một đại lý tại Mumbai làm việc cho ngân hàng nhập khẩu kim loại quý tư nhân cho biết các nhà kim hoàn hiện rất dè dặt trong việc tích trữ hàng hóa do lo ngại chi phí tăng và nhu cầu tiêu dùng suy yếu.

Tại Trung Quốc, vàng thỏi được giao dịch với mức giá cao hơn từ 9-12 USD/ounce so với giá vàng quốc tế, thấp hơn so với mức chênh lệch 10-20 USD/ounce ghi nhận tuần trước.

Ông Peter Fung, Trưởng bộ phận giao dịch của Wing Fung Precious Metals, cho biết giá kim loại quý tại Trung Quốc hiện tương đối ổn định, song nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng do những diễn biến khó lường liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông.

“Hiện chưa có nhiều người muốn mua vào vì xung đột ở Trung Đông vẫn còn nhiều bất định. Thị trường đang chờ đợi các diễn biến tiếp theo”, ông Fung nhận định.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang hướng tới tháng giảm thứ ba liên tiếp. Trong tuần, giá vàng từng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 4.365,76 USD/ounce trước khi phục hồi nhờ thông tin về khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Theo ông Fung, ngưỡng hỗ trợ quan trọng của vàng hiện nằm quanh mức 4.360 USD/ounce. Ông cho rằng nếu giữ được vùng giá này, thị trường có thể xuất hiện lực mua mới trong thời gian tới.

Tại các thị trường châu Á khác, vàng tại Hồng Kông được giao dịch từ ngang giá đến cao hơn 1,8 USD/ounce so với giá chuẩn quốc tế. Tại Nhật Bản, vàng được bán với mức chiết khấu khoảng 0,5 USD/ounce, trong khi tại Singapore, giá vàng dao động từ mức chiết khấu 0,25 USD/ounce đến cao hơn 3,5 USD/ounce.

Diễn biến trên cho thấy thị trường vàng châu Á đang trong giai đoạn thận trọng khi nhà đầu tư vừa phải đánh giá tác động của các chính sách thuế mới, vừa theo dõi sát các yếu tố địa chính trị và xu hướng giá vàng toàn cầu.