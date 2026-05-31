Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng E10 sẽ chính thức phân phối rộng rãi trên toàn quốc thay thế xăng RON95. Trong khi đó, xăng E5 RON92 tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030 để đảm bảo phục vụ xe máy đời cũ.

So sánh giá xăng E10 và RON95

Dưới đây là bảng so sánh giá xăng E10 và RON 95 tại Petrolimex và PVOIL theo các mức giá được công bố trong kỳ điều hành gần nhất (28/5/2026):

Doanh nghiệp Loại xăng Giá bán lẻ (đồng/lít)

Petrolimex E10 RON-95V 24.560 (vùng 1)

25.050 (vùng 2) E10 RON 95-III 23.660 (vùng 1)

24.130 (vùng 2) RON 95-V 25.050 (vùng 1)

25.550 (vùng 2) RON 95-III 24.150 (vùng 1)

24.630 (vùng 2)

PVOIL RON 95-III 24.150 E10 RON 95-III 23.660

Như vậy, giá xăng E10 hiện thấp hơn so với xăng RON95 từ 490 - 500 đồng/lít. Điều này đồng nghĩa nếu người dùng đổ 20 lít xăng mỗi lần thì chi phí sử dụng xăng E10 sẽ tiết kiệm khoảng 9.800 - 10.000 đồng so với RON95-III.

Nếu sử dụng 100 lít/tháng, mức tiết kiệm vào khoảng 49.000 - 50.000 đồng.

Vì sao giá xăng E10 rẻ hơn xăng RON 95?

Lý giải việc giá xăng E10 rẻ hơn xăng khoáng, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, chi phí đầu vào để pha chế xăng E10 thấp hơn so với giá nhập xăng khoáng.

E10 là loại xăng sinh học pha 10% ethanol nhiên liệu (cồn sinh học) và 90% xăng khoáng truyền thống. Chi phí đầu vào thấp nên doanh nghiệp sẽ bán xăng E10 với giá thấp hơn xăng khoáng.

Cũng theo bà Nguyễn Thúy Hiền, hiện nay các doanh nghiệp đang tự cân đối giá xăng E10 theo đúng chi phí đầu tư, đồng thời dựa trên công thức tính giá của Nhà nước. Sau này, khi xăng sinh học E10 được bán đại trà, Nhà nước sẽ ban hành giá bán.

" Tuy nhiên, với các chi phí đầu vào thấp hơn xăng khoáng, chắc chắn giá xăng E10 sẽ rẻ hơn xăng khoáng truyền thống ”, bà Hiền nói thêm.

Theo quy định mới, xăng không chì sẽ được phối trộn thành xăng E10 để lưu thông trên cả nước. Trong khi đó, xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030 để phù hợp với một số dòng xe máy đời cũ.

Điều này đồng nghĩa các loại xăng khoáng RON95-V và RON95-III sẽ được thay thế bằng xăng sinh học từ ngày 1/6/2026.

Theo đó, trên thị trường sẽ chỉ còn các loại xăng sinh học như: xăng E10 RON95-V, xăng E10 RON95-III và xăng E5 RON92-II.