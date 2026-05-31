Nhiều người Việt cứ tưởng các hãng đồ điện tử này “của Tây” nhưng ít ai biết chúng thuộc về Trung Quốc

Thị trường kinh doanh toàn cầu đã trải qua những bước chuyển mình mạnh mẽ kể từ những năm 2000, và điều này đặc biệt đúng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Trong cuộc đua này, Trung Quốc đang tăng tốc vượt mặt Mỹ cả về năng lực sản xuất lẫn chính sách định giá các sản phẩm công nghệ tiêu dùng.

Sau một loạt các vụ sáp nhập và thâu tóm, nhiều thương hiệu Nhật Bản hoặc phương Tây thậm chí giờ đây chỉ còn là cái tên, bên trong đã thuộc về Trung Quốc. Điều này khiến nhiều người nhầm lẫn trong việc phân biệt đâu là thương hiệu nước ngoài, đâu là thuộc về quốc gia tỷ dân.

Dưới đây là cái nhìn cận cảnh vào những thực thể doanh nghiệp hiện đã về tay hoặc ngay từ đầu đã thuộc sở hữu của các cổ đông Trung Quốc.

Lenovo

Sở hữu mạng lưới văn phòng rộng khắp toàn cầu cùng chỗ đứng vững chắc tại thị trường phương Tây, việc Lenovo thực chất là một công ty Trung Quốc không phải là điều mà ai cũng biết.

Với tên gọi ban đầu là Legend, công ty đã khai trương cơ sở đầu tiên tại Bắc Kinh vào năm 1984. Doanh nghiệp này đóng vai trò then chốt trong việc phổ cập máy tính tại Trung Quốc. Năm 1990, hãng sản xuất chiếc máy tính đầu tiên và cũng đặt tên là "Legend".

Bước sang thập kỷ hoạt động thứ năm, Lenovo đang liên tục trình làng các sản phẩm ý tưởng phức tạp được thiết kế để vận hành bằng trí tuệ nhân tạo.

Vào năm 2003, thương hiệu Legend chính thức đổi tên thành Lenovo. Đến năm 2005, đại gia công nghệ này đã thâu tóm toàn bộ mảng PC của IBM, bao gồm cả dòng máy tính xách tay huyền thoại ThinkPad.

Thương vụ mua lại này đã trở thành một trong những quyết định kinh doanh mang tính bước ngoặt nhất trong lịch sử công ty. Đến năm 2013, Lenovo đã vững vàng ở ngôi vương khi trở thành nhà cung cấp PC lớn nhất thế giới. Tính đến năm 2025, hãng vẫn duy trì vị thế đáng mơ ước này trên thị trường toàn cầu, vượt mặt cả HP, Dell và thậm chí là Apple về sản lượng máy tính xuất xưởng. Trước đó, vào năm 2014, Lenovo cũng đã mua lại mảng máy chủ x86 của IBM, tạo tiền đề vững chắc cho các sáng kiến dành cho khối doanh nghiệp của mình.

Chưa dừng lại ở đó, Lenovo tiếp tục thâu tóm nhiều doanh nghiệp khác trên toàn cầu — bao gồm cả Motorola Mobility — nhằm củng cố thế lực sẵn có trong thế giới công nghệ.

Gần đây nhất vào năm 2026, tập đoàn đã mua lại mảng kinh doanh firmware (phần mềm hệ thống) của Phoenix Technologies để đưa quy trình phát triển về nội bộ cấu trúc của mình.

Motorola

Motorola là cái tên gắn liền với ký ức của nhiều người nhờ những mẫu điện thoại nắp gập làm mưa làm gió những năm 2000, và gần đây là dòng smartphone màn hình gập Razr đình đám.

Tuy nhiên, trong quá khứ, công ty này từng là một thế lực sản xuất khổng lồ, chuyên cung cấp bộ vi xử lý cho các ông lớn cùng thời như Apple, Atari và Commodore.

Vào năm 2011, tập đoàn bị tách làm hai thực thể: Motorola Solutions và Motorola Mobility (hiện thuộc sở hữu của Trung Quốc). Mảng Mobility sau đó được Google mua lại vào năm 2012 với giá 12,5 tỷ USD, nhưng rồi lại bị bán cho Lenovo vào năm 2014 với giá 2,91 tỷ USD, chính thức chuyển giao quyền sở hữu sang cho người Trung Quốc.

Trong khi đó, Motorola Solutions vẫn thuộc sở hữu của Mỹ, hiện chuyên cung cấp các dịch vụ an ninh và Internet vạn vật (IoT) cho nhiều lĩnh vực như dầu khí, xử lý nước/nước thải và các hệ thống cảnh báo sớm.

Dù từng là một thương hiệu quyền lực trong quá khứ, Motorola đã đánh mất phần lớn ánh hào quang và vị thế ngành của mình. Các dòng điện thoại ra mắt vào những năm 2010 của hãng không tạo được tiếng vang lớn trên thị trường quốc tế, thời điểm mà Apple và Samsung đang thâu tóm phần lớn miếng bánh thị phần.

Dẫu vậy, cục diện bắt đầu xoay chuyển vào những năm 2020. Những chiếc smartphone màn hình gập giá mềm cùng dải sản phẩm thuộc phân khúc bình dân đã giúp Motorola giành lại cảm tình của người dùng tại các quốc gia như Brazil, nơi hãng hiện nắm giữ tới khoảng 30% thị phần smartphone.

Dù đã là công ty con trực thuộc Lenovo, Motorola hiện vẫn giữ trụ sở chính tại Mỹ. Mặc dù vậy, cũng giống như hầu hết các nhà sản xuất điện thoại khác, sản phẩm của hãng được lắp ráp và xuất xưởng từ Trung Quốc.

Trên thực tế, Lenovo đặt niềm tin vào thương hiệu Motorola lớn đến mức họ đã quyết định khai tử dần các thương hiệu điện thoại khác của mình để dồn tổng lực cho cái tên này.

GE Appliances

Từng là một trong những tập đoàn lớn nhất và giá trị nhất nước Mỹ, các sản phẩm của General Electric (GE) từng hiện diện trong mọi ngóc ngách của các gia đình xứ cờ hoa.

Radio, tivi và thiết bị nhà bếp chính là những quân bài chủ lực làm nên tên tuổi của hãng, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, GE đã có một lịch sử chia tách khá phức tạp.

Hiện tại, tập đoàn đã rã nhánh thành ba công ty độc lập gồm GE Aerospace, GE Vernova và GE HealthCare. Đáng chú ý, GE thậm chí không còn sở hữu mảng thiết bị gia dụng danh tiếng của mình nữa; họ đã bán đứt nó cho tập đoàn Haier của Trung Quốc với giá 5,4 tỷ USD vào năm 2016.

Giờ đây, Haier đã tiếp quản toàn diện mảng gia dụng này, tập trung chủ yếu vào các sản phẩm phục vụ đời sống gia đình, mà điển hình là các đợt mở bán gần đây của thương hiệu Opal chuyên sản xuất máy làm đá viên dạng nhỏ.

Mặc dù có gốc gác từ Trung Quốc, Haier vẫn khéo léo xây dựng hình ảnh GE Appliances như một doanh nghiệp thuần Mỹ. Trang web của công ty tràn ngập các chương trình ưu đãi phong cách Mỹ, lồng ghép các video clip chứng minh quy trình sản xuất "đậm chất Mỹ", cùng một trang chủ sở hữu các yếu tố giao diện gợi nhớ đến lá quốc kỳ Mỹ. Song song với đó, công ty vẫn duy trì hoạt động tại Ấn Độ, Mexico, Puerto Rico, Hàn Quốc và dĩ nhiên là cả Trung Quốc.

Theo số liệu từ tờ Financial Times, Haier đã báo cáo mức doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục, đạt 302,35 tỷ Nhân dân tệ vào năm 2025, tương đương hơn 44 tỷ USD. Tập đoàn này cũng cho biết GE Appliances đã xuất sắc bảo vệ vững chắc vị trí "thương hiệu dẫn đầu thị trường năm thứ tư liên tiếp" tại khu vực Bắc Mỹ.

TCL

Nếu từng dạo bước vào các hệ thống siêu thị điện máy lớn hay bất kỳ cửa hàng bán lẻ tivi nào, có khả năng cao bạn đã từng chạm mắt thương hiệu TCL.

Dù đại gia Trung Quốc này từng có thương vụ sáp nhập đình đám với dòng tivi Bravia của Sony, bản thân họ vốn đã là một gã khổng lồ trong phân khúc tivi từ tầm trung đến giá rẻ. Được thành lập vào năm 1981, công ty đã có những bước đi chiến lược đầy táo bạo trong mảng thiết bị nghe nhìn vài năm trở lại đây.

Kể từ năm 2003, TCL liên tục thâu tóm các công ty hoặc ký kết các đại hợp đồng trên khắp thế giới để mở rộng quy mô sản xuất tivi. Ngay trong năm đó, hãng đã thành công trong việc tăng sản lượng xuất khẩu tivi lên gấp ba lần.

Đến năm 2008, TCL tham gia vào quy trình gia công dòng tivi LCD cho Samsung; trong giai đoạn từ đó đến năm 2013, doanh nghiệp đã vươn lên thành nhà sản xuất màn hình LCD số một Trung Quốc và đứng thứ ba trên quy mô toàn cầu.

Bước ngoặt tiếp theo là cú bắt tay với Roku — nền tảng đóng vai trò như "bộ não" vận hành hệ sinh thái phần mềm, giúp TCL thuận lợi tiến quân vào thị trường sản xuất tivi thông minh.

TCL thậm chí còn thâu tóm một số tài sản của Samsung tại Trung Quốc, bao gồm các xưởng chế tạo và nhà máy sản xuất tấm nền LCD. Ngoài ra, TCL cũng đang vận hành thương hiệu di động Alcatel — đơn vị từng chịu trách nhiệm sản xuất các dòng điện thoại mang thương hiệu BlackBerry trong giai đoạn 2016 - 2020. Các mảng kinh doanh khác của hãng còn bao gồm việc phân phối các hệ thống điều hòa không khí tại thị trường Mỹ.

Hisense

Hisense cũng là một cái tên quen thuộc trong phân khúc tivi tầm trung mà người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp trên các kệ hàng. Công ty đã có bề dày lịch sử từ năm 1969, nhưng mãi đến năm 1993, thực thể này mới chính thức đổi tên từ Nhà máy Radio Số 2 Thanh Đảo sang tên gọi như hiện tại.

Tương tự như đối thủ TCL, Hisense sở hữu dải sản phẩm đa dạng ở nhiều ngành hàng khác nhau. Dẫu vậy, sản xuất tivi vẫn là mạch máu kinh doanh chính của doanh nghiệp, giúp Hisense cán đích ở vị trí thứ tư toàn cầu trong ngành sản xuất tivi.

Tính đến năm 2024, Hisense đang sở hữu hệ điều hành tivi có lượng cài đặt lớn thứ hai thế giới mang tên Vidaa — chỉ xếp sau hệ điều hành Tizen OS của gã khổng lồ Hàn Quốc Samsung.

Nền tảng Vidaa hiện cũng được tích hợp trên các dòng Smart TV của Toshiba cũng như nhiều thương hiệu tivi khác.

Vào năm 2020, Hisense đã đi vào lịch sử khi trở thành công ty đầu tiên sản xuất thành công dòng tivi 8K hỗ trợ độ sâu màu 10-bit và công nghệ HDR, trực tiếp đưa Trung Quốc trở thành thế lực tạo nên kỷ lục và dẫn dắt sự đổi mới trong không gian sản xuất màn hình.

Trước đó, vào năm 2013, Hisense cũng từng nghiên cứu và chế tạo thành công một mẫu tivi 3D xuyên thấu, song thiết bị này chưa từng được mở bán thương mại.

Giống như mô hình chung của phần lớn các tập đoàn Trung Quốc, Hisense duy trì mạng lưới vận hành trên toàn thế giới, bao gồm một tổ hợp sản xuất tivi và thiết bị gia dụng tại Nam Phi.

Tại quê nhà, hãng làm chủ và vận hành Công viên Công nghiệp Thông tin Hisense rộng tới 80 ha, đi vào hoạt động liên tục từ năm 2001. Vào năm 2022, đại gia công nghệ này tiếp tục mở rộng quy mô với việc khánh thành một cơ sở mới tại bang Nuevo Leon, Mexico, sau khi rót khoản vốn đầu tư ban đầu trị giá 260 triệu USD.