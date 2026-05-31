Heineken FanStation biến đêm chung kết Champions League thành ngày hội kết nối fan bóng đá Việt

Tối 30/5, không khí UEFA Champions League đã thực sự “đổ bộ” nhiều thành phố tại Việt Nam thông qua chuỗi sự kiện Heineken FanStation phiên bản đặc biệt do Heineken tổ chức. Từ hai cụm rạp Galaxy CineX Hanoi Centre và Galaxy Thiso Mall Sala cho đến các “quán quen” hay điểm hẹn cộng đồng fan bóng đá, thương hiệu này đã biến đêm chung kết Champions League thành một ngày hội kết nối quy mô lớn dành cho người hâm mộ.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở việc tái hiện bầu không khí bóng đá châu Âu ngay tại Việt Nam. Sau hơn một thập kỷ, trận chung kết UEFA Champions League trở lại khung giờ 11 giờ đêm – thời điểm được xem là “giờ vàng” với người hâm mộ trong nước. Nhờ đó, các điểm xem chung nhanh chóng trở thành nơi quy tụ đông đảo fan bóng đá, cùng theo dõi trận đấu giữa Arsenal và Paris Saint-Germain trong không khí cuồng nhiệt.

Tại hai cụm rạp Galaxy CineX ở Hà Nội và TP.HCM, Heineken FanStation được thiết kế như những “thánh đường bóng đá” thu nhỏ với màn hình lớn, hệ thống âm thanh sống động cùng nhiều hoạt động tương tác xoay quanh UEFA Champions League. Không chỉ đơn thuần xem bóng đá trên màn ảnh rộng, người tham dự còn được hòa mình vào chuỗi trải nghiệm xuyên suốt trước trận đấu, từ khu vực check-in, không gian trưng bày vật phẩm bóng đá cho đến các màn bình luận và dự đoán tỷ số.

Theo đại diện chương trình, Heineken FanStation được xây dựng xoay quanh tinh thần “Từ Fan Thành Bạn” – nơi bóng đá trở thành cầu nối cho những cuộc gặp gỡ ngoài đời thực. Tại đây, những người xa lạ dễ dàng bắt đầu câu chuyện từ đội bóng yêu thích, những pha bóng đáng nhớ hay các dự đoán về kết quả trận đấu. Sự đồng điệu trong đam mê giúp khoảng cách giữa các cổ động viên nhanh chóng được xóa nhòa.

Không khí tại các điểm xem chung liên tục được đẩy lên cao trào khi trận chung kết diễn ra căng thẳng suốt 120 phút. PSG và Arsenal hòa 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ, trước khi đại diện nước Pháp giành chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu để bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Mỗi pha bóng, mỗi cú sút đều khiến khán phòng như “nín thở”, trước khi bùng nổ cảm xúc khi kết quả cuối cùng được định đoạt.

Điều đáng chú ý là bầu không khí kết nối không dừng lại ở các cụm rạp. Heineken còn mở rộng FanStation đến nhiều điểm chạm khác như sự kiện cộng đồng fan Arsenal tại Nexus Square với quy mô hơn 1.000 người tham gia hay số đặc biệt của The Champion Show phối hợp cùng VTVcab.

Trong chương trình này, diễn viên Nhan Phúc Vinh cùng đại diện cộng đồng fan Duy Quang đã tham gia bình luận bên cạnh các bình luận viên chuyên nghiệp, mang đến nhiều góc nhìn đa chiều về trận đấu. Sự kết hợp giữa yếu tố chuyên môn và trải nghiệm thực tế từ cộng đồng fan góp phần giúp không khí trước giờ bóng lăn trở nên sôi động hơn.

Thông qua mô hình kết nối đa điểm chạm, Heineken FanStation cho thấy xu hướng mới trong trải nghiệm bóng đá hiện đại, khi việc theo dõi trận đấu không còn giới hạn ở màn hình hay sân vận động, mà trở thành dịp để cộng đồng người hâm mộ gặp gỡ, chia sẻ cảm xúc và tạo nên những ký ức chung. Sau tiếng còi mãn cuộc, điều còn đọng lại không chỉ là chiến thắng của PSG, mà còn là tinh thần “Từ Fan Thành Bạn” được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng yêu bóng đá Việt Nam.