Giá bạc sáng ngày 1/6

Giá bạc trong nước và thế giới duy trì ở vùng cao sau giai đoạn biến động mạnh.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.859.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.947.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 76,2 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 78,5 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09h ngày 1/6, tăng nhẹ so với phiên cuối tuần trước nhưng vẫn chưa đủ để lấy lại mức 80 triệu đồng/kg. Biến động tuần qua khiến giá bạc giảm gần 3% giá trị.

Trên thị trường thế giới, giá bạc ổn định trên mức 75 USD/ounce sau một tuần đầy biến động, khi những nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn dài hạn giữa Mỹ và Iran cho thấy những dấu hiệu tiến triển hạn chế.

Cuối tuần qua, Washington và Tehran đã trao đổi các đề xuất nhằm sửa đổi dự thảo thỏa thuận, theo đó sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz, mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu các cuộc đàm phán có tiến gần hơn đến một giải pháp hay không.

Tổng thống Donald Trump cũng nhắc lại lời kêu gọi Iran ngừng chương trình hạt nhân và khôi phục hoàn toàn vị thế của eo biển như một tuyến đường thủy quốc tế mở.

Giá bạc đã phải đối mặt với nhiều khó khăn kể từ cuối tháng Hai khi xung đột Trung Đông đẩy giá năng lượng tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát và triển vọng tăng lãi suất.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm hàng tháng mới nhất của Mỹ vào cuối tuần này, có thể cung cấp những thông tin mới về sức mạnh của thị trường lao động và hướng đi có thể xảy ra của chính sách Cục Dự trữ Liên bang.

Ông Deric Ned, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Ridgemont Metals, dự báo giá bạc trong tháng 6 có thể dao động trong vùng 72 - 88 USD/ounce. Kịch bản được đánh giá có khả năng cao nhất là giá duy trì quanh ngưỡng 80 - 85 USD/ounce.

Theo vị chuyên gia này, nếu căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt và đồng USD suy yếu, bạc hoàn toàn có thể phục hồi lên vùng 90 USD/ounce trong thời gian tới.

Ở chiều ngược lại, nếu hoạt động sản xuất công nghiệp toàn cầu chững lại hoặc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến, giá bạc có thể lùi về ngưỡng hỗ trợ quanh 70 USD/ounce.

Điểm đáng chú ý là nhu cầu sử dụng bạc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ đang tăng rất nhanh. Kim loại này là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất tấm pin mặt trời, linh kiện điện tử và nhiều thiết bị phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Ngân hàng Mỹ dự báo giá bạc có thể tăng lên 100 USD/ounce trong năm nay, nhưng cảnh báo một điều đáng lo

Khánh Vy

Từ hôm nay, xăng E10 'phủ sóng' toàn quốc

