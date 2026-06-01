Giá cà phê giảm, gạo xuất khẩu chững lại

Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm nhẹ, giữa những lo ngại về nhu cầu từ Philippines và sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ Ấn Độ.

Riêng ngày 30/5, giá cà phê khu vực Tây Nguyên giảm mạnh 1.800 đồng/kg theo giá cà phê thế giới. Song kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 86.800 - 87.400 đồng/kg, giảm 600 - 700 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, tại Lâm Đồng ghi nhận mức giảm 600 - 700 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 86.800 - 87.400 đồng/kg, song vẫn là địa phương có mức giá cao nhất khu vực.

Giá cà phê tại Đắk Lắk cũng giảm 700 đồng/kg, trong khi Gia Lai giảm 600 đồng/kg, hiện cả hai địa phương đang cùng được giao dịch ở mức 87.300 đồng/kg.

Hoạt động giao dịch cà phê tại Việt Nam tuần qua diễn ra trầm lắng do nguồn cung ngày càng thắt chặt và nhu cầu yếu. Nông dân tiếp tục hạn chế bán ra với kỳ vọng giá phục hồi mạnh hơn, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn theo dõi sát diễn biến thu hoạch tại Indonesia và Brazil trước khi tăng cường thu mua.

Một thương nhân cho biết lượng mưa phân bố không đồng đều tại các vùng trồng cà phê, làm dấy lên lo ngại về sản lượng trong niên vụ sắp tới. Bên cạnh đó, xuất khẩu cà phê được dự báo sẽ tăng ở mức vừa phải, trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước tiếp tục tăng trưởng.

Trên thế giới, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê đồng loạt giảm mạnh do áp lực chốt lời và các tín hiệu thời tiết mới. Trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 7/2026 giảm 78 USD (2,19%), xuống còn 3.476 USD/tấn. Trên sàn New York, hợp đồng Arabica cùng kỳ hạn lao dốc 8,65 xu (3,15%), còn 265,60 xu/lb.

Nguyên nhân chính cho đợt giảm giá là các dự báo mới nhất cho thấy thời tiết tại những vùng trồng cà phê trọng điểm của Brazil sẽ sớm khô ráo trở lại vào tuần tới. Thông tin này làm dấy lên kỳ vọng hoạt động thu hoạch sẽ sớm khôi phục bình thường, từ đó giải tỏa nỗi lo thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn.

Về thị trường lúa gạo châu Á tuần qua có diễn biến tích cực khi giá tại nhiều nước xuất khẩu lớn tăng.

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tiếp tục đà tăng do nhu cầu mạnh mẽ hơn và đồng rupee phục hồi từ mức thấp kỷ lục. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức từ 337-345 USD/tấn, tăng so với mức từ 336-343 USD của tuần trước. Giá gạo trắng tấm 5% cũng tăng nhẹ từ mức từ 336-343 USD/tấn lên từ 338-344 USD/tấn.

Một nhà giao dịch cho biết nhu cầu từ các khách hàng châu Phi đang cải thiện, chủ yếu do giá gạo Ấn Độ cạnh tranh hơn so với các nguồn cung khác.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm cũng tăng từ 440-465 USD/tấn vào tuần trước lên từ 450-460 USD/tấn. Các nhà giao dịch cho biết nhu cầu từ Philippines và châu Phi đang gia tăng. Họ cũng nhận định giá gạo Thái Lan sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới do các nhà xuất khẩu vẫn đang tích cực thu mua.

Ngược lại, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 405-410 USD/tấn, giảm nhẹ so với mức 410-415 USD một tuần trước.

Một nhà giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh cho biết có thông tin Philippines có thể sẽ hạn chế nhập khẩu gạo Việt Nam trong tháng 6 và tháng 7. Các thương nhân cũng không mấy lạc quan về thỏa thuận xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo từ Việt Nam sang Philippines do lo ngại về mức giá trần mà nước này áp đặt.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 25/5, các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống vụ Hè Thu 2026 đạt 705.000/1,243 triệu ha, đạt 56% diện tích kế hoạch, đã thu hoạch được khoảng 16.000 tấn với năng suất khoảng 69,30 tạ/ha, sản lượng ước đạt 115.000 tấn lúa.