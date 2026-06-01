Dàn xe lạ giống VinFast VF 5 mới tiếp tục lộ diện: Đầu góc cạnh, cánh gió dài thể thao hơn, mâm lớn như VF 6

Một hình ảnh mới đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một dàn gồm ít nhất 4 chiếc xe lạ bọc kín lớp ngụy trang, sở hữu kiểu dáng tương đồng với VinFast VF 5.

Nhiều chiếc xe ngụy trang mang kiểu dáng gần giống VF 5. Ảnh: FB

Khi ướm thử hình ảnh đồ họa vào ảnh chụp thực tế, nhiều chi tiết tỏ ra khá trùng khớp, từ vị trí đặt cụm đèn mới cho đến phần cánh gió phía sau được kéo dài hơn so với phiên bản hiện hành. Nhiều khả năng đây là phiên bản facelift hoặc thế hệ mới của mẫu xe điện hạng A này. Tuy nhiên, chiếc xe thử nghiệm lần này lại mang bộ mâm sau lớn, với thiết kế giống loại trên VF 6.

Kiểu dáng tổng thể của chiếc xe ngụy trang khá khớp với hình mẫu xe mới từng được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

VF 5 hiện hành có cánh gió ngắn hơn, đèn hậu đặt thấp và phần đầu tròn trịa hơn. Ảnh: Đại lý

Trước đó, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cũng ghi lại cảnh hai chiếc xe điện giống VF 5 ngụy trang đang được đưa vào container để vận chuyển. Dù bị che khuất phần lớn diện mạo, xe vẫn để lộ một số nét đặc trưng của dòng VinFast VF 5 (hoặc Herio Green) như thiết kế kính hông và bộ mâm.

Cũng trong video, nội thất xe có sự thay đổi với vô-lăng vát hai đáy thể thao, đi kèm màn hình điều khiển trung tâm kích thước lớn hơn VF 5 hiện tại. Khu vực bảng điều khiển và ghế ngồi cũng có sự khác biệt so với mẫu xe đang bán trên thị trường. Đoạn video mờ chưa thể hiện rõ xe sử dụng phanh tay cơ hay phanh tay điện tử. Nếu được trang bị phanh điện tử, đây sẽ là điểm mới đáng chú ý của mẫu xe đô thị cỡ nhỏ này.

Nội thất VF 5 có thể sẽ thay đổi toàn diện trong cách thiết kế, tương tự VF 8 mới vừa ra mắt. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Giả thuyết về phiên bản nâng cấp có thêm cơ sở khi trong hồ sơ từ Công báo sở hữu công nghiệp công bố vào tháng 1/2026, các bản vẽ thiết kế đã hé lộ một mẫu xe điện cỡ nhỏ mới của hãng xe Việt. Nhiều khả năng đó chính là bản nâng cấp (facelift) của VinFast VF 5. Nhà sản xuất có thể sẽ đặt một cái tên mới hoàn toàn thay vì giữ tên gọi cũ, nhưng cốt lõi nền tảng kỹ thuật dự kiến vẫn dựa trên dòng xe điện hạng A này.

Mẫu xe mới từng được đăng ký bảo hộ kiểu dáng. Ảnh: NOIP

Nếu đúng là phiên bản VF 5 2026, thay đổi rõ rệt nhất sẽ nằm ở hệ thống chiếu sáng. Cụm đèn trước được tinh chỉnh thu hẹp lại, đặt thấp và sắc sảo hơn, đồng thời chuyển sang công nghệ LED thay cho bóng halogen truyền thống. Ở phía sau, dải đèn đỏ chạy ngang cửa cốp và logo VinFast nhiều khả năng cũng tích hợp LED. Cụm đèn tín hiệu phía dưới bao gồm xi-nhan và đèn lùi cũng trở nên thanh mảnh hơn.

VF 5 mới với nhiều thay đổi từ trong ra ngoài hứa hẹn sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Theo thống kê doanh số tháng 4/2026, VinFast VF 5 dẫn đầu phân khúc với 4.732 xe được bán ra. Kết quả này tạo nên khoảng cách chênh lệch về lượng xe tiêu thụ khi so với các mẫu xe xăng cùng tầm giá như Kia Sonet (598 xe) hay Toyota Raize (251 xe). Do đó, nếu bản nâng cấp với những thay đổi về thiết kế và tiện nghi sớm ra mắt, áp lực cạnh tranh lên nhóm xe xăng cùng phân khúc dự báo sẽ gia tăng.