Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xăng E10 áp dụng toàn quốc: Chủ xe cần lưu ý những gì?

| | Thị trường

Việc chuyển đổi sang xăng E10 được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Người sử dụng phương tiện cần nắm rõ những lưu ý về bảo dưỡng, thay thế vật liệu và cách vận hành để tránh phát sinh sự cố.

Đánh giá mức độ tương thích của phương tiện

Từ ngày 1/6, xăng không chì trên toàn quốc bắt buộc phải được phối trộn thành xăng E10. Để quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) vừa yêu cầu Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) rà soát hệ thống động cơ, cụm phun nhiên liệu và đánh giá mức độ tương thích của các phương tiện.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến cuối tháng 8/2025, Việt Nam có gần 3,9 triệu ôtô con và gần 163.000 ô tô khách đang lưu hành. Cơ quan này nhận định, việc áp dụng xăng E10 cho khối lượng phương tiện khổng lồ trên sẽ đóng góp đáng kể vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

Trước lo ngại của người tiêu dùng về việc chuyển đổi nhiên liệu, tại văn bản ngày 5/9/2025 gửi Bộ Công Thương, Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định: "Sau khi rà soát, Cục Đăng kiểm Việt Nam không có thông tin về các loại ô tô không sử dụng được xăng sinh học E5, E10".

VAMM xác nhận toàn bộ các đời xe cơ bản của Honda, Yamaha, Piaggio và SYM đều có thể sử dụng xăng E10 mà không cần thay đổi thiết kế kỹ thuật. Ảnh: VGP News.

Về phía các nhà sản xuất ô tô, trước đó VAMA đã chính thức khẳng định các mẫu xe đang sản xuất ở thời điểm hiện tại đều hoàn toàn tương thích với xăng E10 . Thực tế khảo sát của Bộ Công Thương cũng cho thấy hầu hết ô tô đang lưu thông đều phù hợp với loại nhiên liệu này, ngoại trừ khoảng 60.000 xe tải hạng nhẹ đã ngừng sản xuất từ năm 2023.

Khuyến cáo vận hành và bảo dưỡng

Đối với xe máy, phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân, đại diện VAMM khẳng định phần lớn các dòng xe đang lưu hành đã được tính toán để tương thích với E10, đồng thời bác bỏ những lo ngại về việc loại xăng này có thể gây hỏng động cơ hoặc giảm tuổi thọ xe sau thời gian ngắn sử dụng.

Toàn bộ các đời xe cơ bản của Honda, Yamaha, Piaggio và SYM đều có thể dùng xăng E10 mà không cần cải tạo kỹ thuật.

Tuy nhiên, VAMM phân loại mức độ khuyến cáo dựa trên công nghệ động cơ. Với xe dùng công nghệ phun xăng điện tử (FI), dù thiết kế đã hoàn toàn phù hợp với E10, người dùng vẫn cần theo dõi các dấu hiệu nếu có. Do đặc tính tẩy rửa mạnh , xăng E10 có thể làm các cặn bám cũ trong hệ thống nhiên liệu bong ra, gây tắc lọc xăng hoặc kim phun. Nếu xe có hiện tượng khó nổ hoặc hụt hơi, giảm công suất, khách hàng nên đưa xe đến cơ sở bảo dưỡng để xử lý.

Với xe dùng bộ chế hòa khí (xe số đời cũ), do thiết kế của mỗi hãng có sự khác biệt, VAMM khuyến nghị chủ phương tiện nên liên hệ trực tiếp với các kênh chăm sóc khách hàng hoặc đại lý để được tư vấn chính xác nhất.

Đối với xe phân khối lớn và xe nhập khẩu, người dùng cần tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo về nhiên liệu được ghi trong sách hướng dẫn sử dụng đi kèm xe.

Với các xe cũ, chủ phương tiện nên kiểm tra và thay thế các ống dẫn xăng đã chai cứng bằng loại chịu được ethanol khi sử dụng xăng E10. Ảnh minh họa: Auto365.

Về hiệu năng, nghiên cứu chung giữa VAMM và Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024 chỉ ra rằng E10 không làm ảnh hưởng đến khả năng khởi động hay gia tốc của xe máy trong điều kiện bình thường. Ngược lại, nhiên liệu này còn giúp giảm đáng kể hàm lượng khí độc hại như CO và HC.

Bên cạnh khuyến cáo từ các nhà sản xuất, đối với các dòng xe quá cũ (sản xuất trước năm 2000), xe phục chế hoặc xe lâu ngày không bảo dưỡng, một số chuyên gia lưu ý người dùng cần chủ động kiểm tra toàn bộ hệ thống nhiên liệu.

Chuyên gia chỉ ra rằng, đặc tính hút ẩm của ethanol có thể gây đọng nước dưới đáy bình nếu xe ít sử dụng, dẫn đến rỉ sét bình xăng thép. Do đó, chủ xe cũ nên thay thế các ống dẫn xăng đã chai cứng bằng loại chịu được ethanol (chuẩn SAE J30R9 hoặc PTFE/Teflon) và ưu tiên gioăng, phớt bằng vật liệu FKM/Viton. Đồng thời, tuyệt đối không tự ý pha thêm phụ gia không rõ nguồn gốc và nên rút cạn nhiên liệu nếu cất giữ phương tiện trong thời gian dài.

Theo Lộc Liên

Tiền Phong

Từ Khóa:
E10, xăng E10

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ và Iran vừa phát đi tín hiệu quan trọng, giá vàng và bạc tuần mới sẽ thế nào?

Mỹ và Iran vừa phát đi tín hiệu quan trọng, giá vàng và bạc tuần mới sẽ thế nào? Nổi bật

Nhiều người Việt cứ tưởng các hãng đồ điện tử này “của Tây” nhưng ít ai biết chúng thuộc về Trung Quốc

Nhiều người Việt cứ tưởng các hãng đồ điện tử này “của Tây” nhưng ít ai biết chúng thuộc về Trung Quốc Nổi bật

Giá dầu tăng, quốc gia nhỏ bé có dân số bằng 1/10 Hà Nội này bỗng 'bối rối' vì ngồi trên 'núi tiền'

Giá dầu tăng, quốc gia nhỏ bé có dân số bằng 1/10 Hà Nội này bỗng 'bối rối' vì ngồi trên 'núi tiền'

06:01 , 01/06/2026
23 khối bê tông khổng lồ nặng 22.000 tấn chìm xuống nước, dự án gần 30.000 tỷ đồng lập kỷ lục mới

23 khối bê tông khổng lồ nặng 22.000 tấn chìm xuống nước, dự án gần 30.000 tỷ đồng lập kỷ lục mới

00:01 , 01/06/2026
Điện thoại Android sau cùng cũng chỉ là thứ dùng tạm trong lúc chúng ta "tiết kiệm đủ tiền" mua iPhone?

Điện thoại Android sau cùng cũng chỉ là thứ dùng tạm trong lúc chúng ta "tiết kiệm đủ tiền" mua iPhone?

21:11 , 31/05/2026
Heineken FanStation biến đêm chung kết Champions League thành ngày hội kết nối fan bóng đá Việt

Heineken FanStation biến đêm chung kết Champions League thành ngày hội kết nối fan bóng đá Việt

20:39 , 31/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên