Geely Okavango: Kẻ thách thức phân khúc D-SUV

Được định vị là mẫu SUV gầm cao cỡ trung, nhưng Okavango lại mang đến một sự kết hợp hiếm có giữa sức mạnh vận hành của SUV truyền thống và sự linh hoạt, không gian rộng rãi của một chiếc MPV gia đình. Với mức giá dự kiến khởi điểm chỉ từ khoảng khởi điểm 760 triệu đến hơn 820 triệu đồng, Okavango không chỉ cạnh tranh trực tiếp với các dòng D-SUV mà còn tạo áp lực lên phân khúc xe gia đình cỡ lớn, hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện phân khúc xe 7 chỗ tại Việt Nam.

Sự vượt trội của Okavango nằm ở triết lý thiết kế tối ưu hóa diện tích sử dụng không gian nội thất. Trong khi các đối thủ cùng phân khúc D-SUV tại thị trường Việt Nam thường hy sinh không gian hàng ghế thứ ba để giữ kiểu dáng thời trang, Okavango lại chọn cách tiếp cận thông minh hơn nhiều.

Với cấu trúc 7 chỗ ngồi đúng nghĩa, Okavango mang đến trải nghiệm linh hoạt nhờ hàng ghế thứ hai tách biệt thành ba ghế độc lập, có thể trượt lên xuống linh hoạt để chia sẻ không gian với hàng ghế thứ ba.

Sự linh hoạt giúp hành khách ngồi ở hàng cuối vẫn cảm thấy thoải mái trong những chuyến hành trình dài, vốn là điểm yếu cố hữu của nhiều mẫu SUV 7 chỗ khác.

Kết hợp với hệ thống điều hòa tự động hai vùng cùng cửa gió chuyên biệt cho hàng ghế thứ hai và thứ ba, Okavango tạo ra một bầu không khí dễ chịu cho mọi hành khách trên xe, xóa bỏ hoàn toàn định kiến về việc xe 7 chỗ thường chật chội ở hàng ghế cuối.

Về khả năng vận hành, Geely Okavango chứng minh sức mạnh kỹ thuật của mình thông qua sự kết hợp hoàn hảo giữa động cơ tăng áp 1.5T và hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Khối động cơ tăng áp 1.5T sản sinh công suất 1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm, mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo yếu tố kinh tế vượt bậc với mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp chỉ khoảng 6,8 lít trên 100 km. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng đối với một chiếc D-SUV, giúp người dùng giải quyết được bài toán chi phí nuôi xe trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động như thời gian qua.

Đặc biệt, với trang bị hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết không chỉ giúp chiếc xe ổn định, đầm chắc khi di chuyển ở tốc độ cao mà còn tăng cường khả năng triệt tiêu rung động, mang lại cảm giác lái êm ái, phấn khích hơn hẳn so với các mẫu xe sử dụng treo sau dạng dầm xoắn truyền thống thường thấy.

Xét trên khía cạnh công nghệ và an toàn, Okavango thực sự thiết lập một tiêu chuẩn mới mà các đối thủ phải dè chừng. Okavango được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 với tính năng kiểm soát hành trình thông minh, giúp người lái an tâm trên những cung đường cao tốc.

Công nghệ camera 540 độ, bao gồm khả năng soi gầm xe, là một trang bị ấn tượng, giúp người lái xóa bỏ hoàn toàn các điểm mù khi di chuyển trong đô thị đông đúc hoặc vượt địa hình phức tạp.

Màn hình trung tâm của Okavango hiện lớn nhất phân khúc kết hợp với hệ điều hành Flyme Auto hiện đại mang đến trải nghiệm giải trí kỹ thuật số mượt mà, biến cabin xe thành một trung tâm điều khiển thông minh thực thụ.

Không chỉ thế, sự an toàn của Okavango đã được khẳng định thông qua chứng nhận 5 sao từ ASEAN NCAP, bảo chứng cho một hệ thống khung gầm vững chãi được phát triển độc quyền, mang đến sự bảo vệ toàn diện cho gia đình người sử dụng.

Bảng so sánh một số điểm ưu việt của Geely Okavango so với mặt bằng chung các mẫu D-SUV hiện có trên thị trường Việt Nam.

Có thể thấy rõ chiến lược của Geely là "tối đa hóa giá trị trên từng đồng chi phí". Nếu như khách hàng phải bỏ ra số tiền hơn 1 tỷ đồng để sở hữu một chiếc D-SUV với các tính năng an toàn và công nghệ tương đương, thì với Okavango, mức chi phí đã được tối ưu hóa đáng kể mà không hề đánh đổi về chất lượng trải nghiệm. Sự khác biệt nằm ở tư duy tích hợp công nghệ từ gốc, giúp tối ưu hóa không gian, hiệu suất vận hành và an toàn mà không cần đẩy giá thành lên cao.

Một yếu tố then chốt khác mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng khi lựa chọn Okavango chính là sự uy tín của nhà phân phối. Geely đã bắt tay chiến lược cùng Tasco Auto – một "ông trùm" trong ngành phân phối ô tô tại Việt Nam, sở hữu bề dày kinh nghiệm với hệ thống 160 showroom trên toàn quốc, trong đó có 56 showroom Geely Việt Nam và phối hợp với hệ thống 75 xưởng dịch vụ của Carpla.

Sự hậu thuẫn từ mạng lưới toàn diện của Tasco Auto giúp giải quyết nỗi lo lớn nhất của người dùng khi tiếp cận một thương hiệu xe mới, đó là dịch vụ hậu mãi. Với gói giải pháp di chuyển toàn diện, khách hàng không chỉ mua một chiếc xe, mà còn được chăm sóc bởi hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp, đảm bảo phụ tùng sẵn có và bảo dưỡng định kỳ nhanh chóng. Đây là lợi thế cạnh tranh cốt lõi, điều mà nhiều thương hiệu khác cần rất nhiều thời gian mới có thể xây dựng được, nhưng với Geely và Tasco Auto, đó đã là nền tảng sẵn có ngay từ ngày đầu ra mắt.

Với việc mở cổng đặt cọc tối thiểu 10 triệu đồng từ ngày 05/05/2026, Geely đang sẵn sàng cho một cuộc đua dài hơi, nơi người tiêu dùng Việt Nam sẽ là những người hưởng lợi nhiều nhất.