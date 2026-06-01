50.000 con tôm chết trắng, chủ hồ phát hiện vật lạ dưới đáy ao

Sáng 1-6, Công an xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra vụ một hồ nuôi tôm của người dân trên địa bàn nghi bị kẻ xấu đầu độc, khiến tôm chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Theo trình báo của ông Đoàn Mạnh Thanh (43 tuổi, trú thôn Đông Hưng, xã Phú Trạch), tối 28-5, gia đình ông phát hiện một hồ nuôi tôm xuất hiện tình trạng tôm chết hàng loạt, nổi dày đặc trên mặt nước. Nước trong hồ cũng bốc mùi hôi nồng nặc bất thường.

Nghi ngờ hồ nuôi bị người khác phá hoại, ông Thanh đã trình báo sự việc đến cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Tôm nuôi của ông Đoàn Mạnh Thanh (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) chết hàng loạt, nổi dày đặc trên mặt hồ, nghi bị kẻ xấu đầu độc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Trạch đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Trị, đồng thời phối hợp kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước để phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 29-5, trong quá trình xả nước thu gom tôm chết, ông Thanh phát hiện dưới đáy hồ có 8 túi đất đèn được bọc kín trong bao ni lông. Các túi này sau đó đã được cơ quan công an thu giữ để phục vụ điều tra.

Theo ông Thanh, hồ nuôi bị thiệt hại có diện tích khoảng 1.500 m², được thả nuôi 50.000 con tôm thẻ chân trắng. Sau khoảng 45 ngày nuôi, toàn bộ số tôm trong hồ bất ngờ chết hàng loạt.

Chủ hồ nuôi ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 700 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.