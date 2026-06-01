Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

50.000 con tôm chết trắng, chủ hồ phát hiện vật lạ dưới đáy ao

| | Thị trường

50.000 con tôm thẻ chân trắng của một hộ dân ở Quảng Trị bất ngờ chết hàng loạt. Dưới đáy hồ phát hiện 8 túi đất đèn bọc kín.

Sáng 1-6, Công an xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra vụ một hồ nuôi tôm của người dân trên địa bàn nghi bị kẻ xấu đầu độc, khiến tôm chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Theo trình báo của ông Đoàn Mạnh Thanh (43 tuổi, trú thôn Đông Hưng, xã Phú Trạch), tối 28-5, gia đình ông phát hiện một hồ nuôi tôm xuất hiện tình trạng tôm chết hàng loạt, nổi dày đặc trên mặt nước. Nước trong hồ cũng bốc mùi hôi nồng nặc bất thường.

Nghi ngờ hồ nuôi bị người khác phá hoại, ông Thanh đã trình báo sự việc đến cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Hồ nuôi 50.000 con tôm chết trắng, chủ hồ phát hiện vật lạ dưới đáy ao nghi bị đầu độc - Ảnh 2.

Tôm nuôi của ông Đoàn Mạnh Thanh (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) chết hàng loạt, nổi dày đặc trên mặt hồ, nghi bị kẻ xấu đầu độc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Trạch đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Trị, đồng thời phối hợp kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước để phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 29-5, trong quá trình xả nước thu gom tôm chết, ông Thanh phát hiện dưới đáy hồ có 8 túi đất đèn được bọc kín trong bao ni lông. Các túi này sau đó đã được cơ quan công an thu giữ để phục vụ điều tra.

Theo ông Thanh, hồ nuôi bị thiệt hại có diện tích khoảng 1.500 m², được thả nuôi 50.000 con tôm thẻ chân trắng. Sau khoảng 45 ngày nuôi, toàn bộ số tôm trong hồ bất ngờ chết hàng loạt.

Chủ hồ nuôi ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 700 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Hoàng Phúc

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phân khúc sedan rẻ nhất tại Việt Nam liên tục lao dốc

Phân khúc sedan rẻ nhất tại Việt Nam liên tục lao dốc Nổi bật

Giá bạc sáng ngày 1/6

Giá bạc sáng ngày 1/6 Nổi bật

Kỷ lục: 300.000 đồng/kg vải thiều bán tại vườn

Kỷ lục: 300.000 đồng/kg vải thiều bán tại vườn

10:40 , 01/06/2026
Giá cà phê giảm, gạo xuất khẩu chững lại

Giá cà phê giảm, gạo xuất khẩu chững lại

09:34 , 01/06/2026
Từ khi VinFast làm xe điện, liệu các hãng xe có hết ‘ngáo’ giá, chấm dứt kỷ nguyên ‘bia kèm lạc’?

Từ khi VinFast làm xe điện, liệu các hãng xe có hết ‘ngáo’ giá, chấm dứt kỷ nguyên ‘bia kèm lạc’?

09:12 , 01/06/2026
Nhiều hãng xe công bố danh mục xe tương thích với xăng E10

Nhiều hãng xe công bố danh mục xe tương thích với xăng E10

08:01 , 01/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên