Robot hình người của Vingroup lần đầu ra mắt thế giới: Có thể làm hướng dẫn viên, hỗ trợ an ninh và việc nhà

Ngày 1/6, VinDynamics công bố lần đầu đưa robot hình người Dyno xuất hiện tại Hội nghị Quốc tế về Robot và Tự động hóa (ICRA 2026) ở Vienna, Áo và Triển lãm Công nghệ Computex Taipei 2026 tại Đài Bắc.

Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp công nghệ thuộc Vingroup giới thiệu robot hình người hoàn chỉnh trên sân khấu công nghệ quốc tế, trong bối cảnh cuộc đua phát triển robot hình người đang trở thành tâm điểm của ngành AI toàn cầu.

Theo VinDynamics, Dyno được phát triển như một trợ lý đa nhiệm với khả năng nhận biết môi trường bằng hệ thống cảm biến và nền tảng trí tuệ nhân tạo. Robot được định hướng phục vụ các nhiệm vụ an ninh, bảo vệ tại khu đô thị, khuôn viên dịch vụ cũng như hỗ trợ các công việc thường ngày trong gia đình.

Điểm đáng chú ý là Dyno đã được thử nghiệm thực tế tại Vinpearl Safari Phú Quốc trong vai trò hướng dẫn viên du lịch. Robot có thể giao tiếp với du khách bằng nhiều ngôn ngữ, thực hiện thuyết minh và phản hồi các câu hỏi trong môi trường ngoài trời.

Theo doanh nghiệp, quá trình thử nghiệm cho thấy Dyno có khả năng thích ứng với nhiều tình huống dịch vụ thực tế, mở ra cơ hội ứng dụng trong các lĩnh vực du lịch, chăm sóc khách hàng và dịch vụ.

Không chỉ giới thiệu robot hoàn chỉnh, VinDynamics còn mang tới ICRA 2026 và Computex 2026 các công nghệ cốt lõi do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển, bao gồm động cơ chuyên dụng, bàn tay robot có khả năng thao tác linh hoạt cùng bộ dữ liệu huấn luyện AI dành cho robot hình người.

Việc tự phát triển từ phần cứng, cơ khí đến phần mềm và trí tuệ nhân tạo được xem là bước đi quan trọng giúp doanh nghiệp làm chủ chuỗi giá trị trong lĩnh vực robot hình người – một thị trường được nhiều tổ chức nghiên cứu dự báo có thể đạt quy mô hàng chục nghìn tỷ USD vào năm 2050.

Ông La Mạnh Hùng, Chủ tịch VinDynamics, cho biết việc ra mắt Dyno tại ICRA 2026 và Computex 2026 không chỉ là cột mốc của doanh nghiệp mà còn thể hiện tham vọng của đội ngũ kỹ sư Việt Nam trong lĩnh vực robot hình người, một trong những ngành công nghệ được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng mạnh nhất trong nhiều thập kỷ tới.

Được thành lập từ tháng 9/2025, VinDynamics là công ty công nghệ thuộc Vingroup, tập trung nghiên cứu và phát triển robot hình người cùng các giải pháp tự động hóa ứng dụng AI. Sự xuất hiện của Dyno tại hai sự kiện công nghệ lớn nhất thế giới được xem là bước đi mới của doanh nghiệp Việt Nam trong cuộc đua robot hình người đang được thúc đẩy bởi làn sóng AI toàn cầu.