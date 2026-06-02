Chính quyền bang Rajasthan của Ấn Độ vừa tiến hành một chiến dịch kiểm tra quy mô lớn nhằm trấn áp nạn sản xuất phân bón giả, qua đó thu giữ tới 64.000 bao phân bón kém chất lượng tại hai nhà máy và phát hiện sản phẩm này không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn được cung cấp sang Nepal.

Theo truyền thông địa phương, cuộc đột kích bất ngờ diễn ra vào khoảng 22 giờ tối Chủ nhật tại khu vực Kolayat dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Nông nghiệp bang Rajasthan, ông Kirodi Lal Meena. Cùng tham gia chiến dịch còn có nhiều quan chức thuộc Bộ Nông nghiệp bang.

Địa điểm đầu tiên được kiểm tra là một nhà máy tại làng Khari Gangapura, thuộc khu vực đồn cảnh sát Gajner. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ khoảng 24.000 bao phân bón bị nghi là hàng giả hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Sau đó, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra một cơ sở sản xuất khác nằm cách khu vực Sankhla Fanta khoảng 3 km. Đây là địa điểm từng bị người dân phản ánh về tình trạng pha trộn nguyên liệu không đúng quy chuẩn trong sản xuất phân bón. Kết quả kiểm tra cho thấy khoảng 40.000 bao phân bón bị trộn lẫn với đất đã được lưu trữ tại nhà máy.

Tổng cộng, 64.000 bao phân bón giả đã bị tịch thu để phục vụ công tác điều tra. Hai nhà máy liên quan cũng bị niêm phong ngay sau đó.

Ông Kirodi Lal Meena cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy lượng phân bón kém chất lượng này đã được phân phối tới nhiều huyện trên địa bàn bang Rajasthan, đồng thời còn được xuất sang Nepal.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Rajasthan, việc sử dụng các loại phân bón không đạt tiêu chuẩn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng đất nông nghiệp, làm suy giảm độ phì nhiêu và tác động tiêu cực đến năng suất cây trồng. Những phản ánh từ nông dân trong thời gian qua chính là cơ sở để chính quyền quyết định triển khai chiến dịch kiểm tra đột xuất.

“Chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi nông dân được tiếp cận với hạt giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có chất lượng tốt”, ông Meena nhấn mạnh, đồng thời cam kết tăng cường giám sát thị trường vật tư nông nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi của người sản xuất.

Toàn bộ hồ sơ liên quan đến hoạt động sản xuất và phân phối tại hai nhà máy đã được cơ quan chức năng thu giữ để phục vụ điều tra. Nhà chức trách sẽ làm rõ nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất cũng như mạng lưới phân phối của các sản phẩm bị nghi là phân bón giả.

Trong đợt kiểm tra này, Bộ trưởng Meena cũng yêu cầu các cơ quan chức năng siết chặt hoạt động giám sát đối với các cơ sở sản xuất phân bón trên toàn bang nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn các hành vi vi phạm.

Ông khẳng định nông dân là “xương sống của đất nước”, vì vậy mọi hành vi trục lợi gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Bộ Nông nghiệp Rajasthan cho biết trong thời gian tới sẽ triển khai các đợt kiểm tra định kỳ đối với các nhà máy sản xuất phân bón trên toàn bang. Đồng thời, cơ quan này cũng khuyến cáo nông dân chỉ nên mua phân bón và hạt giống từ các đơn vị được cấp phép hoặc có chứng nhận chất lượng rõ ràng.

Theo các chuyên gia nông nghiệp, phân bón giả hoặc phân bón kém chất lượng không chỉ làm giảm năng suất cây trồng mà còn có thể gây thoái hóa đất trong thời gian dài, dẫn đến thiệt hại kinh tế đáng kể cho người nông dân.