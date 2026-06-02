20 năm ROG tại Computex 2026: Hàng loạt sản phẩm ấn tượng



Tọa lạc tại khu vực đắc địa của Taipei Nangang Exhibition Hall 1 (Tầng 4, Booth M0504), không gian gian hàng ROG năm nay được thiết kế không chỉ để phô diễn sức mạnh phần cứng mà còn để tôn vinh một cột mốc quan trọng.

Kỷ niệm hành trình 20 năm hình thành và phát triển thương hiệu. Ngay sát cạnh là gian hàng của công ty mẹ ASUS (Booth M0820), tạo nên một hệ sinh thái công nghệ toàn diện và hoành tráng.

Hành trình 20 năm: Di sản định hình tương lai

Bước chân vào không gian của ROG, người tham quan ngay lập tức bị thu hút bởi khu vực trưng bày di sản với bề dày lịch sử đáng tự hào.

Trải nghiệm của tôi bắt đầu bằng việc nhìn lại những thiết bị nền móng thuộc nhóm "Legacy". Được tận mắt chiêm ngưỡng chiếc Notebook G1/G2 – mẫu laptop gaming đầu tiên của ROG, tôi có thể cảm nhận rõ rệt những bước đi tiên phong, đầy tham vọng của hãng trong việc chinh phục cộng đồng game thủ từ những ngày sơ khai.

Tiến sâu hơn vào khu vực triển lãm, nguyên mẫu huyền thoại Zephyrus GX501 hiện diện như một lời nhắc nhở về cuộc cách mạng thiết kế. Đây chính là thế hệ Zephyrus đầu tiên đã phá vỡ mọi định kiến phần cứng thời bấy giờ, mạnh mẽ xác lập nên bộ tiêu chuẩn hoàn toàn mới cho dòng laptop gaming siêu mỏng nhẹ nhưng vẫn mang sức mạnh đáng gờm.

Cùng với đó, sự xuất hiện của máy chơi game ROG Ally gợi nhắc lại thời điểm ROG tái định nghĩa khái niệm giải trí, mang đến cho người dùng một thiết bị cầm tay xuất sắc để chơi game ở mọi lúc, mọi nơi.

"Quái thú" ROG Strix SCAR 18 (2026)

Rời khỏi không gian hoài niệm, tôi bước vào khu vực Apex, nơi đại diện cho tinh hoa kỹ thuật đương đại của mảng Laptop Gaming. Tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn và cũng là điểm sáng nhất của buổi trải nghiệm, chính là siêu phẩm ROG Strix SCAR 18 phiên bản 2026.

Cỗ máy này đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ của SCAR 18 trên đường đua hiệu suất. Ẩn dưới khung máy đồ sộ và đậm chất viễn tưởng là một cấu hình phần cứng gây choáng ngợp: Vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus kết hợp cùng card đồ họa đầu bảng NVIDIA RTX 5090.

Điều khiến giới chuyên môn bất ngờ là tổng công suất của toàn hệ thống được đẩy lên mức tối đa 320W. Để gánh vác mức năng lượng khổng lồ này, SCAR 18 (2026) đã được nâng cấp một hệ thống tản nhiệt với hiệu năng mạnh mẽ và vượt trội hơn rất nhiều so với phiên bản 2025.

Tuy nhiên, sức mạnh bên trong mới chỉ là một nửa câu chuyện. Trải nghiệm thị giác trên SCAR 18 thực sự chạm đến một đẳng cấp mới khi trực tiếp trên tay thiết bị.

Máy được trang bị công nghệ màn hình ROG Nebula HDR với tấm nền MiniLED độ phân giải 4K sắc nét cùng tần số quét khủng 240Hz. Trải nghiệm thực tế mọi khung hình đều hiện lên rực rỡ với độ tương phản sâu thẳm, đồng thời màn hình cũng được trang bị công nghệ ROG Nebula ELMB độc quyền giúp hiện tượng nhòe (bluring) trong các pha chuyển động tốc độ cao bị loại bỏ hoàn toàn, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của game thủ.

Hệ sinh thái mở rộng và những điểm nhấn sáng tạo

Không chỉ tập trung vào SCAR 18, gian hàng ROG tại Computex năm nay còn mở rộng góc nhìn với nhiều sản phẩm độc đáo khác. Đáng chú ý là dòng máy ROG Zephyrus Duo – mẫu laptop hai màn hình vẫn đang giữ vững vị thế hàng đầu dành cho giới sáng tạo và đa nhiệm.

Để tri ân chặng đường hai thập kỷ, hãng đã giới thiệu bộ sưu tập ROG 20th Edition Set vô cùng đặc biệt. Đây là dải sản phẩm bao gồm các linh kiện PC, thiết bị ngoại vi (Gaming Gear) và các hệ thống máy tính nguyên bộ (SYS) được khoác lên mình lớp thiết kế độc quyền, mang đậm tính sưu tầm.

Trong đó, nổi bật là máy chơi game cầm tay ROG Ally X20. Sản phẩm có thiết kế khá giống với ROG Xbox Ally X nhưng hãng vẫn tạo ra một số điểm khác biệt đáng kể để biến sản phẩm này thành phiên bản đặc biệt dành cho cột mốc 20 năm của ROG. Nổi bật nhất chính là màn hình OLED, nâng cấp rất được mong chờ trên dòng máy chơi game cầm tay.

ROG Xbox Ally X20 cũng đi kèm với kính AR XREAL R1 Edition 20 với màn hình Micro-OLED kép tạo ra màn hình ảo đến 171 inch, biến máy chơi game của bạn thành một rạp phim di động đỉnh cao. Dù là chiến game hành động kịch tính, đua xe mô phỏng hay xem phim, trải nghiệm giải trí của bạn cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Nhìn chung, ROG tại Computex 2026 mang đến những trải nghiệm ấn tượng và trọn vẹn. Từ bề dày lịch sử 20 năm kiêu hãnh cho đến những cỗ máy dẫn đầu thời đại như ROG Strix SCAR 18 2026, ROG không ngừng chứng minh lý do vì sao họ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của cộng đồng game thủ quốc tế.