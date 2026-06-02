Acer trình làng loạt AI PC và thiết bị gaming thế hệ mới tại Computex 2026

Trong không gian triển lãm mang đậm dấu ấn “AI Together”, Acer nhấn mạnh chiến lược phát triển xoay quanh trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái gaming cao cấp. Hãng cho biết đã mang đến hơn 50 sản phẩm và giải pháp mới tại Computex 2026.



Loạt AI PC mới trở thành tâm điểm

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm, Acer giới thiệu hàng loạt mẫu máy tính tích hợp AI và chuẩn Copilot+ PC mới nhất. Nổi bật trong số đó là dòng Swift Air 14, Swift Spin 14 AI, Swift Spin 16 AI, TravelMate P6 14 AI, Aspire 18 AI và Aspire X 16 AI.

Các sản phẩm được trang bị những nền tảng xử lý mới từ Intel và Qualcomm, hướng tới khả năng xử lý AI ngay trên thiết bị, thời lượng pin dài hơn và thiết kế mỏng nhẹ hơn.

Đặc biệt, Aspire 18 AI gây chú ý nhờ màn hình kích thước lớn dành cho nhu cầu làm việc và giải trí, trong khi Aspire X 16 AI hướng tới nhóm người dùng sáng tạo nội dung với màn hình OLED độ phân giải cao 3K.

Predator Helios 18 AI dẫn đầu phân khúc gaming

Ở mảng gaming, Acer tiếp tục mở rộng hệ sinh thái Predator bằng mẫu Predator Helios 18 AI, được xem là một trong những laptop gaming mạnh nhất của hãng hiện nay.

Thiết bị sở hữu cấu hình lên tới Intel Core Ultra 9 290HX Plus kết hợp GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, đi kèm hệ thống tản nhiệt cao cấp dành cho game thủ và nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Song song đó, Acer cũng trình làng Nitro 16 sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 9 9955HX3D với công nghệ 3D V-Cache, mang lại hiệu năng cao cho game và các tác vụ xử lý nặng.

Máy chơi game cầm tay Predator Atlas 8 lần đầu xuất hiện

Một trong những sản phẩm thu hút sự chú ý lớn nhất tại gian hàng Acer là Predator Atlas 8, mẫu máy chơi game cầm tay chạy Windows hoàn toàn mới.

Thiết bị sở hữu màn hình 8 inch độ phân giải FHD+ và được trang bị nền tảng Intel Arc G3 Extreme thế hệ mới, đánh dấu bước tiến tiếp theo của Acer trong thị trường handheld gaming đang tăng trưởng mạnh.

Hệ sinh thái gia dụng đa dạng

Bên cạnh các sản phẩm công nghệ quen thuộc, Computex 2026 cũng cho thấy tham vọng của Acer trong việc chuyển mình từ một nhà sản xuất máy tính sang thương hiệu sở hữu hệ sinh thái tiêu dùng toàn diện.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm, hãng đã mang đến nhiều thiết bị gia dụng và giải pháp sống thông minh, bao gồm máy sấy tóc, máy lạnh, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các thiết bị chăm sóc sức khỏe gia đình.

Sự xuất hiện của những sản phẩm ngoài ngành PC cho thấy chiến lược đa dạng hóa mạnh mẽ của Acer, tận dụng kinh nghiệm về thiết kế, kết nối và công nghệ AI để xây dựng một hệ sinh thái liền mạch phục vụ cả công việc, giải trí lẫn cuộc sống hằng ngày.