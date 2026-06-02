Khoan sâu 5.400m xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng ước tính hơn 100 triệu tấn dầu

Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) công bố phát hiện một mỏ dầu quy mô lớn tại phía đông Biển Đông, với trữ lượng dầu khí đã được xác minh vượt 100 triệu tấn dầu quy đổi. Đây được xem là một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của ngành năng lượng Trung Quốc trong những năm gần đây, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong hoạt động thăm dò dầu khí ở các tầng địa chất sâu và siêu sâu.

Theo thông tin do CNOOC công bố, mỏ dầu mang tên Huizhou 19-6 nằm cách bờ biển Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông khoảng 170 km. Khu vực này có độ sâu nước trung bình khoảng 100 mét, trong khi các tầng chứa dầu khí nằm ở độ sâu lên tới hơn 5.400 mét dưới đáy biển.

CNOOC cho biết mỏ Huizhou 19-6 là mỏ dầu trầm tích tích hợp quy mô lớn đầu tiên của Trung Quốc được phát hiện tại các tầng sâu đến siêu sâu ngoài khơi. Các tầng chứa dầu chính thuộc hệ tầng Enping và Wenchang có niên đại từ kỷ Paleogen, với đặc tính dầu thô nhẹ – loại dầu được đánh giá có giá trị thương mại cao hơn nhờ dễ khai thác và chế biến.

Giếng thăm dò HZ19-6-3 được khoan xuống độ sâu 5.415 mét và phát hiện các tầng chứa dầu khí có tổng chiều dài lên tới 127 mét. Kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy giếng này có thể khai thác khoảng 413 thùng dầu thô cùng 68.000 m³ khí tự nhiên mỗi ngày.

Theo CNOOC, sau nhiều đợt đánh giá và thăm dò bổ sung, tổng trữ lượng dầu khí tại chỗ của mỏ Huizhou 19-6 hiện đã vượt ngưỡng 110 triệu tấn dầu quy đổi, đưa dự án trở thành một trong những mỏ dầu ngoài khơi lớn nhất được phát hiện tại Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Các chuyên gia đánh giá phát hiện mới không chỉ có ý nghĩa về mặt trữ lượng mà còn thể hiện năng lực công nghệ ngày càng cao của Trung Quốc trong lĩnh vực thăm dò dầu khí ngoài khơi.

Ông Peng Guangrong, nhà địa chất học thuộc chi nhánh Thâm Quyến của CNOOC, cho biết khoảng 60% các phát hiện dầu khí mới trên thế giới hiện nay đến từ các tầng sâu và siêu sâu. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực có điều kiện địa chất phức tạp nhất, khiến hoạt động khảo sát và khai thác gặp nhiều thách thức.

Theo CNOOC, các tầng chứa dầu khí ở độ sâu lớn thường có độ thấm thấp, cấu trúc địa chất phức tạp và khó xác định vị trí chính xác. Điều này đòi hỏi những thiết bị khoan hiện đại cùng công nghệ khảo sát địa chấn có độ chính xác cao.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư mạnh cho các chương trình nghiên cứu và phát triển công nghệ khoan sâu. Nhiều thiết bị mới như hệ thống khoan định hướng và khoan thẳng đứng công suất lớn đã được đưa vào sử dụng nhằm phục vụ mục tiêu khai thác các nguồn tài nguyên nằm sâu dưới lòng đất và đáy biển.

Phát hiện tại Huizhou 19-6 diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng tốc tìm kiếm các nguồn năng lượng mới nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

Trong lĩnh vực khoan siêu sâu, Trung Quốc hiện đã đạt được nhiều cột mốc đáng chú ý. Nước này từng công bố các giếng khoan vượt độ sâu 8.000 mét, qua đó vượt Mỹ về số lượng giếng siêu sâu được triển khai.

Các chuyên gia nhận định những phát hiện như Huizhou 19-6 có thể đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng trữ lượng dầu khí trong nước của Trung Quốc trong những năm tới. Với nguồn tài nguyên được đánh giá còn rất lớn nhưng mức độ khai thác vẫn thấp, các tầng sâu và siêu sâu được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới cho ngành năng lượng nước này.