Phó Cục trưởng thuộc Bộ Công Thương nói lý do không bán xăng khoáng

Chiều ngày 1-6, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm "Sử dụng xăng E10 có đáng lo?".



Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương)

Thực hiện Thông tư 50, từ ngày 1-6, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối, kinh doanh trên toàn quốc, thay thế cho xăng truyền thống.

Để triển khai lộ trình, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho biết: Bộ Công Thương đã nghiên cứu và triển khai hết sức thận trọng trên cơ sở đánh giá, khảo sát tất cả các điều kiện, từ nguồn cung cho đến hạ tầng lưu chứa, phối trộn, vận chuyển và phân phối đến người dùng tiêu dùng.

"Khi chúng ta đã khảo sát, đánh giá và có đầy đủ thông tin thì không có lý do gì để vẫn tiếp tục giữ lại và lưu thông xăng khoáng" - ông Duy Anh cho biết.

Theo ông, nếu như vẫn sử dụng xăng khoáng, làm sao có thể nói giảm sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tự chủ được an ninh năng lượng quốc gia? Đó là lý do Chính phủ, Bộ Công Thương quyết tâm đã chuyển đổi thì chuyển đổi một cách triệt để để đạt được những mục tiêu.

Vậy tại sao tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới phải sử dụng E10? Theo đại diện Bộ Công Thương, mục tiêu đầu tiên là bảo vệ môi trường. "Cứ giảm đốt 1 lít xăng thì giảm phát thải khoảng 2,5 kg CO2. Bên cạnh đó, nhiên liệu sinh học là nhiên liệu có khả năng tái tạo, tức là từ các sản phẩm nông nghiệp trồng ra, vì vậy có khả năng tái tạo, chứ không như nhiên liệu khoáng càng ngày càng cạn kiệt" - ông nói.

Cùng với đó, việc phát triển nhiên liệu sinh học cũng giúp phát triển một ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học theo chuỗi từ vùng trồng cho đến các nhà máy, phân phối và sử dụng, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh gần đây, chúng ta thấy rằng nhiên liệu khoáng nguy cơ "đứt gãy" chuỗi cung ứng luôn luôn hiện hữu do xung đột chính trị hay xung đột vũ trang. Vì vậy, Việt Nam nâng cao khả năng tự chủ ở trong nước thông qua các nguồn nhiên liệu mới sẽ giảm phụ thuộc vào nhiên liệu khoáng và góp phần bảo đảm cho an ninh năng lượng quốc gia.

Phó Cục trưởng Cục đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công khẳng định người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng xăng E10. Chất lượng xăng E10 được kiểm soát rất nghiêm ngặt theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới nhất là QCVN 01:2026, sửa đổi từ QCVN 01:2022.

Các cơ quan quản lý như: Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng chính quyền các địa phương đều có lực lượng kiểm tra, giám sát chất lượng xăng dầu nhằm bảo đảm sản phẩm lưu thông trên thị trường luôn tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.