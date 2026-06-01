Honda mạnh tay kích cầu tháng 6: Một mẫu xe được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Honda Việt Nam vừa công bố chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ cho các dòng ô tô trong tháng 6/2026, với mức ưu đãi đáng chú ý nhất dành cho mẫu sedan cỡ B là City.

Honda City là mẫu xe nhận được mức ưu đãi đáng chú ý nhất trong đợt triển khai chương trình tháng 6/2026. Khách hàng mua dòng xe này sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ khi ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 1 đến hết ngày 30/ 6. Mức ưu đãi này tăng gấp đôi so với tháng 5 trước đó, khi mẫu xe này chỉ nhận được mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ nhà sản xuất.

Honda City phiên bản mới hiện nay có mức giá bán dao động từ 499 triệu đến 569 triệu đồng, tùy thuộc vào phiên bản. Xe sở hữu gói công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing trên toàn bộ các phiên bản. Các tính năng đáng chú ý trên mẫu xe này gồm bộ vành thiết kế mới, nội thất bọc da trên hai phiên bản RS và L, cùng hệ thống kết nối Honda CONNECT trang bị trên bản RS.

Bên cạnh các trang bị công nghệ, mẫu sedan cỡ B này vừa đoạt giải thưởng "Xe được yêu thích nhất phân khúc gầm thấp 500-700 triệu đồng" tại chương trình "Xe của năm 2026" do cộng đồng Otofun tổ chức.

Về thông số kỹ thuật, Honda City sử dụng động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van, sản sinh công suất cực đại 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút.

Xe được trang bị hộp số tự động vô cấp (CVT). Các kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao của xe lần lượt là 4.589 x 1.748 x 1.467 (mm), với chiều dài cơ sở là 2.600 mm và khoảng sáng gầm xe đạt 134 mm. Về hệ thống an toàn, ngoài gói Honda Sensing, xe còn có phanh ABS/EBD/BA và 6 túi khí trên bản RS.

Honda HR-V cũng được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tặng kèm bảo hiểm.

Ngoài Honda City, các mẫu xe khác trong danh mục sản phẩm của Honda Việt Nam cũng nhận được hỗ trợ lệ phí trước bạ trong tháng 6. Cụ thể, khách hàng mua các mẫu xe Honda BR-V L, BR-V G, HR-V L và HR-V G sẽ được tặng 50% lệ phí trước bạ.

Đối với hai mẫu xe Honda BR-V L và HR-V G, khách hàng còn được tặng kèm thêm 1 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda. Tất cả các mức hỗ trợ lệ phí trước bạ nêu trên đều được áp dụng dựa trên mức thu 10%.

Đức Minh

